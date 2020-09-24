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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 24 Eylül 2020 - 17:13 | 

Ünlü şarkıcının küvet keyfi: Kocası çekip paylaştı

Ünlü şarkıcı, günün yorgunluğunu atmak için küvet keyfi yaparken kocası onu böyle görüntüledi. Sonra da çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı.

Instagram, Backgrid UK

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Ünlü şarkıcı Hilary Duff'ın yeni yaşına girmesine sayılı günler kaldı. Önümüzdeki 28 Eylül'de 32 yaşını tamamlamaya hazırlanan Duff, günün yorgunluğunu atmak için küvete girdi.

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Tam o sırada da geçen yıl evlendiği Matthew Koma, onu görüntüledi. Hem Koma hem de Duff, bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Henüz bir yıllık evli olan çiftin bir çocuğu bulunuyor. Duff, eski eşi Mike Comrie'den de bir erkek çocuk sahibi. Duff ve Koma'nın bu paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Peki ya diğer ünlüler sosyal medya sayfalarında neler paylaştı son dönemde? İşte onların paylaşımları.

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Nicole Kidman, eşi Keith Urban ile çekilen sevgi dolu bu pozunu paylaştı.

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Amanda Holden'ın siyah beyaz paylaşımı.

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Wayne ve Coleen Rooney'in sosyal medya pozu.

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Brooklyn Beckham ve nişanlısı Nicola Ann Peltz.

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Elsa Pataky'nin çiftlik pozu.

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Gisele Bundchen iki çocuğuyla dans ediyor.

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Amber Heard'ün çiftlik paylaşımı.

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Bruce Willis ve küçük kızı Tallulah.

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Cruz ve David Beckham.

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