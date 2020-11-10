Magazin Haber Giriş: 10 Kasım 2020 - 10:09 | 10 Kasım 2020 - 10:12

Hanım çocuğu bana emanet etti

Sokaklarda bebek arabasıyla en çok anneleri görüyoruz. Ama son zamanlarda küçük bebeklerini birbirinden şık arabalarla gezdiren babalar da çoğaldı.



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