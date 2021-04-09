Hepsi masal kahramanı gibiydi: O gelinlere sonra ne oldu?
Bütün dünya bundan 10 yıl önce 'yüzyılın peri masalına' tanıklık etti. Davetliler, törenin yapıldığı yerde, geri kalan milyonlarca kişi de ekranları başında soluğunu tutarak edilen evlilik yemini izledi. Kraliyet ailesinde doğan ve gelecekte ülkesinin kralı olacak genç prens, hayatının aşkıyla evlendi. Bu düğünün bu kadar ilgi çekmesinin nedenlerinden biri de prensin evlendiği genç kadının soylu bir aileden gelmemesi, sıradan bir ailenin kızı olmasıydı. Birçok kişi için "külkedisi" masalının gerçeğe dönüşmüş haliydi bu.
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1
TARİH BOYUNCA İLGİ ÇEKTİ
Aslına bakılırsa tarih boyunca kraliyet düğünleri milyonların ilgisini çekmiştir hep. Önceleri sadece iki kraliyet ailesine mensup gençler hayatlarını birleştirirken, sonradan bu yazılı olmayan kural esnedi ve monark ailelerin üyeleri, sıradan insanlarla da evlenmeye başladılar. Bazılarının evliliği uzun ömürlü olamadı, ama bazıları bütün zorlukları birlikte göğüsleyerek birlikte yaşlandı ölüm onları ayırana kadar. Peki tarihin en çok konuşulan o kraliyet düğünlerinin kahramanlarına sonradan ne oldu? Kaçı evliliğini sürdürdü kaç tanesi boşandı, hayatları nasıl değişti? Gelin bir hatırlayalım.
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29 NİSAN'DA 10'UNCU YILI KUTLAYACAKLAR
Büyük Britanya tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William, Kate Middleton ile 29 Nisan 2011'de hayatını birleştirdi. Westmisinter Abbey'deki düğünü dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi izledi. O gün evlenen Prens William ile Kate Middleton, yıllar içinde yaşadıkları hiçbir gerilimi dışarıya yansıtmadan evliliklerini sürdürüyor. Birkaç kez William'ın eşini aldattığı söylentileri basına yansımış olsa da bunlar sadece söylenti olarak kaldı. Çiftin geçen zaman içinde üç çocuğu oldu.
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EVLİLİK İÇİN KENDİ KARİYERİNİ BIRAKTI
Prens William'ın babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth ile kocası Prens Philip, hayatlarını 1947 yılında birleştirdi. Elizabeth o sıralar henüz prensesti. Ailesinin büyük çocuğu olarak da tahta çıkmak onun hakkıydı. Prens Philip, Elizabeth ile evlenmek için başarılı askerlik kariyerini de bir kenara itti.
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1947'DEN BU YANA EVLİLER
Çift, 1947 yılından bu yana evliliklerini sürdürüyor, üstelik geçmişte Prens Philip'in aldatma iddialarına rağmen. Çiftin, ikisi erkek ikisi kız dört tane çocuğu bulunuyor. Dünyanın en uzun süre tahtta kalma unvanına sahip monarkı olan Elizabeth ile eşi torunlarının çocuklarını bile görme şansını yakaladı.
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MASAL PRENSESİ ERKEN ÖLDÜ
Gelelim bir başka masal prensesine... Daha doğrusu Hollywood'un prensesi iken gerçekten prenses olan Grace Kelly ile Prens Rainier'ye... Bir anda yıldızlaşan ve sinemada geleceği de parlak olan Grace Kelly, Monako Prens Rainier'nin kalbini bir bakışta çaldı. Çift, 1956'da evlendi. İkisi kız biri erkek üç çocukları oldu. Grace Kelly ile Prens Rainier'yi, 1982 yılında ölüm ayırdı. Prenses Grace, küçük kızı Stephanie ile çıktığı bir gezintide trafik kazası geçirerek yaşamını yitirdi. Prens Rainier, 2005 yılında ölünceye kadar erken kaybettiği eşinin yasını tuttu.
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BAHTSIZ PRENSES
Bir ülkenin kralı ya da prensi ile evlenmek her zaman mutluluk getirmiyor. Hatta bazen yıllarca unutulmayacak bir trajedinin kahramanı olabiliyor insan. İşte bir zamanlar İran'ın hükümdarıyla evlenen, bir veliaht doğuramadığı için boşanan ve sonra başka bir ülkeye sürgüne gönderilen Prenses Süreyya gibi. Süreyya Esfandiari-Bakhtiari, 1951 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi ile evlendi. Tahta bir veliaht veremediği için 7 yıl sonra boşandı. 2001'de öldüğünde Paris'te yaşıyordu. Mirası ise başka varisi olmadığı için ağabeyinin soförüne kaldı.
