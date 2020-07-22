Haydi Çalkala'nın yıldızı tatilde: Denize hazırlık

22 yaşındaki Thorne ve arkadaşları da ünlülerin gözde tatil destinasyonu olan Meksika'daki Cabo San Lucas'ı seçti.Grup önceki gün de bir yat kiralayıp denize açıldı. Bella Thorne gün içinde defalarca denize girdi.Eflatun bir bikini tercih eden Thorne, denize girmeden önce de gözlüklerini takmayı ihmal etmedi.Zendaya ile önemli rollerinden birini paylaştığı Shake It Up (Haydi Çalkala) adlı yapımla tanınan Bella Thorne, birçok TV dizisi ve sinema filminde de rol aldı.Thorne, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarının büyük bir bölümünü de profesyonel bir fotoğrafçı olan annesi Tamara'ya çektiriyor.