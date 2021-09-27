MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriHer şeyi bırakıp Bodrum'a yerleşmişti... Melike Öcalan geri dönüyor!
GeriMagazin Her şeyi bırakıp Bodrum'a yerleşmişti... Melike Öcalan geri dönüyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 27 Eylül 2021 - 07:55 | 

Her şeyi bırakıp Bodrum'a yerleşmişti... Melike Öcalan geri dönüyor!

5 yıl önce sunuculuğa veda eden Melike Öcalan, ekranlardan daha fazla uzak kalamadı. Bodrum’a yerleşen Öcalan, ürettiği yeni projelerle “Ekrana dönmeye hazırım” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Henüz 12 yaşındayken çocuk defileleri sunarak “Türkiye’nin en genç sunucusu” unvanını alan Melike Öcalan, kendisine ve ailesine daha fazla vakit ayırabilmek için 5 yıl önce ekranlara veda etmişti. Bodrum’a annesi ve kardeşinin yanına yerleşen ünlü sunucu, pandemi döneminde televizyon için yeni projeler üretti, yazmayı planladığı kitabının da taslaklarını hazırladı. “Ekranları çok özledim” diyen Öcalan, dönmeye hazır olduğu mesajını verdi.

2BÖYLE DOSTLUKLARA HASRET KALMIŞIZ

BÖYLE DOSTLUKLARA HASRET KALMIŞIZ

elike Öcalan, Bardakçı Koyu’nda kalırken yeni dostlar da edindi. Ünlü sunucu, Azka Otel’de konaklayan İzel’le iyi bir ikili oldu. Günlerinin çoğunu otelin bahçesinde geçiren iki dost, geçtiğimiz gün özel bir fotoğraf çekimi için birlikte objektif karşısına geçti. Öcalan, bu özel dostluk için şunları söyledi: “Meğer ne kadar hasretmişiz aynı sektörden fikir alışverişi yapabileceğimiz dostluklara.”

3

Şehir hayatından sıkılıp soluğu doğada alan ünlüler kervanına Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çifti de dahil oldu. Ünlü çift, Muğla’da köy hayatı yaşamaya başladı.

4

Önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı objektiflere takılan Sedef Avcı, aylar sonra İstanbul’da olduğu için zorluk çektiğini söyledi...

5

“Can’ın eğitimi için İstanbul’a dönüş yapmak zorunda kaldık. Doğanın içinde güzel bir yaz tatili geçirdik. Muğla’da bir köyden ev aldık. Sakin bir köy hayatımız var. Bundan sonra sürekli Muğla’ya gidip geleceğim. Şu anda tavuk veya koyun gibi hayvanlarımız yok ama ileride olabilir. Kendimize yetecek kadar ufak bir tarım alanı yapacağız. İstanbul ise yaşantısı tam bir kaos içinde.”

6O HABERLER ASILSIZ

O HABERLER ASILSIZ

Sedef Avcı, eşi Kıvanç Kasabalı ile boşanacağı yönünde çıkan haberlere de cevap verdi: “Hayır, böyle bir şey yok. Kıvanç sürekli çalışıyor ve bazen yanımızda olamıyor. Herhalde pandemide yapacak haber kalmadı, böyle şeyler çıktı.” (Sayit DURMAZ)

7

İşte şehir hayatından sıkılıp soluğu doğada alan ünlü isimler...

83 YILDIR MİLASTA

3 YILDIR MİLAS'TA

Pandeminin de etkisiyle son dönemde birçok kişi şehir hayatından kaçıp Ege’nin şirin bir köyüne yerleşme hayalleri kuruyor. Bir dönemin ünlü rock’çısı Özlem Tekin ise o hayali yıllar önce gerçeğe dönüştürdü.

9

Önce Bodrum’a yerleşen Tekin, 2018’de Milas’tan 30 dönüm arazi satın aldı, üzerine küçük bir ev yaptırdı. Eski şarkıcı şimdi çiftliğinde hayvanlarıyla birlikte şehrin kaosundan uzak bir yaşam sürüyor.

