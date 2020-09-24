Ünlü şarkıcının küvet keyfi: Kocası çekip paylaştı

Tam o sırada da geçen yıl evlendiği Matthew Koma, onu görüntüledi. Hem Koma hem de Duff, bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Henüz bir yıllık evli olan çiftin bir çocuğu bulunuyor. Duff, eski eşi Mike Comrie'den de bir erkek çocuk sahibi. Duff ve Koma'nın bu paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi gördü.



Peki ya diğer ünlüler sosyal medya sayfalarında neler paylaştı son dönemde? İşte onların paylaşımları.