Hiçbir şey gizli kalmıyor... Tazminatı duyunca vazgeçti! Evliliği yıkan yeni aşk mı?
Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök ve Esra Dinçkök’ün 17 yıllık evliliğini yeni bir aşk bitiriyor! Raif Ali Dinçkök’ün, Serdar Bilgili’nin eski eşi Ebru İpekçi’yle birlikte olduğu iddia ediliyor.
Daha önce de yazmıştım hiçbir şey gizli kalmıyor diye... Bu kez de Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök ile Esra Dinçkök’ün 17 yıllık evliliklerinin neden bitme noktasına geldiğini öğrendim.Meğer Raif Bey, bir süredir yemek yazarı Ebru İpekçi’yle yeni bir aşk yaşıyormuş.
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Ebru İpekçi, 1997-2002 yılları arasında Serdar Bilgili’yle evliydi ve bu evlilikten Lal isminde bir de kızı var. Aslında ekonomi eğitimi alan ve bankacılık yapan Ebru Hanım, boşandıktan sonra kendine yeni bir yol çizmiş ve yemek eğitimi almıştı.
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Arka arkaya yemek kitapları yazan İpekçi, şeflik tecrübesini taçlandırarak butik çikolatalar yapan Butterfly Chocolate adlı bir mağazalar zinciri kurmuştu. Akmerkez’de de bir şube açan Ebru İpekçi, AVM’nin patronu Raif Ali Dinçkök’le muhtemelen bu vesileyle tanıştı.
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TAZMİNATI DUYUNCA VAZGEÇTİ
Şimdi gelelim, hikayenin diğer kadın kahramanına... Daha önce de eşinin çapkınlık yaptığından şüphelenen ve ayrılma noktasına gelen Esra Dinçkök’ün bu kez boşanma konusunda son derece kararlı olduğu söyleniyor.
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2003’ten beri evli olan iki çocuk sahibi çift arasında çetin bir tazminat pazarlığı başlamış.Evlenmeden önce CNN Türk’te ekonomi haberleri sunan Esra Hanım, STFA’nın üst düzey yöneticilerinden Eser Tümen’in kızı.
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Evliliği uğruna kariyerinden vazgeçen Esra Dinçkök, eşinden oldukça yüklü bir boşanma tazminatı istiyormuş.Rakamı duyan Raif Ali Dinçkök’ün geri adım attığı ve eşiyle barışmak için büyük çaba sarf ettiği de gelen duyumlar arasında.Ancak sıklıkla ‘boşanıyorlar’ haberleriyle gündeme gelen çiftin arasındaki iplerin bu kez tamamen koptuğu söyleniyor.