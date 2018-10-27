27 yaÅŸÄ±ndaki Sam Faiers, Instagram sayfasÄ±nda kÄ±zÄ± Rosie'nin dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ve kendisinin de onu kucaÄŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± ilk anda Ã§ekilen bir fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±. Hayat arkadaÅŸÄ± Paul Knightley'in de yer aldÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraf Ã§ekildiÄŸi anda hissettiklerini de "Harika bir evde doÄŸum gerÃ§ekleÅŸtirdim. Bir bebek dÃ¼nyaya getirmek hayatÄ±mÄ±n en deÄŸerli ve tarif edilemez anlarÄ±ndan biriydÄ°" diye konuÅŸtu.Â