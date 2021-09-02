Hande Erçel'in sunuculuk yaptığı ortaya çıktı

Onlar çok kanallı TV döneminde kameralar karşısına geçmeye başladılar. Sundukları yapımlarla ekrana yeni bir soluk getirdiler. Sonra bazıları kameralar karşısından uzaklaştı yepyeni hayatlara başladılar. 1990'lara damgasını vuran o genç sunucuları bir hatırlayalım ve şimdi ne yaptıklarına bir bakalım istedik.
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KARİYERİNİN ZİRVESİNDE
Hande Erçel’in henüz 18 yaşındayken bir magazin programında sunuculuk yaptığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Hande Erçel son dönemin en gözde kadın oyuncularından. Instagram’daki 24 milyonu aşkın takipçisiyle sosyal medyanın da en iddialı yıldızlarından biri. Önce Murat Dalkılıç, ardından Kerem Bürsin’le yaşadığı ilişkiler nedeniyle aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen oyuncunun büyük bir hayran kitlesi var.
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MERVE’NİN HABERİNİ SUNDU
O hayranların son günlerde gündemindeki konu ise Hande Erçel’in yıllar önceki işi. Güzel oyuncunun 2012 yılında, henüz 18 yaşındayken bir magazin programında sunuculuk yaptığı ortaya çıktı. Erçel’in programdan görüntüleri ve Murat Dalkılıç’ın eski eşi Merve Boluğur’un haberini sunarken yaşadığı dil sürçmesi, sosyal medyada büyük ses getirdi.
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ŞİMDİ BAŞKA HAYATLARI VAR
Onlar çok kanallı TV döneminde kameralar karşısına geçmeye başladılar. Sundukları yapımlarla ekrana yeni bir soluk getirdiler. Sonra bazıları kameralar karşısından uzaklaştı yepyeni hayatlara başladılar. 1990'lara damgasını vuran o genç sunucuları bir hatırlayalım ve şimdi ne yaptıklarına bir bakalım istedik.
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Ebru Akel aslında bale eğitimi gördü. Ama sonra sakatlık yaşayınca kariyerini oyunculuk ve sunuculuğa yönlendirdi.
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Ebru Akel, ablası Deniz Akel'in yönettiği bir klipte dans ederek kariyerine başladı. Sonra birçok programın sunuculuğunu üstlendi.
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Benimle Evlenir Misin, Gelinim Olur Musun, Biz Evleniyoruz gibi evlilik programlarını sundu. Sinema filmlerinde ve TV dizilerinde oynadı.
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Ebru Akel, bir dönem sunduğu programlardan birinde İbrahim Tatlıses'e bale yaptırarak çok konuşulmuştu.
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Vaktinin büyük bölümünü oğluyla geçiren Akel, şu sıralar 'Bu Sabah' programının sunuculuğunu yapıyor.
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Bir dönem ekranı kasıp kavuran Biri Bizi Gözetliyor'un değişmez sunucusu...
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Sempatikliği ile yarışmacıları en gergin anlarda bile rahatlatan konuşmalarıyla dikkat çekiyordu Öykü Serter...
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Serter son olarak Şef Akademi yarışmasının sunuculuğunu üstlendi.
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BERNA LAÇİN
Berna Laçin 1990'ların ünlü ekran yüzlerinin en tecrübelilerinden biri. Aslında tiyatro eğitimi alan Laçin TV'de yarışma ve eğlence programları sundu...
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En büyük sükseyi ise evlilik programlarının atası sayılabilecek olan Sakbamlaç ile yaptı...Birçok TV dizisinde rol aldı.
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Bir süredir kameraların uzağında olan Laçin, bir dönem köşe yazarlığı da yaptı.
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ECE ERKEN
Ece Erken, mesleğe sabah şekeri olarak başladı...
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Kariyerini genellikle sunucu olarak sürdürdü Erken.
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Bir süre önce evlenen Ece Erken de eskisi kadar sık kamera karşısına çıkmıyor.
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ÖZLEM YILDIZ
Türkiye'nin taçlı güzellerinden Özlem Yıldız da kariyerine "sabah şekeri" olarak başladı.
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Daha sonra Çarkıfelek programında hosteslik yaptı...Evlendikten sonra mesleğine veda etti.
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Sonra yeniden mesleğine dönse de bu macerası da çok uzun sürmedi.
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Özlem Yıldız'ın Sabah Şekerleri programındaki partneri Alp Kırşan'dı.
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Aynı zamanda oyuncu da olan Kırşan, bir dönem Survivor programının sunuculuğunu üstlendi.