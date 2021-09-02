Hande Erçel'in sunuculuk yaptığı ortaya çıktı

KARİYERİNİN ZİRVESİNDE Hande Erçel’in henüz 18 yaşındayken bir magazin programında sunuculuk yaptığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.



Hande Erçel son dönemin en gözde kadın oyuncularından. Instagram’daki 24 milyonu aşkın takipçisiyle sosyal medyanın da en iddialı yıldızlarından biri. Önce Murat Dalkılıç, ardından Kerem Bürsin’le yaşadığı ilişkiler nedeniyle aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen oyuncunun büyük bir hayran kitlesi var.