Bundan daha acı ne olabilir! Hümeyra, oğlu Sadık Bigat'ı son yolculuğuna uğurladı

“SÖZÜN BİTTİĞİ YER" Cenaze törenine gelen Nilgün Belgün, “Bir anne evladını kaybetti. Bundan daha acı ne olabilir? Ne konuşabilirim? Sözün bittiği yer. Çok üzgünüm" şeklinde konuştu. Ahmet Mümtaz Taylan ise, “Allah Anneciğine, sevenlerine sabır versin. Çok zor. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Başka söyleyecek bir şey yok" dedi.