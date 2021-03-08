Halle Berry yine Instagram'da gündem oldu

GEÇEN HAFTA BEĞENİ TOPLAMIŞTI Berry, geçen hafta da gençlerin bile yapmakta güçlük çektiği bir harekete yaparken çekilen fotoğraflarına Instagram sayfasında yer vermişti. kelimenin tam anlamıyla yıllara meydan okuyor. Sadece cildinin ışıltısıyla değil aynı zamanda kaslarıyla da. Bunu sağlayan ise düzenli olarak egzersiz yapmak elbette. Halle Berry, yaptığı egzersizleri de sık sık sosyal medya sayfasından paylaşıyor. Hatta bu paylaşımlarda takipçilerini motive edecek mesajlar da veriyor. Oscar ödüllü Berry, ünlülerin spor eğitmeni olarak da tanınan Peter Lee Thomas ile de çalışıyor. Son paylaşımında da onunla yaptığı çalışmaların bir dizi fotoğrafını paylaştı.