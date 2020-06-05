Hiçbir şey gizli kalmıyor... Tazminatı duyunca vazgeçti! Evliliği yıkan yeni aşk mı?

Daha önce de yazmıştım hiçbir şey gizli kalmıyor diye... Bu kez de Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök ile Esra Dinçkök’ün 17 yıllık evliliklerinin neden bitme noktasına geldiğini öğrendim.Meğer Raif Bey, bir süredir yemek yazarı Ebru İpekçi’yle yeni bir aşk yaşıyormuş.