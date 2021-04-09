Hepsi masal kahramanı gibiydi: O gelinlere sonra ne oldu?

AĞLAYA AĞLAYA EVLENDİ Gelelim Grace Kelly ve Prens Rainier'nin oğlu Prens Albert'e... Çapkınlıları, gayri meşru çocukları alenen bilinen Prens, Zimbabweli olimpik yüzücü Charlene ile 2011 yılında, William ile Kate'in düğünüyle aynı yıl evlendi. Her ne kadar ikisi de kraliyet düğünü olsa da atmosfer olarak aralarında dağlar kadar fark vardı. Charlene'nin düğünden önce defalarca saraydan kaçmaya kalkıştığı ama yakalandığı iddiaları ortalarda dolaşmaya başladı. Sonunda Albert ile Charlene evlendiler. Düğün boyu, gelinin döktüğü gözyaşlarının mutluluktan mı kederden mi olduğu hala net değil. Çiftin başlarda çocukları olmayınca Monako'nun Fransa'ya bağlanması bile gündeme geldi. Ama sonunda biri kız diğeri erkek iki çocukları oldu. Charlene ise hala bazı kesimler tarafından mutsuz prenses olarak anılıyor.