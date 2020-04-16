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Haber Giriş: 16 Nisan 2020 - 13:35,

Hastaneye yattığım an! Sizin için gözyaşı döken biri varsa...

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri corona virüs nedeniyle evlerinde kaldı. Eski albümlerini karıştıran ünlüler pek bilinmeyen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..

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Geçtiğimiz günlerde corona testi pozitif çıkan Levent Dörter sevgilisi Dilan Çıtak Tatlıses ile birlikteliğinin 5. yılını kutladı. Sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşan Dörter altına şunları yazdı;

2İYİ Kİ VARSIN SEVGİLİM

İYİ Kİ VARSIN SEVGİLİM

En yakın tbt 28.03.2020 - 21.26 Hastaneye ilk yattığım an... Eğer hayatınızda sizin en zor anlarınızda sizin için gözyaşı döken biri varsa çok şanslısınız demektir. 5. yılımızı 2 gün geciktirmişim. İyi ki varsın sevgilim
BENİ BİTİRMEK Mİ AMACIN!
Dilan Çıtak Tatlıses, ise bu mesaja böyle cevap verdi:Böylelikle ağlayınca ne kadar güzel olduğumu da herkes gördüyse dağılabiliriz sevgilim. 5. yılımızda beni bitirmek mi amacın! Neyse ki seni çok seviyorum

3PINAR ALTUĞ

PINAR ALTUĞ

Annem-Babam-Ben

4PINAR ALTUĞ

PINAR ALTUĞ

Madem perşembe ve ben karantina sebebiyle fotoğrafları düzenleme işine giriştim o zaman hadi paylaşalım. Ürdün 1997

5ALPER KUL

ALPER KUL

Kınalı Kar adlı dizide Alper Kul’la birlikte oynadığımız bir sahne. Yıl 2001. Ben sonrasında dramalara devam ederken, Alper kafasındaki peruğu çıkarıp şansını komedilerde denedi. Yolu açık olsun, iyi insandır. Arpamı, yulafımı hiç eksik etmedi.

6HÜLYA KOÇYİĞİT

HÜLYA KOÇYİĞİT

Albümleri karıştırırken...

7BENNU YILDIRIMLAR

BENNU YILDIRIMLAR

Yıllar öncesinden bir fotoğraf size… Marmaris tatilimizden! Her şey daha sakin ve umutlu. Günler bekleyerek geçerken biraz içimiz açılsın dedim

8YAŞAR

YAŞAR

Üniversite yıllarından bir tbt ile merhaba diyorum sizlere... Nasıl geçiyor günleriniz?

9NİLÜFER YUMLU

NİLÜFER YUMLU

Sevdim bu fotoğrafı. 1973 saçlarımı sevdim,47 kilo oluşumu sevdim, yaş 18. En çok onu sevdim.

10SEREN FOSFOROĞLU

SEREN FOSFOROĞLU

Geçen sene Nisan ayı... O anda ve o huzurda olmak isterdim şimdi. Anların kıymetini bilmek lazım.

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