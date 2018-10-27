Kimi bebeklerinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± milyon dolarlara sattÄ±, kimi ise bu anÄ± Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸtirip gururla sergiledi...
FOTOÄžRAFLAR: INSTAGRAM / HÃœRRÄ°YET ARÅžÄ°V
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Usta oyuncu Aydan Åžener kÄ±zÄ± Ecem Akbin'in doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ sosyal medya hesabÄ±ndan kutladÄ±. KÄ±zÄ±nÄ±n bebeklik fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸan Åžener altÄ±na; Benim gÃ¼zel bebeÄŸim... Ä°yi ki doÄŸdun. Bu dÃ¼nyaya senin gibi iyi kalpli, sevgi dolu, vicdanlÄ±, kiÅŸilik sahibi bir ruh emanet ettiÄŸim iÃ§in Ã§ok gururluyum. Her ÅŸey gÃ¶nlÃ¼nce olsun meleÄŸim.' notunu yazdÄ±.
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O DA ANNESÄ° GÄ°BÄ° OYUNCU
32 yaÅŸÄ±na giren Ecem Akbin annesinin izinden gitti. Medcezir dizisinde 'TuÄŸÃ§e' karakterine hayat veren gÃ¼zel oyuncu birÃ§ok internet dizisinde de rol aldÄ±.
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Kimi bebeklerinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± milyon dolarlara sattÄ±, kimi ise bu anÄ± Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸtirip gururla sergiledi...
Ä°ÅŸte magazin basÄ±nÄ±nÄ±n en Ã¼nlÃ¼ bebekleri ve kamerayla ilk tanÄ±ÅŸma anlarÄ±...
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Eser Yenenler-Berfu YÄ±ldÄ±z Ã§iftinin bebekleri Kuzey dÃ¼n dÃ¼nyaya geldi...
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Ä°lk kez baba olma heyecanÄ± yaÅŸayan Yenenler oÄŸlunun fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±p altÄ±na " Tarifi yokmuÅŸ hakikatten yaÅŸananlarÄ±n... SaÄŸlÄ±kla, huzurla, mutlulukla bÃ¼yÃ¼ biricik Kuzeyâ€™imiz" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã‡iftin fotoÄŸrafÄ±na Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni ve 'tebrik' yorumlarÄ± geldi.
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Sunucu-Oyuncu Dilara GÃ¶nder 14.02.2019 tarihinde anne olmuÅŸtu.
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Anne olduktan sonra ekranlara ara veren Ã¼nlÃ¼ isim sosyal medya hesabÄ±ndan oÄŸlu Demiralp'e kavuÅŸtuÄŸu anÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. GÃ¶nder paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na; 'oÄŸlum Demiralpâ€™i ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼m, yeniden doÄŸduÄŸum an...' notuyla paylaÅŸtÄ±.
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Ocak 2014'te mÃ¼zisyen Ali Erel ile nikah masasÄ±na oturan Ã¼nlÃ¼ oyuncu Seda Bakan, Leyla ismini verdikleri bebeÄŸini Ã¶nceki gÃ¼n dÃ¼nyaya getirdi.DÃ¼n Instagram hesabÄ±ndan kÄ±zÄ±nÄ±n ilk fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸan Ã¼nlÃ¼ oyuncu, "BebiÅŸkomuz Leylaâ€™yÄ± Allahâ€™Ä±n izniyle kucaÄŸÄ±mÄ±za aldÄ±k. HayatÄ±mÄ±zÄ±n en gÃ¼zel anlarÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±k. Allah isteyen herkese nasip etsin inÅŸallah.." mesajÄ±nÄ± ekledi. ÃœnlÃ¼ oyuncunun bu paylaÅŸmÄ±na beÄŸeni yaÄŸdÄ±.
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ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Demet AkalÄ±n da bu fotoÄŸrafÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±p "Makyaj yok! SÃ¼slenmemiÅŸ de! Aaaaa! Ne ayÄ±pp! Yazarlarda yazarlar ÅŸimdi! HayatÄ±mda anneliÄŸin bu kadar yakÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§ten bir fotoÄŸraf gÃ¶rmedim. Sahicinin babasÄ± olmuÅŸ. Allah baÄŸÄ±ÅŸlasÄ±n, gÃ¼zel ailesine hiÃ§ tanÄ±mÄ±yorum kÄ±zÄ± sarÄ±lasÄ±m geldi" yazdÄ±.
