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FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
Haber Giriş: 26 Kasım 2021 - 16:21 | 

Harry Potter filminin küçük oyuncusu ikiz annesi oluyor: Bakın kimin geliniymiş

Sinema dünyasına birçok genç yıldız kazandıran, bazıları kariyerlerini sektörde sürdürmese bile hayatlarını değiştiren Harry Potter serisinden yeni bir haber daha geldi.

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1İKİZLER GELİYOR

İKİZLER GELİYOR

Filmin kadrosunda yer alan 31 yaşındaki oyuncu ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Hem de bu kez ikiz annesi olacak. Üstelik de bu genç oyuncu sadece gösteri dünyasına değil, yayın dünyasına da silinmez izler bırakan birinin gelini.
2ÜÇ FİLMDE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

ÜÇ FİLMDE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

J. K. Rowling'in eserinden uyarlanan Harry Potter serisinin Half Blood Prince, Deathly Hallows 1 ve 2 adlı bölümlerinde Pansy Parkinson'ı canlandıran Scarlett Byrne, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.
3HEFNERİN EN KÜÇÜK OĞLUYLA EVLİ

HEFNER'İN EN KÜÇÜK OĞLUYLA EVLİ

Playboy'un kurucusu Hugh Hefner'ın küçük oğlu Cooper ile evli olan Scarlett Byrne bu kez ikiz bebek dünyaya getirecek.
4DAHA MUTLU OLAMAZDIK

'DAHA MUTLU OLAMAZDIK'

15 aylık Betsy Rose adında bir kız bebekleri olan çift mutlu haberi People dergisine doğruladı. Cooper Hefner yaptığı açıklamada "Scarlett ve ben ebeveynlik maceramızda bundan daha mutlu olamazdık" dedi.
5İLKBAHARDA DOĞACAKLAR

İLKBAHARDA DOĞACAKLAR

Scarlett Byrne ve Cooper Hefner, ikiz bebek haberini sosyal medya hesaplarından da duyurdu. Çift, önümüzdeki ilkbaharda ailelerine iki yeni üye daha katılacağını müjdeledi.
6BÜYÜKANNESİNDEN ESİNLENDİ

BÜYÜKANNESİNDEN ESİNLENDİ

Çift, 2019 yılında evlendi. ilk bebekleri de geçen yıl 24 Ağustos'ta dünyaya geldi. Cooper Hefner, kızının adını verirken yine geçen yıl hayata veda eden büyükannesi Betsy Aldridge Conrad'dan esinlendi.
7BİR ÖZ, İKİ ÜVEY KARDEŞİ BULUNUYOR

BİR ÖZ, İKİ ÜVEY KARDEŞİ BULUNUYOR

 30 yaşındaki Cooper Hefner, Hugh Hefner'ın dört çocuğundan en küçüğü. Hugh Hefner'ın Kimberley Conrad ile evliliğinden dünyaya gelen Cooper'ın Marston adında bir öz kardeşi ile Christie ve David adında iki de üvey kardeşi bulunuyor. Playboy dergisinin kurucusu olan ve gösteri dünyasının en renkli simalarından biri olarak tanınan Hugh Hefner, 2017 yılında 91 yaşında hayata veda etmişti. 
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