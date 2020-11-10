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Hürriyet
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Haber Giriş: 10 Kasım 2020 - 10:09 | 

Hanım çocuğu bana emanet etti

Sokaklarda bebek arabasıyla en çok anneleri görüyoruz. Ama son zamanlarda küçük bebeklerini birbirinden şık arabalarla gezdiren babalar da çoğaldı.

Backgrid USA, Backgrid UK

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Özellikle de gösteri dünyasında. Ünlü oyuncular, şarkıcılar TV yüzleri sık sık sokaklarda minik bebeklerini arabalarında dolaştırırken objektiflere takılıyor. İşte bazen yalnız, bazen de eşleriyle birlikte bebek arabasıyla görüntülenen ünlü babalar.

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Bradley Cooper zaman zaman kızı Lea ile görüntüleniyor. Genellikle yürüyen Lea, bazen de bebek arabasında yolculuk ediyor.

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Lea, Bradley Cooper ile Rus model Irina Shayk'ın birlikteliğinden dünyaya geldi.

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Aktör Ed Helms de zaman zaman kızını bebek arabasında gezdirirken görüntüleniyor.

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Joshua Jackson aile yürüyüşünde genellikle bebek arabasını kendisi kullanıyor.

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Jackson ile Jodie Turner-Smith mutlu bir evlilik sürdürüyor.

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Joe Jonas ile Sophie Turner kısa bir süre önce Willa adını verdikleri bir kız bebek sahibi oldu.

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İlk kez baba olan Jonas, sık sık kızını bebek arabasıyla gezdirmenin zevkini yaşıyor.

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Hilary Duff ile Matthew Koma, beraberliklerinden bir çocuk sahibi oldu. Şimdi yeni bir bebek bekliyorlar.

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Koma, aile gezilerinde bebek arabasını kendisi kullanmayı tercih ediyor. Hilary Duff'ın eski evliliğinden bir oğlu daha bulunuyor.

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Chloe Sevigny ve Sinisa Mackovic gezintide.

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Sinisa Mackovic bebek arabasını kendisi kullanıyor.

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