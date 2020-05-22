Hande Erçel: Kerem çok tatlı biri

Dizideki partneri Kerem Bürsin’le yeni tanıştıklarını söyleyen oyuncu “Kerem’le yeni tanıştık. Çok tatlı, olağanüstü biri. Onunla çalıştığım için çok mutluyum” dedi. Erçel, Demet Akalın’ın sevgilisi Murat Dalkılıç’la eski bir fotoğrafını paylaşarak altına “Şunu da bir evlendirseydim” yazması hakkındaki soruları ise yanıtsız bıraktı.