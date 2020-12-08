Çocuklarım bazı pozlarımı çok "açık" buluyor

Yıllara meydan okuyan ünlü model, çocuklarının bazı sosyal medya paylaşımlarını fazla "açık" bularak kendisine tepki gösterdiklerini itiraf etti.
Backgrid UK, Splash News
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50 yaşına merdiven dayayan model "Ben de çocuklarıma 'Bu benim. Kendi bildiğimi yapıyorum' diye yanıt veriyorum" dedi.
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Bir dönemin en parlak modellerinden Heidi Klum, dört çocuğunun, sosyal medyada paylaştığı bazı pozlarını çok cüretkar bulup kendisini uyardıklarını söyledi.
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Flavio Briatore ile olan ilişkisinden 21 yaşında Leni, Seal ile evliliğinden de Henry (15) Johan (14) ve Lou (11) adında dört çocuğu bulunan Klum, Instagram'da yaptığı paylaşımların bazılarına onlardan eleştiri geldiğini söyledi.
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People dergisine konuşan Klum, bedeni konusunda çocuklarından daha açık fikirli olduğunu belirtti.
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Bir Alman olduğunu ve giysilerin çoğunu giymeme eğilimi taşıdığını belirten Klum "Böyle zamanlarda çocuklarım bana 'Anne gerçekten mi?' diye soruyor. Ben de onlara "Evet gerçekten. Bu benim... Kendi bildiğimi yapıyorum, siz de kendi bildiğinizi' diye yanıt veriyorum" diye konuştu.
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Klum, koronaviüs pandemisi sırasında uygulanan karantinalar nedeniyle son zamanlarda kilo aldığını ama bundan şikayetçi olmadığını da belirtiyor.
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Ünlü model kadınlara da "Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Eğer sosyal medya bunu sizin için zorlaştırıyorsa oradan da biraz uzak durun" diye nasihat ediyor.
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Heidi Klum'un iş insanı Flavio Briatore ile ilişkisinden dünyaya gelen Leni adında 16 yaşında bir kızı bulunuyor. Daha sonra eski eşi Seal, onu da kendi nüfusuna geçirip soyadını verdi. Heidi Klum, Seal ile evliliğinden de dört çocuk sahibi oldu.
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Heidi Klum, geçen yıl 31 yaşındaki müzisyen Tom Kaulitz ile evlendi.