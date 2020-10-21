Hamile şıklığı

İngiliz oyuncu Helen Flanagan ve eşi Scott Sinclair, ailelerine kısa bir süre katılacak olan yeni bebeği bekliyor. Backgrid UKİki çocukları daha olan çift, üçüncü bebek için hazırlıklara başladı bile.30 yaşındaki Flanagan, önceki gün Manchester'da bir etkinlikte görüntülendi. Anne adayı, giydiği ilginç tasarımlı hamile şıklığıyla tam not aldı.Flanagan ile Manchester City futbol takımında oynayan Scott Sinclair, 2009 yılında evlendi. Flanagan ile Manchester City futbol takımında oynayan Scott Sinclair, 2009 yılında evlendi.Çiftin, iki yaşında Delilah ve beş yaşında Matilda adında iki kızı bulunuyor.