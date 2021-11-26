Harry Potter filminin küçük oyuncusu ikiz annesi oluyor: Bakın kimin geliniymiş

BİR ÖZ, İKİ ÜVEY KARDEŞİ BULUNUYOR

30 yaşındaki Cooper Hefner, Hugh Hefner'ın dört çocuğundan en küçüğü. Hugh Hefner'ın Kimberley Conrad ile evliliğinden dünyaya gelen Cooper'ın Marston adında bir öz kardeşi ile Christie ve David adında iki de üvey kardeşi bulunuyor. Playboy dergisinin kurucusu olan ve gösteri dünyasının en renkli simalarından biri olarak tanınan Hugh Hefner, 2017 yılında 91 yaşında hayata veda etmişti.