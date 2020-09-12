Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Halil Kumova’nın Covid-19 testi pozitif çıktı

Yapılan PCR testinin sonuç raporunu paylaşan Midyat, “Değerli oyuncu abimiz ve rol arkadaşım Halil Kumova’nın vefat nedeni “şiddetli zatürreye bağlı solunum yetmezliği ve Covid19 olası vaka” şeklinde belgelenmiştir. Bu sebeple şahsıma da yapılan Covid 19 test sonucum negatif olarak çıkmıştır” bilgisini verdi.