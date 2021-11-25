Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım
Hazal Kaya Youtube'da yayınlanana 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Kaya, Ali Atay'a olan aşkından oğlu Fikret Ali ile değişen hayatına kadar merak edilen her şeyi anlattı.
*Birine saygısızlık yaptığını gördüğün insan gözümde biter.
*Batıl inancım o kadar çok ki, yakabildiğim her şeyi yakarım. Sirkeyle yıkanırım içerim...
*Batıl inancım o kadar çok ki, yakabildiğim her şeyi yakarım. Sirkeyle yıkanırım içerim...
*Gece 1 de uyanıp beni gördüğünde 'Anne günaydın' diyor. 'Oğlum asla gün aymadı, şuan o saat değil' diyorum.
*Bütün küfürler benim bebeklerim, çok seviyorum.
*Çok fazla takıntım var. Mesela Ali ile markete gittik, arabalarımızı aynı otoparkta aynı yere koyuyoruz. Doluysa çok sinirleniyoruz.
*Bütün küfürler benim bebeklerim, çok seviyorum.
*Çok fazla takıntım var. Mesela Ali ile markete gittik, arabalarımızı aynı otoparkta aynı yere koyuyoruz. Doluysa çok sinirleniyoruz.
*Favori Aşk-ı Memnu karakterim Firdevs Yöreoğlu. Kraliçe ya. Hep haklı, hep doğru söylüyor.
*Eskiden magazin çok vahşiydi. Bir dış ses vardı ya, insanlar hakkında neler söylüyordu. Bunu söylüyor olamazsın!
*Eskiden magazin çok vahşiydi. Bir dış ses vardı ya, insanlar hakkında neler söylüyordu. Bunu söylüyor olamazsın!
*Fiko hayatımda çok şey değiştirdi. Daha cesur hissediyorum. Daha her şeyi yapabilir buluyorum kendimi. Bir de çok tatlı bir tip. Sıfır bir şey geliyor dünyaya. Önce 'bunu hayatta tutmalıyım' başlıyor. Sonra öğreniyor. Bu çok keyifli bir yolculuk. İnsanlara karşı daha yumuşadım. Eskiden çok sinirleniyordum.