10ÇALIŞANI DA VAR

ÇALIŞANI DA VAR

Evi merkezden hayli uzakta olan Özlem Tekin, önceki gün küçükbaş hayvanlarını güderken görüntülendi. Köpeklerini de yanından bir an olsun ayırmayan Tekin, ayağında terlikleri, üzerinde şalvarıyla objektife yansıdı.

11

Sebze meyve yetiştiren ve köy yaşamına iyiden iyiye alışan Özlem Tekin’in işlere yardımcı olması için çiftliğine personel aldığı da öğrenildi.

Umut ÜNVER

12

Şehrin kaosundan kaçıp Göcek’e yerleşen Göksel, burada kendine huzurlu bir yaşam kurdu.

Mart ayından bu yana kaldığı köyde bahçe işleriyle ilgilenen, yöresel yemekler pişiren ve evinin tüm işlerini kendi yapan Göksel, yeni albümü için de kolları sıvadı. Evine stüdyo kuran sanatçı, yeni şarkılarının ön kayıtlarını yapmaya başladı.

13BURADA MUTLUYUM

BURADA MUTLUYUM

Karantina günlerini Muğla’daki bir köy evinde geçiren ünlü şarkıcı, “Ani bir kararla arkadaşımla Muğla’ya geldik. İstanbul’da kendimi iyi hissetmedim. Kendimize çok tatlı bir yer bulduk. Tam bir köy hayatı yaşıyoruz. Konserden konsere koşacağım diye düşünürken bir anda kendimi bahçede tavukların arasında buldum” diye konuştu. İstanbul’a dönmeyi henüz düşünmediğini de dile getiren Göksel şöyle konuştu: “İstanbul’da konforlu bir hayatım vardı ama burada mutluyum. Burada kalmak istiyorum ama İstanbul’da ailem var. Yarı orada, yarı burada bir hayat kurabilirim.”

14

Yeni hayatından kesitleri de paylaşan Göksel tecrübelerini sevenlerine aktarıyor. 'Kuyudan suyu da çektim, az kaldı hepsini öğreneceğim. Bu hayatta çok çektim ‘ diyen teyzemizin ömrünün bundan sonrasının gül bahçesi gibi geçmesini diliyorum.'

15

Başak Sayan 2014’te Murat Vardal ile nikah masasına oturmuş, 2016’da ikizleri Ares ve Milan dünyaya gelmişti. Çift koronavirüs salgını başladıktan sonra çocuklarıyla birlikte önlem olarak Şile’deki yazlıklarına taşındı.

16

Sayan “Ormanlık bir alanda kendi başımıza geçinmeye, organik bir yaşam sürdürmeye çalışıyoruz. İşlerimiz için kısa süreliğine merkezdeki evimize gelip dönüyoruz. Sessiz sakin, keyifli bir düzen kurduk” dedi.

17Annesine teşekkür etti

Annesine teşekkür etti

Pandemi döneminde annesiyle bir arada yaşayan Başak Sayan, annesine şu sözlerle teşekkür etmişti: İnsanın yanında annesi ya da babası varsa hala çocuktur, yoksa büyümek zorunda kalır. 5 günlüğüne diye gelip 6 aydır yanımda olan ve bana gece gündüz destek olan, çocuklardan uykusuz kalma pahasına bir an bile ayrılmayan, altından kalkamayacağımı sandığım pek çok şeyi desteğiyle başarabilmemi sağlayan canım annem. Sana nasıl teşekkür etsem bilmiyorum. 'Eyvah' dediğim her an uçarak yanımdasın, kötü hissettiğim her an ettiğin tek bir cümleyle yola devam etmemi sağlayansın. Seni anne olduktan sonra daha iyi anladım. Ve bizim için yaptığın ama farkında dahi olmadığım pek çok şeyi anladım. Çok şanslı biriyim senin gibi bir annem olduğu için. Murat’a gerçek bir anne, çocuklarıma harika bir anneanne bana ise olağanüstü bir figür oldun. Ne yaptıysam sizin sayenizde. Seni çok ama çok seviyorum. Not 1: Çocuklar sürekli 'anneannem nerede' diye soruyor, yeniden gelene kadar ne yapacağım, nasıl oyalayacağım bilmem. Not 2: Yokluğun çok hissediliyor. Ve ben sen evdeyken çocuk gibi hissediyormuşum meğer.

