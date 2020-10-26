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Haber Giriş: 26 Ekim 2020 - 09:10 | 

Hilary Duff üçüncü çocuğuna hamile

Ünlü şarkıcı üçüncü kez anne olacağını Instagram'dan duyurdu.

Instagram

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1BİZ BÜYÜYORUZ
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'BİZ BÜYÜYORUZ'

Ünlü şarkıcı Hilary Duff, bir kez daha hamile. 33 yaşındaki şarkıcı üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor.

2MUTLU HABERİ BÖYLE PAYLAŞTILAR
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MUTLU HABERİ BÖYLE PAYLAŞTILAR

Hilary Duff ile eşi Matthew Koma, ikinci çocuklarını beklediklerini bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Duff, eşiyle çektiği videoyu "Biz büyüyoruz" notuyla paylaştı.

3İKİ ÇOCUĞU DAHA VAR
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İKİ ÇOCUĞU DAHA VAR

Duff ve Koma'nın ilk çocuğu Banks bir yıl önce dünyaya gelmişti. Hilary Duff'un Mike Comrie ile yaptığı ilk evliliğinden 8 yaşında Luca adında bir oğlu bulunuyor.  

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5MUTLU HABERİ DUYURDU
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MUTLU HABERİ DUYURDU

1 yaşındaki top model mutlu haberi de sosyal medya mesajı aracılığıyla takipçilerine duyurdu.

6İLK KEZ EBEVEYN OLACAKLAR
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İLK KEZ EBEVEYN OLACAKLAR

Victoria's Secret'ın İsveçli modeli Elsa Hosk ile sevgilisi Tom Daly, ilk kez ebeveyn olmaya hazırlanıyor.

7KARNIMDA BİR MELEK SAKLIYORUM
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KARNIMDA BİR MELEK SAKLIYORUM

Hosk, bir bebek beklediğini sosyal medya sayfasında paylaştığı fotoğrafları aracılığıyla duyurdu.

8HAYATIMIN YENİ DÖNEMİ BAŞLIYOR
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HAYATIMIN YENİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Hosk "Bir süredir karnımda bir melek saklıyorum. Heyecanlının da ötesinde yakında bir bebek sahibi olacağım ve hayatımın yeni bir dönemine başlayacağım için şanslı hissediyorum" diye yazdı.

9TEBRİK MESAJI YAĞDI
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TEBRİK MESAJI YAĞDI

Hosk'un bu paylaşımına takipçilerinden beğeni ve tebrik mesajları yağdı.

10ONLAR DA MUTLU HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
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ONLAR DA MUTLU HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

En çok duyurulan da nişan, evlilik ve bebek haberleri. Öyle ki birçok ünlü çift, dünyaya gelecek bebeklerinin haberini özellikle de Instagram üzerinden duyurmayı tercih ediyor.

11İLK BEBEK GELİYOR
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İLK BEBEK GELİYOR

İşte bunun son örneklerinden birini de 35 yaşındaki oyuncu Jessica Szohr sergiledi. Szohr, sevgilisi Brad Richardson ile birlikte ilk bebeklerini beklediklerini bu paylaşım ile duyurdu.

12ONLAR DA BÖYLE DUYURDU
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ONLAR DA BÖYLE DUYURDU

İki yıldır birlikte olan Jessica Szohr ile Brad Richardson, bebek haberini sosyal medyadan duyuran tek ünlü çift değil kuşkusuz. İşte bebek sahibi olacaklarını sosyal medyadan ilan eden ünlüler.

13EMMA ROBERTS- GARRETT HEDLUND
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EMMA ROBERTS- GARRETT HEDLUND

Emma Roberts bir süredir hakkında ortaya atılan hamilelik haberini bu paylaşımlarla doğruladı.

14SÖYLENTİLERİ DOĞRULADI
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SÖYLENTİLERİ DOĞRULADI

Roberts ve sevgilisi Garrett Hedlund, mutluluklarını böyle paylaştı.

15BEYONCE- JAY Z
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BEYONCE- JAY Z

Beyonce, eşi Jay Z ile ikiz bebeklerinin dünyaya geleceği müjdesini böyle verdi.

16ASHLEY TISDALE- CHRISTOPHER FRENCH
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ASHLEY TISDALE- CHRISTOPHER FRENCH

Ashley Tisdale ile Christopher French bebek haberini bu duygusal fotoğrafla duyurdu.

17OLIVIA WILDE- JASON SUDEIKIS
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OLIVIA WILDE- JASON SUDEIKIS

Olivia Wilde, eşi Jason Sudeikis ile ikinci bebeklerini beklediklerini bu paylaşımla duyurdu.

18KRISTIN CAVALLARI- JAY CUTLER
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KRISTIN CAVALLARI- JAY CUTLER

Kristin Cavallari ve Jay Cutler üçüncü bebek haberini bu pembe ayakkabılı pozla duyurdu.

19CIARA - RUSSELL WILSON
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CIARA - RUSSELL WILSON

Ciara'nın bebek haberini duyurduğu poz.

20EVA LONGORIA- JOSE BASTON
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EVA LONGORIA- JOSE BASTON

Bu da Eva Longoria ile José Bastón'ın oğullarının dünyaya geleceğini duyurduğu paylaşım.

21HILARIA BALDWIN- ALEC BALDWIN
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HILARIA BALDWIN- ALEC BALDWIN

Hilaria ve Alec Baldwin, gösteri dünyasının en çok çocuk sahibi ünlülerinden biri. Şimdi beşinci bebekleri dünyaya gelen çift ikinci hamilelik haberini bu paylaşımla duyurmuştu.

22JESSICA ALBA
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JESSICA ALBA

Jessica Alba ve Cash Warren, üçüncü bebek haberini bu videoyla paylaştı.

23JESSICA BIEL- JUSTIN TIMBERLAKE
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JESSICA BIEL- JUSTIN TIMBERLAKE

Justin Timberlake ile Jessica Biel'in bebek mutluluğu.

24KEVIN JONAS VE DANIELLA JONAS
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KEVIN JONAS VE DANIELLA JONAS

Kevin Jonas ve eşi bebek haberini bu fotoğrafla sosyal medya üzerinden duyurdu.

25LIV TYLER- DAVE GARDNER
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LIV TYLER- DAVE GARDNER

Liv Tyler da üçüncü kez anne olacağının müjdesini bu pozla verdi.

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Nikki Reed ile Ian Sommerholder'ın bebek paylaşımı.

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Pink ikinci kez anne olacağının müjdesini böyle vermişti.

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