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Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 - 12:53 | 

Hepsi o kapının önünde durdu

Ünlü tatil kasabasının en ünlü otelinin kapısı önünde durup poz vermeyen yıldız neredeyse yok.

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Geçen yıl, koronavirüs pandemisi nedeniyle yapılamayan Cannes Film Festivali bu yıl büyük güvenlik önlemleri altında yapıldı. Festival bitti, ödüller dağıtıldı ama yankıları dinmedi. Özellikle de pandemi yüzünden koca bir sezonu "yaprak kıpırdamadan" geçiren gösteri dünyasının bu süreçteki en hareketli buluşması olarak tarih sayfalarındaki yerini de aldı.

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74'üncü Cannes Film Festivali, hem sanatsal anlamda hem de magazinel anlamda dünyanın kendi alanındaki sayılı etkinliklerinden biri. Yedinci sanatın iddialı yapımlarını bir araya getiren festivalin bir de rengarenk bir yanı var. Ünlü kırmızı halısı!  Cannes'ın kırmızı halısına adım atmaya hazırlanan ünlülerin yolu da hiç şaşmayan bir noktadan geçiyor. Hotel Martinez'in kapısından içeri günlük kıyafetleriyle giren ünlüler dışarı bambaşka bir görünümle çıkıyor. Birçoğu bu otelde konaklayan ünlüler gidecekleri gala için giyinip makyajlarını tamamlayıp çıkıyor ve kendilerini bekleyen araçlara binerek o ünlü kırmızı halıya doğru ilerliyor. Bu ünlüler, kırmızı halıdan önce de o otelin kapısının önünde, kendilerini bekleyen fotoğrafçılara poz veriyor. İşte Cannes 2021'de objektiflere yansıyan o "kapı önü" pozlarından seçmeler.

3

Model Cindi Bruna.

4

Model Coco Rocha.

5

Bir başka ünlü model Hana Cross.

6

Sean Penn ile Robin Wright'ın kızı Dylan.

7

Model Izabeli Fontana.

8

Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez

9

Hofit Golan

10

Jessica Wang

11

Kimberley Garner

12

Maglagha Jaberi

13

Sofia Resing

14

Taylor Hill

15

Paz Vega

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