Hiçbir ünlüyü kendime bu kadar yakın hissetmemiştim
Ünlü oyuncu yaptığı sosyal medya paylaşımıyla olay oldu...
BACKGRID UK, BACKGRID USA
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Drew Barrymore, bir süredir güzellik ve bakım sırlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. 45 yaşındaki iki çocuk annesi Barrymore, burun kıllarının nasıl kesileceğini anlattığı videosuyla da olay yarattı.
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Zaman zaman özellikle de kadın takipçilerine kişisel bakım ve cilt bakımıyla ilgili ipuçları veren Barrymore, paylaştığı videoya "Neredeyse unutmak üzere olduğum komik bir şey var, burun kılları" diyerek başladı. Bir zamanlar burun bölgesindeki bu tüyleri tamamen yolduğunu anlatan ünlü oyuncu aslında bunun doğru bir tavır olmadığını, burun bölgesini çeşitli mikroplara ve alerjen etkilere açmak anlamına geldiğini belirtti.
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Daha sonra da yapılması gereken en doğru hareketin burun bölgesindeki istenmeyen tüyleri uygun bir makasla kesmek olduğunu belirtti Barrymore. Güzel oyuncu, bu bölgedeki tüylerin istenmeyen görüntülere neden olduğunu da belirterek "Bazen sürülen pudranın da bu tüylere yapışıp iğrenç bir durum ortaya çıkardığını" belirtti.
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Barrymore eline aldığı küçük bir makasla burun tüylerinin nasıl kesileceğini gösterdi. Ardından da bir kulak temizleme çubuğuyla temizliğin nasıl tamamlanacağını paylaştı takipçileriyle.
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Barrymore'un bu paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı. Bir takipçisi "Birini bunu yaparken izleyeceğimi asla düşünmezdim. Oysa ki Drew her şeyi yaparken izleyeceğim. Sen her şeyi çok sevimli hale getiriyorsun" yazdı.
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Bir başka takipçisi de "Daha önce kendimi hiçbir ünlüye bu kadar yakın hissetmemiştim" diye yorum yaptı. Barrymore'un bir Instagram takipçisi de "Burun kılları hakkında konuşacağımızı hiç düşünmemiştim" diye yazdı. Drew Barrymore'un paylaşımı yaklaşık bir milyon takipçisi tarafından izlendi.
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Sinemacı bir aileden gelen Drew Barrymore henüz 11 aylıkken bir köpek maması için çekilen reklam filmi için kamera karşısına geçti. Ardından 5 yaşındayken Altered States adlı filmde oynadı. Altı yaşındayken rol aldığı Steven Spielberg'in yönettiği E.T adlı filmle küçük yaşta şöhreti yakaladı. Ancak çok erken yaşta elde ettiği bu şöhret onun hayatını da tepetaklak etti.
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Henüz 9 yaşındayken alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklar edindi. Bir yıl sonra uyuşturucuyu denedi. 12 yaşına geldiğinde ise bir uyuşturucu bağımlısına dönüştü. Geçirdiği bu kötü dönemin ardından 1995 yılında yani henüz 20 yaşındayken Çığlık adlı filmle yeni bir başlangıç yaptı. Ondan sonra da hayatını toparladı.
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Drew Barrymore ilk evliliğini Jeremy Thomas ile yaptı. 1994 yılında evlenen çift yine aynı yıl boşandı. Ardından Tom Green ile bir yıl süren bir evlilik yaptı. Son olarak 2012 yılında David Kopelman ile evlendi ancak çift 2016'da boşandı. Barrymore, iki çocuğuyla birlikte eskisinden çok daha sakin bir hayat yaşıyor.