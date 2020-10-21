MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriHamile şıklığı
GeriMagazin Hamile şıklığı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 21 Ekim 2020 - 09:18 | 

Hamile şıklığı

Üçüncü bebeğini bekleyen ünlü sunucu hamilelikte bile şıklığını elden bırakmadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İngiliz oyuncu Helen Flanagan ve eşi Scott Sinclair, ailelerine kısa bir süre katılacak olan yeni bebeği bekliyor.

Backgrid UK

2
Abone Olgoogle-news

İki çocukları daha olan çift, üçüncü bebek için hazırlıklara başladı bile.

3
Abone Olgoogle-news

30 yaşındaki Flanagan, önceki gün Manchester'da bir etkinlikte görüntülendi. Anne adayı, giydiği ilginç tasarımlı hamile şıklığıyla tam not aldı.

4
Abone Olgoogle-news

Flanagan ile Manchester City futbol takımında oynayan Scott Sinclair, 2009 yılında evlendi.

5
Abone Olgoogle-news

 Flanagan ile Manchester City futbol takımında oynayan Scott Sinclair, 2009 yılında evlendi.Çiftin, iki yaşında Delilah ve beş yaşında Matilda adında iki kızı bulunuyor. 

6
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi