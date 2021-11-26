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Harry Potter filminin küçük oyuncusu ikiz annesi oluyor: Bakın kimin geliniymiş
Sinema dünyasına birçok genç yıldız kazandıran, bazıları kariyerlerini sektörde sürdürmese bile hayatlarını değiştiren Harry Potter serisinden yeni bir haber daha geldi.
İKİZLER GELİYOR
Filmin kadrosunda yer alan 31 yaşındaki oyuncu ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Hem de bu kez ikiz annesi olacak. Üstelik de bu genç oyuncu sadece gösteri dünyasına değil, yayın dünyasına da silinmez izler bırakan birinin gelini.
HEFNER'İN EN KÜÇÜK OĞLUYLA EVLİ
Playboy'un kurucusu Hugh Hefner'ın küçük oğlu Cooper ile evli olan Scarlett Byrne bu kez ikiz bebek dünyaya getirecek.
İLKBAHARDA DOĞACAKLAR
Scarlett Byrne ve Cooper Hefner, ikiz bebek haberini sosyal medya hesaplarından da duyurdu. Çift, önümüzdeki ilkbaharda ailelerine iki yeni üye daha katılacağını müjdeledi.
BİR ÖZ, İKİ ÜVEY KARDEŞİ BULUNUYOR
30 yaşındaki Cooper Hefner, Hugh Hefner'ın dört çocuğundan en küçüğü. Hugh Hefner'ın Kimberley Conrad ile evliliğinden dünyaya gelen Cooper'ın Marston adında bir öz kardeşi ile Christie ve David adında iki de üvey kardeşi bulunuyor. Playboy dergisinin kurucusu olan ve gösteri dünyasının en renkli simalarından biri olarak tanınan Hugh Hefner, 2017 yılında 91 yaşında hayata veda etmişti.