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2017 yÄ±l hayatÄ±nÄ± iÅŸ insanÄ± Nedim KeÃ§eli ile birleÅŸtiren sunucu ve oyuncu Gamze Karaman KeÃ§eli geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l oÄŸlunu kucaÄŸÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.
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Ä°lk kez annelik heyecanÄ± yaÅŸayan Gamze Karaman KeÃ§eli oÄŸlu Yaman'Ä±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ iÃ§in duygusal bir yazÄ± kaleme aldÄ±.
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Sosyal medya hesabÄ±ndan bu fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸan Ã¼nlÃ¼ oyuncu altÄ±na ÅŸu notu dÃ¼ÅŸtÃ¼; Nereden bilebilirdim ki, anne olmanÄ±n hayattaki tÃ¼m duygularÄ±n Ã§ok Ã§ok Ã¼zerinde olduÄŸunu... GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l tam da bu saatlerde o minik ellerini tutana kadar. Ne Ã§abuk geÃ§ti 1 yÄ±l! Yaman '1' yaÅŸÄ±nda... Ä°yi ki doÄŸdun oÄŸlum; Seni Ã§ok seviyorum Ã§ok...
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GeÃ§en aÄŸustos ayÄ±nda Emily Mahringer ile Danimarka'da dÃ¼nyaevine giren oyuncu GÃ¼rgen Ã–z, baba oldu.
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ÃœnlÃ¼ oyuncu, kÄ±zÄ±yla fotoÄŸrafÄ±nÄ± yayÄ±nlayarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mutluluÄŸu Instagram hesabÄ±ndan takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±. Ã–z, paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n altÄ±na, "HoÅŸ geldin Ä°da... Ve ikinci adÄ±nla; Su... HoÅŸ geldin kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z; Mutlu ve gÃ¼zel bir hayatÄ±n olsun, gÃ¼zellikler kat etrafÄ±na..." notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.
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Ã–zcan Deniz, oÄŸlu Kuzey ile verdiÄŸi pozu Instagram sayfasÄ±nda takipÃ§ileri ile paylaÅŸtÄ±...
Kuzey'in fotoÄŸrafÄ± 20 dakikada 60 bin beÄŸeni aldÄ±!
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GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kÄ±zÄ±nÄ± kucaÄŸÄ±na alan PÄ±nar Tezcan'dan ilk poz.... Derin ve Duru isimli iki kÄ±zÄ± olan PÄ±nar Tezcan, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kÄ±zÄ± DoÄŸa'yÄ± iki gÃ¼n Ã¶nce dÃ¼nyaya getirmiÅŸti.Anne kÄ±zÄ±n ilk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini fotoÄŸrafÃ§Ä± ÅžengÃ¼l PallÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.
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1996 TÃ¼rkiye GÃ¼zeli PÄ±nar Tezcan, Temmuz 2009'da iÅŸ adamÄ± Kerem Ã–zÃ§apkÄ±n ile evlenmiÅŸti. Derin ve Duru isimli iki kÄ±zÄ± olan PÄ±nar Tezcan, iki gÃ¼n Ã¶nce Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kÄ±zÄ±nÄ± dÃ¼nyaya getirdiÄŸini bu fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ "HoÅŸ geldin gÃ¼zel kÄ±zÄ±m DoÄŸa" notuyla duyurmuÅŸtu.
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GÃ¼ldÃ¼r GÃ¼ldÃ¼r oyuncularÄ±ndan AyÅŸegÃ¼l Akdemir besteci GÃ¶khan Åžahin'le 2014 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaevine girmiÅŸti. Ã‡iftin bugÃ¼n evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼... AyÅŸegÃ¼l Akdemir, sosyal medya hesabÄ±ndan oÄŸlu Kemal Åžahin'i ilk gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ anda Ã§ekilmiÅŸ fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸarak " Ã–mrÃ¼mÃ¼zÃ¼n en gÃ¼zel fotoÄŸrafÄ±. EvliliÄŸimizin 5'inci yÄ±lÄ± kutlu olsun sevgilim"notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.
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Oyuncu Ä°pek Usta geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l ikinci kez anne olmuÅŸ ve kÄ±zÄ± Ece'yi kucaÄŸÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.
