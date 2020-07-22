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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 22 Temmuz 2020 - 15:36,

Haydi Çalkala'nın yıldızı tatilde: Denize hazırlık

Genç kuşağın gözde şarkıcı ve oyuncularından biri olan Bella Thorne, sevgilisi Benjamin Mascolo ve bir grup arkadaşıyla birlikte tatile çıktı.

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1SOLUĞU MEKSİKADA ALDILAR
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SOLUĞU MEKSİKA'DA ALDILAR

22 yaşındaki Thorne ve arkadaşları da ünlülerin gözde tatil destinasyonu olan Meksika'daki Cabo San Lucas'ı seçti.

2YAT TURUNA ÇIKTILAR
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YAT TURUNA ÇIKTILAR

Grup önceki gün de bir yat kiralayıp denize açıldı. Bella Thorne gün içinde defalarca denize girdi.

3DENİZE HAZIRLIK
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DENİZE HAZIRLIK

Eflatun bir bikini tercih eden Thorne, denize girmeden önce de gözlüklerini takmayı ihmal etmedi.

4SHAKE IT UP İLE TANINDI
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SHAKE IT UP İLE TANINDI

Zendaya ile önemli rollerinden birini paylaştığı Shake It Up (Haydi Çalkala) adlı yapımla tanınan Bella Thorne, birçok TV dizisi ve sinema filminde de rol aldı.

5FOTOĞRAFLARINI ANNESİ ÇEKİYOR
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FOTOĞRAFLARINI ANNESİ ÇEKİYOR

Thorne, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarının büyük bir bölümünü de profesyonel bir fotoğrafçı olan annesi Tamara'ya çektiriyor.

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