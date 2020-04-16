Hastaneye yattığım an! Sizin için gözyaşı döken biri varsa...

İYİ Kİ VARSIN SEVGİLİM En yakın tbt 28.03.2020 - 21.26 Hastaneye ilk yattığım an... Eğer hayatınızda sizin en zor anlarınızda sizin için gözyaşı döken biri varsa çok şanslısınız demektir. 5. yılımızı 2 gün geciktirmişim. İyi ki varsın sevgilim

BENİ BİTİRMEK Mİ AMACIN!

Dilan Çıtak Tatlıses, ise bu mesaja böyle cevap verdi:Böylelikle ağlayınca ne kadar güzel olduğumu da herkes gördüyse dağılabiliriz sevgilim. 5. yılımızda beni bitirmek mi amacın! Neyse ki seni çok seviyorum