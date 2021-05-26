Hande Doğandemir sezonu açtı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Keyifli bir gün
Hande Doğandemir, Sercan Badur ve Seda Türkmen, arkadaş grubuyla tatil için Akyaka’yı tercih etti. Arkadaş grubu önceki gün özel bir beach’te denize girerken görüntülendi. Çığlık atarak suya girip keyifli bir gün geçiren oyunculardan Hande Doğandemir’in pembe mayosu dikkat çekti. Sercan Badur ise tüm gün arkadaşıyla sohbet etti. (Ali KESER)
2
'4 kedi 2 köpekli bir aile'
Pınar Altuğ, önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi. Gazoz adını verdiği bir sokak köpeğini sahiplenen ünlü oyuncu, “Gazoz kampa gittiğimiz bir yerde bir ay önce annesinden emiyordu. Son gittiğimizde yedi bebekten altısı gitmiş, son Gazoz kalmıştı. Dayanamadık aldık. Bahçeli bir evimiz var. Evde 4 kedi 2 köpeğimiz var. Hepsine evde bakıyoruz” dedi. (Behlül AYDIN)
3
Yeni teklifleri değerlendiriyor
Akın Akınözü önceki gün sevgilisi Sandra Pestemalciyan’la köpeğini Cihangir sokaklarında gezdirdi. Oyuncu, “Dizim final yaptı, şimdi tatil zamanı. Biraz kendime, kız arkadaşıma ve köpeğime zaman ayıracağım. Elbette gelen yeni teklifleri de değerlendireceğim” dedi. (Sayit DURMAZ)
4
Sadece menemen yapabiliyorum
Günay Musayeva, eski eşi Tolga Karel’den olan 9 yaşındaki oğlu Cihangir Can Karel’le önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Ünlü model, “Tatil tercihiniz otel mi yoksa ev mi olur?” sorusuna “Ben öyle evde falan kalamam. Kim evi toparlayıp yemek yapacak. Zaten sadece menemen yapabiliyorum” cevabını verdi. (Behlül AYDIN)
5
Bodrum’a gidiyoruz
Ümit Erdim ve eşi Seda Erdim önceki gün İstinyePark’taydı. Yakın zamanda tatile çıkacaklarını söyleyen çift, “Eksiklerimizi tamamlamaya geldik. Tatil için Bodrum’u tercih ettik” dedi.
6
Tekne tatili yapabilirim
Hülya Avşar önceki gün İstinyePark’ta görüntülendi. Sanatçı, rol aldığı dizinin final yapmasıyla tatil hazırlığına başladığını söyledi: “Tatile çıkmadan önce almam gereken eksiklerim vardı. Onları almaya geldim. Bu sene tatil için kararsızım. Tekne kiralayıp, tekne tatili yapabilirim.” Avşar, henüz kesinleşmiş bir projesi olmadığını, sürpriz bir iş yapabileceğini sözlerine ekledi.
7
Sizi seviyorum
Serdar Ortaç ve Seçil Gür çifti önceki gün İstinyePark’ta alışveriş turu yaptı. Ortaç gazetecilere “İyiyim, çok şükür. Aman dikkat edin, sizi seviyorum” dedi. Yorgun olduğu gözlemlenen ünlü şarkıcı, sevgilisinin elini tutarak alışverişine devam etti.