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Haber Giriş: 20 Mart 2020 - 09:53, /

Her sabah işe gidiyor

Ünlü yıldız salgına rağmen her gün işine gidip çalışmaya devam ediyor.

BACKGRID UK, INSTAGRAM

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Sevgilisiyle birlikte çıktığı tatilden kısa süre önce dönen Kelly Brook, sunucu olarak görev yaptığı radyo kanalında işe gidip gelmeye devam ediyor. 40 yaşındaki Brook, dün de Londra'da çalıştığı radyonun binasına girerken objektiflere takıldı. Brook, fotoğrafçılara el sallayarak yoluna devam etti. 

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Geçen hafta sevgilisi Jeremy Parisi ile birlikte Maldiv adalarında tatil yapan Kelly Brook, kısa aranın ardından işine geri döndü. Londra'yı da etkisi altına alan corona virüs salgınından etkilenmediği görülen Brook, döner dönmez de işbaşı yaptı. 

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 Brook, dün çalıştığı radyo kanalının binasına girerken görüntülendi. Yıldızın salgın nedeniyle endişeli olmadığı, günlük hayatını eskisi gibi sürdürdüğü görüldü. 

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