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EVLİLİK KISA SÜRDÜ
Gelelim İngiliz kraliyet ailesinden bir başka üyeye. Prenses Diana ile Prens Charles'ın dillere destan düğününden beş yıl sonra 1986'da kardeşi Andrew Sarah Ferguson ile evlendi. O da bir nevi masal kahramanı muamalesi gördü halktan. Her ne kadar eltisi Diana'nın yanında yıldızı fazla parlak olmasa da yine de dikkat çekti evliliği boyunca. İki kızları oldu fakat evlilikleri 1996'da sona erdi.
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PERİ MASALI TRAJİK BİTTİ
Prenses Diana ile Prens Charles'ın evliliği 1981'de gerçekleşti. Soylu bir ailenin kızı olan Diana o sırada henüz 19, Prens Charles ise 34 yaşındaydı. Üstelik büyük aşkı Camilla Parker Bowles'tan da bir türlü kopamıyordu. Bu evlilik ve düğün de büyük olay oldu. Genç ve ürkek Diana, yakında ülkesinin kraliçesi olacaktı. Ama işler beklendiği gibi gelişmedi. İki çocukları olmasına rağmen, 1996'da Kraliçe'nin de izniyle boşandılar. Diana, tam yeni bir hayat kurmak üzereyken şaibeli bir trafik kazasında hayata veda etti. Ölümünün üzerinden bunca yıl geçmesine rağmen Diana, hala birçok kuşak için "kalplerin prensesi".
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EN OLAYLI GELİN
Prenses Diana'nın küçük oğlu Prens Harry bir zamanlar dünyanın en gözde bekarlarından biriydi. Chelsy Davy ve Cressida Bonas ile uzun süre ilişkileri evlilikle sonuçlanmadı. Sonra beklenmedik bir anda gönlünü Amerikalı oyuncu Meghan Markle'a kaptırdı. İlk bakışta kraliyet ailesine uygun bir gelin değildi Markle. Amerikalı bir oyuncuydu, evlenip boşanmıştı, melezdi ve Harry'den de büyüktü. Ama yine de gösterişli bir düğün oldu. Çift, 2018'de evlendi. Markle kısa sürede halkın bir bölümünün sempatisini topladı. Ancak bir bölüm de onu eleştirmekten geri kalmadı. Çift, geçen yıl aileden ayrılık kararı aldı. Görevlerini bırakıp ABD'ye yerleştiler. Son olarak Oprah Winfrey'e verdikleri çarpıcı röportajla gündeme geldiler.
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AĞLAYA AĞLAYA EVLENDİ
Gelelim Grace Kelly ve Prens Rainier'nin oğlu Prens Albert'e... Çapkınlıları, gayri meşru çocukları alenen bilinen Prens, Zimbabweli olimpik yüzücü Charlene ile 2011 yılında, William ile Kate'in düğünüyle aynı yıl evlendi. Her ne kadar ikisi de kraliyet düğünü olsa da atmosfer olarak aralarında dağlar kadar fark vardı. Charlene'nin düğünden önce defalarca saraydan kaçmaya kalkıştığı ama yakalandığı iddiaları ortalarda dolaşmaya başladı. Sonunda Albert ile Charlene evlendiler. Düğün boyu, gelinin döktüğü gözyaşlarının mutluluktan mı kederden mi olduğu hala net değil. Çiftin başlarda çocukları olmayınca Monako'nun Fransa'ya bağlanması bile gündeme geldi. Ama sonunda biri kız diğeri erkek iki çocukları oldu. Charlene ise hala bazı kesimler tarafından mutsuz prenses olarak anılıyor.
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EVLENİNCE PRENS OLDU
İsveç tahtının veliahtı Prenses Victoria, 2010 yılında spor eğitmeni Daniel Wrestling ile evlendi. Dünyanın en mütevazı kraliyet ailesi üyelerinden biri olarak bilinen Prenses Victoria'nın eşi kısa sürede halkın beğenisini topladı.Soylu bir aileden gelmemesine rağmen, birçok mavi kanlıyı kıskandıran bir imaj çiziyor Wrensting. Evlendikten sonra prens unvanı alan Wrestling ile Victoria'nın iki tane çocuğu bulunuyor.
