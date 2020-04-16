Hastaneye yattığım an! Sizin için gözyaşı döken biri varsa...
Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri corona virüs nedeniyle evlerinde kaldı. Eski albümlerini karıştıran ünlüler pek bilinmeyen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..
Geçtiğimiz günlerde corona testi pozitif çıkan Levent Dörter sevgilisi Dilan Çıtak Tatlıses ile birlikteliğinin 5. yılını kutladı. Sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşan Dörter altına şunları yazdı;
İYİ Kİ VARSIN SEVGİLİM
En yakın tbt 28.03.2020 - 21.26 Hastaneye ilk yattığım an... Eğer hayatınızda sizin en zor anlarınızda sizin için gözyaşı döken biri varsa çok şanslısınız demektir. 5. yılımızı 2 gün geciktirmişim. İyi ki varsın sevgilim
BENİ BİTİRMEK Mİ AMACIN!
Dilan Çıtak Tatlıses, ise bu mesaja böyle cevap verdi:Böylelikle ağlayınca ne kadar güzel olduğumu da herkes gördüyse dağılabiliriz sevgilim. 5. yılımızda beni bitirmek mi amacın! Neyse ki seni çok seviyorum
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