18

Tuğba Özay 1997’de aldığı Antalya-Manavgat’taki çiftliğine 5 ay önce gitmişti.

19

Mecbur kalmadıkça İstanbul’a dönmeyi düşünmediğini söyleyen Özay “Doğada olmak öfke, korku ve stresimi azaltıyor. Sadece ruhsal değil, fiziksel olarak da iyi hissediyorum. Kalp atışım düzgün, cildim inanılmaz yenilendi. Doğanın hormon üretimine bile katkısı var” dedi.

20

Geçtiğimiz yıl çitliğini büyütme kararı alan Tuğba Özay, evin boya badana işlerini de kendisi yapmıştı!

21

İbrahim Çelikkol, İzmit’teki çiftliğinde organik tarım yapmak için kolları sıvadı.

223 KİŞİYİ İŞE ALDI

3 KİŞİYİ İŞE ALDI

Organik tarım için gerekli malzemeleri temin eden ünlü oyuncu, 3 kişiyi de yanında işe aldı. Çelikkol, yakında ürettiği organik ürünleri satışa çıkaracak.

23ÖZGE BORAKIN YENİ HAYATI

ÖZGE BORAK'IN YENİ HAYATI

Bir süredir babasının yanında tatil yapan ünlü oyuncu Özge Borak, organik tarıma merak sardı. Bahçeye kavun eken, domatesleri dalından toplayan Borak; çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

24

"Bir süre bağdır, bahçedir çok duyarsınız benden. Sebzeyi, meyveyi dalından kendin koparıp yemek gibisi yok. Hele ki kendi bahçenden olunca daha bir başka. Öyle dönümlerce bahçemiz yok, avuç içi kadar ama bize yetiyor."

25

"Rahmetli dedemden kalma iki ağacımız var; armut ve erik. Yakında şeftali de olur, o daha fidan olmasına rağmen üstünde var birkaç tane. Bugün de kışın babamın saksılarda yetiştirdiği kavunları ektim bahçeye."

26

"Öptüm seni kavun, tutmamazlık etmeyin haaa. Ne güzel şey toprakla uğraşmak, bayılırım. Yarın da biber, salatalık fidesi alıp, onları dikeriz. Bence yaparız; değil mi baba?"

27

90'lı yılların efsane isimlerinden Pınar Aylin, 1999 yılında evlendiği Mert Tokatlıoğlu'ndan 2008 yılında boşanmıştı. Maya isminde bir kızı olan Aylin, 2014 yılında Süleyman Erbaykent ile nikah masasına oturdu.

28MEMLEKETİNE DÖNDÜ

MEMLEKETİNE DÖNDÜ

Yıllar önce İstanbul'u terk eden, kameralardan uzaklaşm Pınar Aylin, eşi ve kızı ile birlikte kendisine memleketi İzmir'de yepyeni bir hayat kurdu.

29BAHÇELİ BİR EVDE YAŞIYOR

BAHÇELİ BİR EVDE YAŞIYOR

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Pınar Aylin, İzmir'de bahçeli lüks bir villada yaşıyor.

30TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞIYOR

TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞIYOR

Boş vakitlerinde bahçe ile ilgilenen Pınar Aylin, çektiği fotoğrafları da Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşıyor.

31

Sosyetenin ünlü simalarından Neslihan Kozanoğlu, yıllar önce şehrin gürültüsüne veda edip Çatalca Cumhuriyet Köyü'nde kendi çiftliğini kurmuştu.

32SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR

Kozanoğlu, pandemi nedeniyle yasakların arttığı günleri çiftliğinde doğa ile baş başa geçirdi. Organik tarımla uğraşan ve bir yandan da hayvancılık yapan Neslihan Kozanoğlu, çiftlik günlüklerini de sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

33DİZİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

DİZİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Neslihan Kozanoğlu'nun hiçir detayın unutulmadığı lüks çiftliği bir çok diziye de ev sahipliği yaptı. Kanal D'nin tv tarihine damga vuran dizisi Aşk-ı Memnu'nun bir çok bölümü de bu çiftlikte çekildi.

34

Kozanğlu, yaz aylarında ise çiftliğini özel organizasyonlar için kiralıyor. Lüks çiftlik, kır düğünü için mekan arayanlara alternatif oluyor.

