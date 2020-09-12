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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 12 Eylül 2020 - 09:43 | 

Herkesten uzakta romantik bir gün

Eşine boşanma davası açan ünlü oyuncu yeni sevgilisiyle birlikte bir gününü böyle geçirdi. 

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1TAZE AŞIKLAR
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TAZE AŞIKLAR

Rol aldığı Fast and Furious (Hızlı ve Öfkeli) adlı filmle tanınan Jordana Brewster, iki ay sonra bir kez daha yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı. 

2ESKİ EŞİNE BOŞANMA DAVASI AÇTI
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ESKİ EŞİNE BOŞANMA DAVASI AÇTI

40 yaşındaki Brewster, geçtiğimiz temmuz ayında uzun süredir aralarında geçimsizlik olduğu ileri sürülen 13 yıllık kocası Andrew Form'dan boşanmak için yasal işlemler başlattı.

3YENİ AŞKA YELKEN AÇTI
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YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Brewster, bir süre önce iş adamı Mason Morfit ile yeni bir aşka yelken açtı. Çift geçtiğimiz gün de Malibu'da plajda görüntülendi.

4NEŞELİ SOHBET
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NEŞELİ SOHBET

Birbirlerinden bir dakika bile ayrılmayan çift, el ele denizde yürüyüş yaptı. Brewster ile Morfit'in dalgaların arasındaki bu yürüyüş sırasında birbirleriyle gülerek sohbet ettiği görüldü.

5FİLM SETİNDE BAŞLAYAN AŞK AYRILIKLA BİTİYOR
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FİLM SETİNDE BAŞLAYAN AŞK AYRILIKLA BİTİYOR

Jordana Brewster ile 48 yaşındaki eski eşi yapımcı Andrew Form, 2006 film The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning filminin setinde tanıştı.

6İKİ ÇOCUK ANNESİ
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İKİ ÇOCUK ANNESİ

İkili, ilişkilerini uzun süre saklı tuttuktan sonra evlendi. Bu evlilikten altı yaşında Julian ve dört yaşında Rowan adlı iki oğlu bulunuyor.

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