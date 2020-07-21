Hamileliğini sır gibi saklamıştı: Ne zaman doğurdun bu çocuğu!
Ünlü çift, ailelerine yeni bir üyenin katılacağını sır gibi saklamış. İkinci bebek haberi herkesi şaşırttı.
Backgrid UK, Backgrid USA, Instagram
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Geçen yıl "aldatma" iddialarıyla gündemin ilk sıralarına yerleşen Justin Timberlake ve Jessica Biel'in ikinci çocuğu da dünyaya geldi.
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Hamile olduğunu bir sır gibi saklayan Biel'in imdadına bu konuda koronavirüs karantinası yetişti. Bu sayede toplum içime çıkmayan Biel ikinci bebeğini de bir süre önce doğurdu. Çiftin 5 yaşında Silas adında bir oğlu bulunuyor.
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Justin Timberlake'in adı bir yapımda birlikte rol aldığı Alisha Wainwright ile kaçamak söylentilerine karışmıştı. Rol arkadaşıyla bir barda el ele görüntülenen Timberlake ile eşinin boşanacağı da ileri sürülmüştü. Ancak çift daha sonra aralarını düzeltti.
Gösteri dünyasında bir bebek beklediklerini gizleyen tek ünlü çift Jessica Biel ile Justin Timberlake değil. Daha önce başka ünlüler de yeni bebek heyecanlarını kamuoyunun gözünden sakladı, bebekleri dünyaya geldikten sonra duyurdu. İşte hamileyken göz önünde olmayan, bebek sahibi olduklarını sonradan duyurup herkesi şaşırtan o ünlüler.
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HAMİLEYKEN GÖZ ÖNÜNE ÇIKMADI
Anna Kournikova ve Enrique Iglesias, 2017 yılında ikiz bebek sahibi oldu. Ama hamilelik sürecinde o kadar gizemli davrandılar ki bundan kimsenin haberi olmadı. Anna Kournikova da hamileliğinde kamera karşısına çıkmadı, paparazzilerin bulunduğu yerlere gitmedi. Çift sosyal medya hesaplarından da ipucu vermedi. Durum böyle olunca bebek haberi de herkesi şaşırttı.
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SEVGİLİ OLDUKLARI BİLE BİLİNMİYORDU
Rashida Jones'un Ezra Koenig ile sevgili olduğunu bile kimse bilmiyordu ki bir de üstüne bebek haberi geldi. Çiftin Isaiah adını verdikleri erkek bebeğin doğumu da bir sır gibi saklandı.
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BEKLENMEDİK ANDA DUYURDU
Gösteri dünyasının şaşırtan bebek haberlerinden biri Iggy Azalea'dan geldi. Koronavirüs karantinası nedeniyle uzun süre ortalarda görünmeyen Azalea, haziran ayında anne olduğunu duyurdu. Bir oğlu olduğunu belirten Azalea, haberi vermek için doğru zamanı beklediğini de belirtti. Azalea'nın gizlediği bir başka ayrıntı da bebeğin babasıydı. Ama hayranları bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Playboi Carti'nin, bebeğin babası olduğu konusunda hemfikir.
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47 YAŞINDA ANNE OLDU
Cameron Diaz ve Benji Madden da kızlarının dünyaya geldiğini duyurduğunda hayranları şaşkınlık yaşadı. Diaz, 47 yaşında anne olduğu haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
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İKİZLER ŞAŞIRTTI
Cristiano Ronaldo'nun kendisiyle aynı adı taşıyan büyük oğlunu bütün dünya tanıyordu. Sonra sevgilisi Georgina Rodriguez'den de bir kızı oldu. Buraya kadar tamam. Ama Ronaldo, Rodriguez'den dünyaya gelen kızının mutlu haberini verdikten kısa bir süre sonra ikiz bebekleriyle kamera karşısına geçti. İşte bu durum herkesi şaşırttı. Bebeklerin taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldiği belirtildi.
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İKİNCİ BEBEĞİ BİR SÜRE SAKLADILAR
Eva Mendes ile Ryan Gosling ilk bebeklerini beklerken bundan kamuoyunun da haberi oldu. Ama ikinci bebek konusunda daha ketum davrandılar. Çiftin ikinci bebeği dünyaya geldikten sonra kamuoyunun haberi oldu.
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ÜÇÜNCÜ BEBEK EVLİLİĞİ KURTARAMADI
Megan Fox ve Brian Austin Green, iki çocuk sahibi olduktan sonra boşanmaya karar verdiklerini duyurdu. Herkes bu duruma alışmışken Fox, katıldığı bir etkinlikte karnı burnunda görüntülendi. Çocuğun babasının kim olduğu konusundaki merakı ise kısa sürede giderdi. Fox ve Green, boşanmaktan vazgeçmiş, evliliklerine bir şans daha vermişti. Üçüncü çocuk onları bir süre daha bir arada tuttu ama sonra kesin olarak yollarını ayırdılar.