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Minik Ece 1 yaÅŸÄ±na bastÄ±. GÃ¼zel oyuncu kÄ±zÄ±nÄ±n yeni yaÅŸÄ±nÄ±, Instagram'da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafla kutladÄ±.
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"Benim gÃ¼zeller gÃ¼zeli kraliÃ§e kÄ±zÄ±m, kalbimin, nefesimin yarÄ±sÄ±; iyi ki beni annen, ailemizi ailen olarak seÃ§ip geldin dÃ¼nyaya. Seni Ã§oooook seviyoruz. Mutlu, huzurlu, saÄŸlÄ±klÄ± ve barÄ±ÅŸ dolu bir Ã¶mrÃ¼n olsun tatlÄ± cadÄ±m. Not: LÃ¼tfen artÄ±k saÃ§Ä±mÄ±zÄ± Ã§ekme ve Ã§Ä±lgÄ±nca baÄŸÄ±rma bak bÃ¼yÃ¼dÃ¼n artÄ±k!"
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ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ferman Toprak baba olduÄŸunu sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu.
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ÅžarkÄ±cÄ± Ferman Toprak 2017 yÄ±lÄ±nda Hilal Ã–ztÃ¼rk ile nikah masasÄ±na oturmuÅŸtu. Mutlu Ã§ift bu sabah bebek heyecanÄ± yaÅŸadÄ±. Hilal Ã–ztÃ¼rk bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu dÃ¼nyaya getirdi. GÃ¼zel haberi sosyal medya hesabÄ±ndan duyuran Toprak, kÄ±zÄ±na Adel Su adÄ±nÄ± verdi.
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HeyecanÄ±nÄ± sevenleriyle paylaÅŸan Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± ÅŸunlarÄ± yazdÄ±; Adel'im... Prensesim... CanÄ±m kÄ±zÄ±m, seni o kadar uzun zamandÄ±r bekliyordum ki, anlatamam. YemediÄŸim yemek, gezmediÄŸim yer, tanÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±m insan, gÃ¶rmediÄŸim, duymadÄ±ÄŸÄ±m olay kalmadÄ±... HissetmediÄŸim duygu kalmadÄ± diyeceÄŸim ama, ben ilk defa, bugÃ¼n, evlat sevgisini hissettim kÄ±zÄ±m. Allah'Ä±m bu fani dÃ¼nyada, inÅŸallah hep gÃ¼zelliklerle, iyiliklerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±rsÄ±n, kÃ¶tÃ¼lÃ¼klerden hep uzak olursun...
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KÃ¼Ã§Ã¼k bir vÃ¼cudun, minnacÄ±k ellerin, fakat o kÃ¼Ã§Ã¼k vÃ¼cudunun iÃ§inde saf, temiz, hÄ±zlÄ±ca Ã§arpan bir kalbin var. Ä°nÅŸallah o temiz kalbini kimse kirletmez Adel'im. Kimsenin kirletmesine de izin vermeyeceÄŸim. Baban olarak, hep senin yanÄ±nda, arkandayÄ±m gÃ¼zel kÄ±zÄ±m. Allah'Ä±m evlat isteyen herkese nasip etsin inÅŸallah.
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Sevgili Adel Su, devletimize, milletimize, ailemize saÄŸlÄ±klÄ± hayÄ±rlÄ± ve de bereketli bir evlat olasÄ±n... Tekrardan hoÅŸ geldin dÃ¼nyamÄ±n merkezi... Hilal Toprak saÄŸ ol aÅŸkÄ±m benim bana bu mutluluÄŸu yaÅŸattÄ±ÄŸÄ±n iÃ§in...
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Televizyon yÄ±ldÄ±zÄ±, suda doÄŸum yaptÄ±ktan sonda bebeÄŸini kucaÄŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± o ilk anÄ± hiÃ§ aklÄ±ndan Ã§Ä±karamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§arpÄ±cÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla ifade etti.
FotoÄŸraflar: Instagram
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27 yaÅŸÄ±ndaki Sam Faiers, Instagram sayfasÄ±nda kÄ±zÄ± Rosie'nin dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ve kendisinin de onu kucaÄŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± ilk anda Ã§ekilen bir fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±. Hayat arkadaÅŸÄ± Paul Knightley'in de yer aldÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraf Ã§ekildiÄŸi anda hissettiklerini de "Harika bir evde doÄŸum gerÃ§ekleÅŸtirdim. Bir bebek dÃ¼nyaya getirmek hayatÄ±mÄ±n en deÄŸerli ve tarif edilemez anlarÄ±ndan biriydÄ°" diye konuÅŸtu.Â
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Mummy Diaries (Anne GÃ¼nlÃ¼kleri) adlÄ± bir reality show'ya ekrana gelen Sam Faiers'in Paul Tony Knightley adÄ±nda bir de oÄŸlu bulunuyor.
