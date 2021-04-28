Hande Erçel ile Kerem Bürsin'e aşk yaradı... 13 saatte 4,8 milyon!

13 SAATTE 4,8 MİLYON BEĞENİ, 160 BİN YORUM! 7,6 milyon kişinin takip ettiği Kerem Bürsin'in paylaşımı 13 saatte 2,1 milyon beğeni alırken, 100 bin yorum yapıldı.



Kerem Bürsin ile aynı saatlere paylaşım yapan Hande Erçel'in fotoğrafına ise 2,7 milyon beğeni geldi.60,5 bin kişi fotoğrafa yorum yaptı.