Hamileliğini sır gibi saklamıştı: Ne zaman doğurdun bu çocuğu!

ÜÇÜNCÜ BEBEK EVLİLİĞİ KURTARAMADI Megan Fox ve Brian Austin Green, iki çocuk sahibi olduktan sonra boşanmaya karar verdiklerini duyurdu. Herkes bu duruma alışmışken Fox, katıldığı bir etkinlikte karnı burnunda görüntülendi. Çocuğun babasının kim olduğu konusundaki merakı ise kısa sürede giderdi. Fox ve Green, boşanmaktan vazgeçmiş, evliliklerine bir şans daha vermişti. Üçüncü çocuk onları bir süre daha bir arada tuttu ama sonra kesin olarak yollarını ayırdılar.