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Ã‡ift, hamilelik sÃ¼resince yani 9 ay bunu basÄ±nÄ±n meraklÄ± gÃ¶zlerinden de gizledi ve kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce ikiz bebeklerini sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla dÃ¼nya ile tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.
FotoÄŸraflar: Instagram, HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Bir dÃ¶nem tenis kortlarÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± olan Anna Kourkinova ile Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Enrique Iglesias, 16 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren aÅŸklarÄ±nÄ± biri kÄ±z diÄŸeri erkek iki bebekle taÃ§landÄ±rdÄ±.Â
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36 yaÅŸÄ±ndaki Anna Kournikova ile 42 yaÅŸÄ±ndaki Enrique Iglesias, bebeklerine Nicholas ve Lucy adÄ±nÄ± verdi. Kournikova ve Iglesias, bebeklerle Ã§ektirdikleri pozlarÄ±nÄ± kendi Instagram sayfalarÄ±nda "gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±m" notuyla Instagram sayfalarÄ±nda paylaÅŸtÄ±.
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Oyuncu BÃ¼lent Polat 2015 yÄ±lÄ±nda Duygu ÅženoÄŸlu ile nikÃ¢h masasÄ±na oturmuÅŸtu. Mutlu Ã§ift bir yÄ±l sonra kÄ±zlarÄ± DoÄŸa'yÄ± kucaÄŸÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.
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KÄ±zÄ±nÄ± ilk kez kucaÄŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± anÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸan BÃ¼lent Polat fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na; 'Ve ben Ã¶mrÃ¼mde ilk defa o an tam, tamamlanmÄ±ÅŸ, mutlu ve huzurlu hissettim' mesajÄ±nÄ± yazdÄ±.
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ÃœnlÃ¼ ismin bu paylaÅŸÄ±mÄ±na yÃ¼zlerce beÄŸeni ve yorum geldi.
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Oyuncu eÅŸi Mehmet AslantuÄŸ ve oÄŸlu Can ile verdiÄŸi pozu "Mutlu Bayramlar" notuyla paylaÅŸan Onan, kÄ±sa sÃ¼rede Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni aldÄ±.
Ã‡iftin oÄŸlu Can'Ä±n ise bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ ve giderek annesi Arzum Onan'a benzemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± da dikkatlerden kaÃ§madÄ±.
FotoÄŸraflar: Instagram, HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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ARZUM ONAN - MEHMET ASLANTUÄž
ÃœnlÃ¼ manken Arzum Onan ve aktÃ¶r eÅŸi Mehmet AslantuÄŸ'un oÄŸullarÄ± Can 2000 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldi.
1.5 yÄ±llÄ±k aÅŸkÄ±n ardÄ±ndan AralÄ±k 2015'te Edhem Dirvana ile nikah masasÄ±na oturan Tanem Sivar anne oldu...
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Baba Edhem Dirvana, doÄŸum sonrasÄ± eÅŸi ve oÄŸlu ile yer aldÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ± ve altÄ±na ÅŸu notu dÃ¼ÅŸtÃ¼:
"Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r SÃ¼leyman Dirvana bugÃ¼n saat 20:00 itibarÄ± ile aramÄ±za katÄ±ldÄ±. Tanem Ã§ok iyi, hamileliÄŸi gibi doÄŸumu da Ã§ok rahattÄ±. SÃ¼leyman, atalarÄ± gibi Ã§evresine faydalÄ±, iyi bir insan, iyi bir denizci olur inÅŸallah. CanÄ±m oÄŸlum hoÅŸgeldin."
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AÃ‡ELYA AKKOYUN
ÃœnlÃ¼ oyuncu AÃ§elya Akkoyun ile Enis Cergel, kÄ±zlarÄ±na Alya Deniz ismini verdi. AÃ§elya Akoyun mutluluÄŸunu "Ä°ÅŸte ÅŸimdi doÄŸdum" sÃ¶zleriyle dile getirdi.
