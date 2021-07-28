Herkesi ilgilendiriyor! Kıdem tazminatıyla ilgili önemli detay

Emeklilik için 18 yıl çalışmalısınız Soru: Yüzde 73 engelli raporum var. İlk işe giriş tarihim 14.11.2007. Emekli olabilmem için sigortalılık süresini doldurana kadar çalışmaya devam etmeli miyim? Şimdi işten çıkarsam sigortalılık süresi dolduğunda emekli maaşım daha mı düşük olur? Sercan Ş.