35ORGANİK TARIM YAPIYOR

ORGANİK TARIM YAPIYOR

Oyuncu Gizem Karaca 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmuş ve İzmir'e yerleşmişti...Karantina günlerini evinde geçiren oyuncu Gizem Karaca, kendisini bahçe işlerine verdi. Organik tarıma başlayan Karaca, "Hem sağlıklı ürünler tüketiyorum, hem de karantina günlerinde bahçe ile uğraşarak zaman geçiriyorum" dedi.

36

Geçtiğimiz günlerde bahçesine domates, biber, patlıcan eken ünlü oyuncuyu köpeği de yalnız bırakmadı. Fidelerini ektikten sonra yorulan Karaca, "Her şeyin organiğini yemek güzel ancak emek sarf etmeden olmuyor" yorumunu yaptı. Gizem Karac, bahçesinin ilk mahsülü olan çilekleri de topladı.

37KÖYLÜ ÇALIŞMAZSA AÇ KALIRIZ

KÖYLÜ ÇALIŞMAZSA AÇ KALIRIZ

Hüsnü Şenlendirici, İzmir’deki tarlasında traktörle tarla ekimi yaptı. Çiftçilere destek çağrısı da yapan ünlü müzisyen, “Bu zor zamanlarda köylümüzün ve çiftçilerimizin değerini iyi bilelim. Köylü çalışmazsa aç kalırız” dedi.

38KÖY HAYATI YAŞIYOR

KÖY HAYATI YAŞIYOR

5 yıl önce İzmir’de bir köyde çiftlik satın alıp köy hayatı yaşayan ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, sosyal medya hesabından çiftçilere destek çağrısı yaptı.

39

Önceki gün Instagram hesabından canlı yayın yapan ünlü müzisyen tarlasında çiftçilerle sohbet etti. Ardından traktöre binip tarla ekimi yapan Şenlendirici, “Bu zor zamanlarda köylümüzün ve çiftçilerimizin değerini iyi bilelim. Köylü çalışmazsa aç kalırız” şeklinde seslendi. Saç sakalı beyazlayan ve kilo alan ünlü sanatçının yeni hali de dikkat çekti.

40

Hüsnü Şenlendirici, İzmir’deki tarlasında traktörle tarla ekimi yaptı.

41

Annesi ve oğlunu da alıp Gelibolu’nun Güneyli Köyü’nde bulunan çiftliğine giden Burak Hakkı, salgını ciddiye almayanları eleştirdi: “Millet işin esprisinde. İtalya’nın durumu malum, bizde İtalya’nın yüzde 10’u kadar bile hastane yok. 1 ay sonrasını düşünemiyorum.”

42

Ünlü oyuncu, “Ben bu süreyi oğlum ve annemle çiftlikte geçiriyorum. Tohum ekiyorum, bahçe işleriyle, tarımla uğraşıyorum. Kitap okuyorum, televizyon izliyorum ve gündemi takip edip doğru bilgilenmeye çalışıyorum” diye konuştu. Burak Hakkı ve oğlu Rüzgar, günlerini bahçe işleriyle ve hayvanlarıyla ilgilenerek geçiriyor.

Behlül AYDIN

43

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz bir süredir kendini tarıma verdi. Bir süredir kendini doğaya adayan oyuncu Aslıhan Gürbüz, aradığı huzuru tarımda buldu. Gürbüz, Balıkesir’de 4. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu'na gitmeye başladı.

44

Yaptığı hasatları sosyal medya hesabından paylaşan Gürbüz, 100 dönümlük arsada üretim yaptı. Sosyal medya hesabında bu konuyla ilgili hislerini paylaşan güzel oyuncu "4 kuşak önce toprakla haşır neşir iken, balkonda çiçek yetiştiremeyen bana ve benim gibilere doğanın şifasından toprağın bereketine suyun kutsallığından tarladaki emeğe her şeyi bu kursta anlattılar" dedi.

45

Doğal yaşama dönen ünlüler arasına Sinan Albayrak da katıldı. Oyuncu, dizisinin final yapmasının ardından soluğu Kaş’ta, kendi inşa ettiği at çiftliğinde aldı.

