Çocuklarım bazı pozlarımı çok "açık" buluyor

Bir Alman olduğunu ve giysilerin çoğunu giymeme eğilimi taşıdığını belirten Klum "Böyle zamanlarda çocuklarım bana 'Anne gerçekten mi?' diye soruyor. Ben de onlara "Evet gerçekten. Bu benim... Kendi bildiğimi yapıyorum, siz de kendi bildiğinizi' diye yanıt veriyorum" diye konuştu.