Hande Doğandemir sezonu açtı

Keyifli bir gün Hande Doğandemir, Sercan Badur ve Seda Türkmen, arkadaş grubuyla tatil için Akyaka’yı tercih etti. Arkadaş grubu önceki gün özel bir beach’te denize girerken görüntülendi. Çığlık atarak suya girip keyifli bir gün geçiren oyunculardan Hande Doğandemir’in pembe mayosu dikkat çekti. Sercan Badur ise tüm gün arkadaşıyla sohbet etti. (Ali KESER)