46

Albayrak’ın her işiyle bizzat ilgilendiği çiftliğinde atların yanı sıra keçiler, güvercinler ve köpekler de var.

47HEM TÜRKİYE HEM DE AVRUPA GÜZELİ SEÇİLDİ

HEM TÜRKİYE HEM DE AVRUPA GÜZELİ SEÇİLDİ!

Bu traktördeki kadın bir zamanların Türkiye güzellerinden Nazlı Deniz Kuruoğlu. 1982 yılında hem Türkiye hem de Avrupa Güzeli seçilen Kuruoğlu, artık hayatını Kuşadası'ndaki Caferli köyünde sürdürüyor.

48

Bir butik otel işleten Kuruoğlu, yeri geliyor fırında ekmek pişiriyor, yeri geliyor reçel kaynatıyor. Kelimenin tam anlamıyla köy hayatı yaşıyor. Kuruoğlu, doğayı korumaya yönelik etkinliklerde de aktif olarak görev alıyor.

49KENDİNE ÇİFTLİK KURDU

KENDİNE ÇİFTLİK KURDU

Bilun Dohmen de Türkiye'den Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelere uzanan hayat serüveninin ana durağı olarak Bodrum'un bir köyünü tercih etti.

50

Bir zamanlar podyumların gözde modellerinden biri olan Dohmen, bir ara Alman eşiyle birlikte Düsseldorf'ta yaşadı. Ancak kocasının ölümüyle zor günler geçirdi.

51

Dohmen, şimdi hayatının büyük bölümünü Bodrum'da kendine küçük bir çiftlik kurdu. Zaman zaman İstanbul'a ya da Almanya'ya gitse de sonunda soluğu köyünde alıyor.

52O DA İSTANBULDAN KAÇTI

O DA İSTANBUL'DAN KAÇTI

Merve İldeniz de bir zamanlar podyumun en gözde modellerinden biriydi. Öyle ki günde birkaç defileye çıkardı. Ama onun hayali bambaşkaydı.

53

"İstanbul beni her zaman boğuyordu. Kirlendiğimi hissetmeyebaşlamıştım. Her şey bir oyundu. Bu oyunu daha fazla oynamak istemedim" diyen İldeniz de büyük kente veda edip köye yerleşti.

54

90'lı yılların popüler şarkıcısı Ege uzun zamandır ortalarda yoktu. Ege, Bodrum Güvercinlik'te kendisi için ağaçtan ev yaptırdı.

55

Ege yeni yaşamıyla ilgili olarak "Şehir gürültüsünden uzak tek başıma ormanın içine yaşamayı seçtim. İnternetim yok, kargaşa yok, kavga yok. Bodrum'da haftanın 3 günü sahneye çıkıyorum. Market ihtiyacını görüp evime geliyorum. Doğa ile iç içe yaşamak bana huzur veriyor" dedi. (Posta)

56SEBZELERİNİ KENDİ YETİŞTİRİYOR

SEBZELERİNİ KENDİ YETİŞTİRİYOR

Yılmaz Erdoğan’ın birkaç yıl önce satın alıp yerleştiği Köyceğiz’deki çiftliği tam randıman çalışmaya başladı. Yaşamını tamamen organik beslenerek sürdüren, ekmeğini bile kendisi yapan ünlü yönetmen market alışverişine son verdi.

57

Yılmaz Erdoğan birçok kişinin hayali olan organik yaşamı gerçeğe dönüştürdü. Vejetaryenlikten veganlığa geçiş yapan sanatçı, artık çiftliğinde bizzat yetiştirdiği doğal ürünlerle besleniyor.

58

Ünlü yönetmenin Köyceğiz’deki çiftliği satın almasının temel nedeninin de bu beslenme hassasiyeti olduğu öğrenildi.

59

Çiftliğin tam randıman ürün vermesiyle market alışverişine son veren Yılmaz Erdoğan, domatesten buğdaya, elmadan kabağa kadar birçok ürün yetiştiriyor.

60

Ekmeğini bile kendi yapan ünlü yönetmen, Köyceğiz’den İstanbul’a geldiğinde de çiftliğinde yetiştirdiği ürünleri tüketiyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi