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Haber Giriş: 28 Eylül 2020 - 08:00 | 

Hülya Avşar, Ayvalık Çiçek Adası’nı 55 milyon TL’ye satın mı aldı? İşte cevabı!

Hülya Avşar’ın Ayvalık Çiçek Adası’nı 55 milyon TL’ye satın aldığı iddia edilmişti. Ancak Avşar’ın adayı almadığı ortaya çıktı.

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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Hülya Avşar, bu yatırımdan vazgeçtiğini söyledi. Sanatçının menajeri ise, “Hülya Hanım hissedarlarla görüştü ancak bir sonuca varılmadı. Yani herhangi bir imza da atılmadı” diye açıklama yaptı.

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Adanın hissedarlardan Şerif Ali Hatırlı ise DHA’ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bazı emlakçılar zaman zaman yaptıkları söylemlerle adanın satışını gündeme getiriyor. Doğru olmayan haberler ortaya çıkıyor. Adamızın değeri 100 milyonun üstünde.

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Daha önce 105 milyon, sonrasında ise 130 milyon bedelle hissedarlar satışa çıkarmıştı. Şu an emlak fiyatları daha da arttı. Biz Çiçek Adası’nın hissedarları olarak çoğumuz pandemi dönemi nedeniyle bu satışı şimdilik geri çektik.

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Aldığımız karara rağmen adamızın Hülya Avşar tarafından satın alındığı iddialarını içeren haberler yayınlandı. Satış söz konusu değildir.”

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Üzerinde 2 bin zeytin, 3 bin çam ve muhtelif meyve ağacı bulunan Çiçek Adası Ayvalık’a 8 kilometre, Keremköy’e ise yaklaşık 500 metre uzaklıkta.

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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