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BURÃ‡Ä°N ORHON
BurÃ§in Orhon-SÃ¼heyl Uygur Ã§iftinin kÄ±zlarÄ± AyÅŸe, Amerikan Hastanesi'nde dÃ¼nyaya geldi. SÃ¼heyl ikinci kez baba olurken, BurÃ§in ise 3. kez anne olmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±.
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EBRU CÃœNDÃœBEYOÄžLU
Dizi oyuncusu Ebru CÃ¼ndÃ¼beyoÄŸlu, kÄ±zÄ± Duru'yu 2006 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya getirdi.
SanatÃ§Ä± HÃ¼lya AvÅŸar, Kaya Ã‡ilingiroÄŸlu ile olan evliliÄŸinden Zehra isminde bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu dÃ¼nyaya getirdi.
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AvÅŸar kÄ±zÄ±, doÄŸumdan sonra evinde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ± ile gazetecilerin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.
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Ä°CLAL AYDIN
Ä°clal AydÄ±n'Ä±n Kemal BaÅŸbuÄŸ ile olan evliliÄŸinden bir kÄ±zÄ± oldu.
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Taksim Alman Hastanesi'nde sezaryenle doÄŸum yapan AydÄ±n, 2 kilo 950 gram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±na Zeynep Lal ismini verdi.
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MELTEM DOÄžANAY
1986 TÃ¼rkiye GÃ¼zeli Meltem DoÄŸanay, 2002 yÄ±lÄ±nda ikinci kez anne oldu.GÃ¼ven Hastanesi'nde Prof. Dr. Sevim DinÃ§er Cengiz tarafÄ±ndan tedavi edilen ve sezaryenle doÄŸum yapan Meltem DoÄŸanay ile eÅŸi Turan YÃ¼ceer kÄ±zlarÄ±na Melike Su ismini koydular.
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PINAR AYLÄ°N
PÄ±nar Aylin , Amerikan Hastanesi'nde sezaryenle bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu dÃ¼nyaya getirdi. Ä°kili kÄ±zlarÄ±na Maya adÄ±nÄ± verdi.
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PELÄ°N KÃ–RMÃœKÃ‡Ãœ
Pelin KÃ¶rmÃ¼kÃ§Ã¼'nÃ¼n Rafi Moreno ile evliliÄŸinden olan kÄ±zÄ± Amerikan Hastanesi'nde dÃ¼nyaya geldi.
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Sezaryen doÄŸum ile 2 kilo 950 gram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda ve 49 santim boyunda dÃ¼nyaya gelen bebeÄŸe, Selin ismi verildi.
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PINAR ALTUÄž - YAÄžMUR ATACAN
PÄ±nar AltuÄŸ-YaÄŸmur Atacan Ã§iftinin kÄ±zlarÄ± Su, Metropolitan Florence Nightingale Hastanesiâ€™nde dÃ¼nyaya geldi.
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ÅžEBNEM Ã–ZÄ°NAL - ÅžEFÄ°K Ã–ZTEK
Åžebnem Ã–zinal, doÄŸumdan hemen sonra kÄ±zÄ± AyÅŸe ile objektif karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.
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AyÅŸeâ€™nin, babasÄ± Åžefik Ã–ztekâ€™in neredeyse kopyasÄ± olduÄŸu da bu Ã§ekimde ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
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TÃœRKAN ÅžORAY
YeÅŸilÃ§am'Ä±n Sultan'Ä± TÃ¼rkan Åžoray'Ä±n Cihan Ãœnal ile olan evliliÄŸinden bir kÄ±zÄ± dÃ¼nyaya geldi. Anne - kÄ±z birlikte ilk fotoÄŸrafÄ± YaÄŸmur, henÃ¼z bir aylÄ±kken Ã§ekildi.
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UMUT AKYÃœREK
Sanat MÃ¼ziÄŸinin gÃ¼Ã§lÃ¼ yorumcularÄ±ndan Umut AkyÃ¼rek'in Oktay ErtuÄŸrul ile olan evliliÄŸinden bir kÄ±zÄ± oldu. Ã‡ift ilk pozlarÄ±nÄ±, kÄ±zlarÄ±na melek kanatlarÄ± takarak verdi.
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YEÅžÄ°M SALKIM
SanatÃ§Ä± YeÅŸim SalkÄ±m, Mustafa Ä°mre'den olan kÄ±zÄ± Gizem ile birlikte.