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HALK ONU SEVDİ
Victoria'nın kardeşi Carl Philip de bir dönem dünyanın en gözde bekarlarından biriydi. Günün birinde gönlünü eski bir Tv yıldızı olan Sofia Hellqvist'e kaptırdı. Soylu bir aileden gelmeyen Hellqvist'e önce kraliyet ailesi de halk da pek sıcak bakmadı. Buna rağmen çift 2015 yılında evlendi. Sofia, sanki ailenin içinde doğmuşçasına yeni hayatına kısa sürede uyum sağladı. Çiftin üçüncü oğlu da kısa bir süre önce dünyaya geldi.
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O DA SIRADAN BİRİYLE EVLENDİ
Prenses Victoria'nın kardeşi Prenses Madeleine de sıradan bir erkekle hayatını birleştirdi. Bu kez saraya damat giden Amerikalı - İngiliz finans uzmanı Christopher O'Neill oldu. Çift 2013 yılında evlendi. O'Neill, İsveç vatandaşlığını kabul etmedi. Ama özel vatandaş statüsüyle ülkede yaşıyor ve mesleğini sürdürüyor. Çiftin dört tane çocuğu bulunuyor.
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OLİMPİYATTA AŞK DOĞDU
2004 yılında dünya iki tane kraliyet düğünü izledi. İlkinin kahramanları Danimarka Veliaht Prensi Frederik ile Mary Donaldson düğünüydü. Mary Donaldson, 1972 yılında Avustralyalı bir matematik profesörünün dört çocuğundan en küçüğü olarak dünyaya geldi. Üniversitese hukuk ve ticaret eğitimi gördü. Danimarka Veliaht Prersi Frederik ile tanıştığında takvimler 2000 yılını gösteriyordu. Çift, Sidney'de bir barda tanıştı. Prens, o sırada Sidney Olimpiyatları için kentte bulunuyordu. Aralarında bir yakınlık doğdu. Sonra da birbirlerine aşık oldular. Çiftin dört tane çocuğu bulunuyor.
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AİLE DİRENDİ AMA AŞK KAZANDI
Aynı yıl o dönemde İspanya'nın veliaht prensi olan Felipe ile evlenen Letizia Ortiz de halktan gelen bir kişiydi. Eski bir TV spikeri olan Ortiz Rocasolano da daha önce bir evlilik yapmıştı. Felipe ile Letizia. 2004 yılında evlendi. Şu anda ülkelerinin kral ve kraliçesi unvanını taşıyorlar. Çiftin iki tane kız çocuğu bulunuyor.
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EN SIRA DIŞI KRALİYET GELİNİ
Mette Marit Tjensen ile Norveç Prensi Haakon'un aşkı kelimenin tam anlamıyla bir külkedisi masalı... Prens'in Mette Marit'e aşık olduğunun duyulması başta ailesi olmak üzere kimseyi pek memnun etmemişti. Bunun tek sebebi de gelin adayının halktan biri olması değildi. Mette Marit, evlilik dışı ilişkiden çocuk sahibi olmuş bir genç kadındı. Üstelik uyuşturucu ve kavga gibi sebepler yüzünden polisle başı derde girmişti. Ama sonunda Norveç Kraliçesİ Sonja, oğlunun aşkına destek verdi. Mette Marit, Norveç sarayına giren ilk dul gelin olarak tarihe geçti.
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SADE VE ŞIK DÜĞÜN
2018 yılında İngiltere iki kraliyet düğünü görü. İlki Prens Harry ile Meghan'ın diğeri de Prense Eugenie ile Jack Brooksbank'in. Prens Andrew ile Sarah Ferguson'ın küçük kızı Eugenie, uzun süre birlikte olduğu Brooksbank ile sade ama şık bir törenle evlendi. Kurallar gereği Jack Brooksbank prens unvanı almadı. Çift kısa bir süre önce bir bebek sahibi oldu. Sakin bir hayat sürüyorlar.
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EN TALİHSİZ KRALİYET DÜĞÜNÜ
Eugeni'nin ablası Beatrice ise geçen yıl pandemi nedeniyle sönük geçen bir törenle Edoardo Mapelli Mozzi ile hayatını birleştirdi. Çiftin düğününe Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Philip katıldı. Beatrice düğünde babaannesinin gelinlik tacını taktı ve onun taç giyerken giydiği elbise revize edilip gelinlik haline getirildi. Onlar da sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.