Hepsi o kapının önünde durdu

74'üncü Cannes Film Festivali, hem sanatsal anlamda hem de magazinel anlamda dünyanın kendi alanındaki sayılı etkinliklerinden biri. Yedinci sanatın iddialı yapımlarını bir araya getiren festivalin bir de rengarenk bir yanı var. Ünlü kırmızı halısı! Cannes'ın kırmızı halısına adım atmaya hazırlanan ünlülerin yolu da hiç şaşmayan bir noktadan geçiyor. Hotel Martinez'in kapısından içeri günlük kıyafetleriyle giren ünlüler dışarı bambaşka bir görünümle çıkıyor. Birçoğu bu otelde konaklayan ünlüler gidecekleri gala için giyinip makyajlarını tamamlayıp çıkıyor ve kendilerini bekleyen araçlara binerek o ünlü kırmızı halıya doğru ilerliyor. Bu ünlüler, kırmızı halıdan önce de o otelin kapısının önünde, kendilerini bekleyen fotoğrafçılara poz veriyor. İşte Cannes 2021'de objektiflere yansıyan o "kapı önü" pozlarından seçmeler.