Herkesten uzakta romantik bir gün

Rol aldığı Fast and Furious (Hızlı ve Öfkeli) adlı filmle tanınan Jordana Brewster, iki ay sonra bir kez daha yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı. 40 yaşındaki Brewster, geçtiğimiz temmuz ayında uzun süredir aralarında geçimsizlik olduğu ileri sürülen 13 yıllık kocası Andrew Form'dan boşanmak için yasal işlemler başlattı.Brewster, bir süre önce iş adamı Mason Morfit ile yeni bir aşka yelken açtı. Çift geçtiğimiz gün de Malibu'da plajda görüntülendi.Birbirlerinden bir dakika bile ayrılmayan çift, el ele denizde yürüyüş yaptı. Brewster ile Morfit'in dalgaların arasındaki bu yürüyüş sırasında birbirleriyle gülerek sohbet ettiği görüldü.Jordana Brewster ile 48 yaşındaki eski eşi yapımcı Andrew Form, 2006 film The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning filminin setinde tanıştı.İkili, ilişkilerini uzun süre saklı tuttuktan sonra evlendi. Bu evlilikten altı yaşında Julian ve dört yaşında Rowan adlı iki oğlu bulunuyor.