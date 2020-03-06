Hiçbir ünlüyü kendime bu kadar yakın hissetmemiştim

Bir başka takipçisi de "Daha önce kendimi hiçbir ünlüye bu kadar yakın hissetmemiştim" diye yorum yaptı. Barrymore'un bir Instagram takipçisi de "Burun kılları hakkında konuşacağımızı hiç düşünmemiştim" diye yazdı. Drew Barrymore'un paylaşımı yaklaşık bir milyon takipçisi tarafından izlendi.