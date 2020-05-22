Hande Erçel: Kerem çok tatlı biri

Hande Erçel, Kerem Bürsin ve Melisa Döngel önceki gün yeni sezonda ekrana gelecek dizilerinin okuma provasında bir araya geldi. Bürsin’le yeni tanıştığını belirten Erçel, oyuncuya övgüler yağdırdı: “Çok tatlı, olağanüstü biri. Onunla çalıştığım için çok mutluyum.”
Yeni dizinin oyuncuları, yapım şirketinin Bebek’teki ofisinde bir araya geldi. Hande Erçel, Kerem Bürsin ve Melisa Döngel birlikte okuma provası yaptı.
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Okuma provasından ilk ayrılan Kerem Bürsin oldu. Bürsin’in ardından Melisa Döngel ofisten çıkış yaptı. Ofisten en son ayrılan Hande Erçel ayaküstü muhabirlerle sohbet etti.
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Dizideki partneri Kerem Bürsin’le yeni tanıştıklarını söyleyen oyuncu “Kerem’le yeni tanıştık. Çok tatlı, olağanüstü biri. Onunla çalıştığım için çok mutluyum” dedi. Erçel, Demet Akalın’ın sevgilisi Murat Dalkılıç’la eski bir fotoğrafını paylaşarak altına “Şunu da bir evlendirseydim” yazması hakkındaki soruları ise yanıtsız bıraktı.