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Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel kimdir?

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2014 yılında hayatlarını birleştiren Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel ‘in boşanma kararı aldığı iddia edildi. Magazin sayfalarına konu olan ayrılık iddiaları ardından Selen Görgüzel’in hayatıyla ilgili bilgiler yeniden gündeme geldi. Peki, Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Kimdir, kaç yaşında? İşte Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel hakkında bilgiler…

1/3Hamdi Alkanın eşi Selen Görgüzel kimdir

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979’da İstanbul’da dünyaya gldi. Çalışma hayatına daha lise yıllarında Okan Bayülgen’in “Televizyon Çocuğu” programında kamera arkasında part time çalışarak başladı. Selen Görgüzel eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamlamıştır. 18 yaşındayken erken bir evlilik yapan Selen Görgüzel, 2003 yılında ilk eşinden ayrıldı. Selen Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı var.

2/3Hamdi Alkanın eşi Selen Görgüzel kimdir

Selen Görgüzel 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ‘’Zirvedeki Sesler’’ isimli programı sunarak ekran hayatına başladı. Bu ilk adımdan sonra çeşitli kanallarda da, kendi hazırlayıp sunduğu programlarla planlarını hayata geçirdi.

3/3Hamdi Alkanın eşi Selen Görgüzel kimdir

Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Dumrul, Oğlum İçin, Tılsım Odası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerin kadrosunda yer aldı. Eşi Hamdi Alkan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu O Hayat Benim dizisindeki Cevriye karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanındı. Selen Görgüzel 2017 yılının yaz sezonunda ise Star TV'nin sevilen dizisi Türk Malı ile izleyicisi karşısına çıktı.

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