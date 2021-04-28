Hande Erçel ile Kerem Bürsin'e aşk yaradı... 13 saatte 4,8 milyon!
Maldivler tatili dönüşü havalimanında el ele görüntülenen Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in sosyal medya paylaşımları rekor kırdı!
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Hande Erçel lie Kerem Bürsin'in yılan hikayesine dönen 'aşk iddiaları' geçtiğimiz günlerde belgelendi. Birlikte Maldivlere giden ikili, tatil dönüşü havalimanında el ele görüntülendi.
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Kerem Bürsin, dün Hande Erçel ile kano keyfi yaparken çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Bürsin fotoğrafın altına "Okyanusun ortasında bir kanoyla ve sadece ikimiz ... mükemmel" notunu düştü.
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Kerem Bürsin'in ardından Hande Erçel de tatil fotoğraflarını "Sevincimiz fıskiyeleri patlatıyor... mükemmel" mesajıyla sosyal medya hesabında yayınladı.
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13 SAATTE 4,8 MİLYON BEĞENİ, 160 BİN YORUM!
7,6 milyon kişinin takip ettiği Kerem Bürsin'in paylaşımı 13 saatte 2,1 milyon beğeni alırken, 100 bin yorum yapıldı.
Kerem Bürsin ile aynı saatlere paylaşım yapan Hande Erçel'in fotoğrafına ise 2,7 milyon beğeni geldi.60,5 bin kişi fotoğrafa yorum yaptı.
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TAKİPÇİ SAYISI 700 BİN ARTTI
20,3 milyonluk takipçi sayısı ile Türkiye'nin en çok takip edilen kadın oyuncusu olan Hande Erçel yeni bir rekora imza atı.
Erçel'in takipçi sayısı 700 bin artarak 21 milyona ulaştı.
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SERENAY'I KALDIRDI
Kerem Bürsin, yıllar sonra Serenay Sarıkaya hamlesinde bulundu. Eski aşkı Serenay Sarıkaya ile 2016'da birlikte gittikleri tatilden çekilen bir kareye etiketleyen Bürsin, neredeyse 5 yıl sonra 'Serenay Sarıkaya' etiketini kaldırdı.
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KARAN'IN FOTOĞRAFINA 3,5 MİLYON BEĞENİ GELMİŞTİ
2 yıl önce anne olan Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın ilk fotoğrafını 14 Aralık 2019'da paylaşmıştı. Evcen'in bu paylaşımı 3,5 milyon beğeni alarak rekora imza atmıştı.