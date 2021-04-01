Hayat bana bir değil dört prens verdi!

HAMİLEYKEN KORONAVİRÜSE YAKALANDI Prens Carl Philip ile Prenses Sofia, üçüncü bebeklerini beklediklerini aralık ayında resmi bir açıklamayla duyurmuştu. Çift o dönemde yaptıkları resmi açıklamada "Mutluyuz ve üçüncü bebeğimizi karşılamaya hazırlanıyoruz" diyerek mutlu haberi duyurmuştu. Bu arada Sofia ve eşinin hamilelik sürecinde koronavirüse yakalandığı da basına yansımıştı. Geçen yıl kasım ayında Kraliçe Silvia'nın kardeşi Walter Sollerlaht'ın ölümünün ardından ailenin bir araya geldiği dönemde hem Sofia hem de Carl Philip, grip benzeri semptomlar göstermeye başladı. Yapılan testin ardından her ikisinin de Covid 19 testi pozitif çıktı. Çift, gördükleri tedavinin ardından kısa sürede iyileşti.