Herkesi ilgilendiriyor! Kıdem tazminatıyla ilgili önemli detay

Soru: SSK emeklisiyim. Ocak 2021’den bugüne kadar 6.570 TL emekli maaşı alıyordum, temmuz yüzde 8.45’lik zamla 7.128 TL geçti hesabıma. Ek ödeme bende gözükmüyor, 2014 yılından beri ek ödeme almıyorum. Neden ek ödeme yatırılmıyor? Talat M.
2
Cevap: Tüm emekliler ek ödeme alıyor. Emekliler genellikle maaş üzerinden değil bankaya yatan tutar üzerinden ek ödemesini hesaplıyor. Oysa bankaya yatan maaşınızın içinde ek ödeme de var. Yani, elinize geçen tutar ek ödemeli maaşınız.
3
Emeklilik için 18 yıl çalışmalısınız
Soru: Yüzde 73 engelli raporum var. İlk işe giriş tarihim 14.11.2007. Emekli olabilmem için sigortalılık süresini doldurana kadar çalışmaya devam etmeli miyim? Şimdi işten çıkarsam sigortalılık süresi dolduğunda emekli maaşım daha mı düşük olur? Sercan Ş.
4
Cevap: Sigortalılık başlangıcı 2003 sonrası olup da yüzde 73 engeli olanlar 18 yıl çalışıp, 4 bin prim gün sayısı ile emekliliğe hak kazanıyor. Emekli maaşı alabilmeniz için prim gün sayısını doldursanız bile 18 çalışma yılını da doldurmanız gerekiyor.
5
Askerlik borçlanması yapabilirsiniz
Soru: Babam 3 bin 600 günle emekli oldu. İnceleme sonrası babamın 60 günü geri çekildi ve babamın maaşı kesildi, şimdi borçlu çıkarıldık. Babam 20 ay askerlik yapmış. Ne yapmalıyız? Kara P.
6
Cevap: Babanızın emekliliği hesaplanırken süre açısından bir yanlış yapılmış ve 60 gün erken edilmiş. Eğer babanız askerde geçirdiği süre içinde sigorta primleri yatırılmamışsa askerlik borçlanması yaparak, emekli olabilir. Askerlik borçlanması en fazla askerlik süresi kadar yapılabilir. Babanız emeklilik için eksik prim günlerini borçlanarak, emekli olabilir.
7
Sağlık primini siz ödeyeceksiniz
Soru: Sigorta girişim 2012 yılı Ağustos ayı. 2021 yılı Mayıs ayında kamu görevinden çıkarıldım. Şu an herhangi bir sağlık güvencem yok. Bu zaman zarfında SGK’ya ödenen primlerimi geri alabilir miyim? Tekrar sigortalı olmam durumunda nasıl bir işlem yapılacak? Musa K.
8
Cevap: Yaşınızı belirtmemişsiniz. Yaşı doldurmasına rağmen prim gün sayısı ve çalışma yılı nedeniyle emekli olamayıp maaş alamayanlar ödedikleri primleri toplu olarak alabilir.
9
Ancak bunun için 60 yaşını doldurmanız gerekiyor. Sağlık güvenceniz yoksa aylık 107 lira ödeyerek, genel sağlık sigortası yaptırabilirsiniz. Ödeyecek gücünüz yoksa gelir testine girersiniz, primlerinizi devlet karşılar.
10
Kıdem tazminatını alabilirsiniz
Soru: Emekliyim ama aynı işte çalışıyorum. Yedi yıl oldu, şimdi ayrılmak istiyorum, tazminatımı alabilir miyim?
11
Cevap: Emekli olduğunuzda işyeriniz kıdem tazminatınızı sıfırlamışsa yani ödemişse, şirketteniz ile anlaşıp ayrılırsanız, emeklilik sonrası çalıştığınız 7 yılın tazminatını alabilirsiniz.
12
Emeklilik olup da geçmiş yıllar tazminatınızı almadıysanız ve yine şirketinizle anlaşıp işten ayrıldığınızda toplam tazminatınızı da alabilirsiniz.
13
Yetim aylığı bağlanmaz
Soru: Kamu kuruluşunda emekli sandığına tabi olarak çalışmaktayım.14 yıl önce boşandım. Babam SSK’lı işçi emeklisiydi ve 1991 yılında vefat etti. Müracaat edersem yetim aylığı bağlanabilir mi? Esma A.
14
Cevap: Yetim aylığı alınabilmesi için kişilerin kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamış olması ve çalışmıyor olmaları gerekir. Çalıştığınız için yetim aylığına başvuramazsanız.