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Haber Giriş: 08 Mart 2021 - 10:39 | 

Halle Berry yine Instagram'da gündem oldu

Yıllara meydan okuyan 54 yaşındaki oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla gündem yarattı

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1YİNE GÜNDEM OLDU

YİNE GÜNDEM OLDU

Geçen hafta formunu korumak için gösterdiği çabayla gündem olan Halle Berry, yine Instagram paylaşımıyla konuşuluyor. 60 yaşına merdiven dayayan iki çocuk annesi Berry, dün bikini altı ve bir tişörtle çekilen pozunu takipçileriyle paylaştı. Berry'nin bu paylaşımına 6.8 milyon takipçisi yorum ve beğeni yağdırdı.

2YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI

Berry'nin bu paylaşımına beğeni ve yorum yapanlardan biri ünlü model Heidi Klum'du. Kendisi de dört çocuk annesi olmasına rağmen gençlik yıllarındaki fiziğini koruyan Klum, Berry'ye kalp emojisi gönderdi. TV yıldızı Mindy Kalling ise Berry'nin paylaşımına "Aman Tanrım" diye yorum yaptı.

3GEÇEN HAFTA BEĞENİ TOPLAMIŞTI

GEÇEN HAFTA BEĞENİ TOPLAMIŞTI

Berry, geçen hafta da gençlerin bile yapmakta güçlük çektiği bir harekete yaparken çekilen fotoğraflarına Instagram sayfasında yer vermişti. kelimenin tam anlamıyla yıllara meydan okuyor. Sadece cildinin ışıltısıyla değil aynı zamanda kaslarıyla da. Bunu sağlayan ise düzenli olarak egzersiz yapmak elbette. Halle Berry, yaptığı egzersizleri de sık sık sosyal medya sayfasından paylaşıyor. Hatta bu paylaşımlarda takipçilerini motive edecek mesajlar da veriyor. Oscar ödüllü Berry, ünlülerin spor eğitmeni olarak da tanınan Peter Lee Thomas ile de çalışıyor. Son paylaşımında da onunla yaptığı çalışmaların bir dizi fotoğrafını paylaştı.

4MESLEKTAŞLARI DA HAYRAN KALDI

MESLEKTAŞLARI DA HAYRAN KALDI

Ayaklarıyla bir kum torbasına asılan Halle Berry, bacak ve karın kaslarını güçlendiren egzersizleri yaparken görülüyor fotoğraflarda. Ünlü oyuncu, bu şekilde 60 yaşına merdiven dayamasına rağmen, hala 20'li yaşlarındaki fiziğini korumasının en önemli sebebini de gözler önüne sermiş oldu. 

5BEĞENİ VE MESAJ YAĞDI

BEĞENİ VE MESAJ YAĞDI

 Berry'nin bu paylaşımına ünlü ve ünsüz takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve mesaj geldi. Halle Berry'nin ünlü takipçilerinden biri olan Taraji P. Henson, yıldızın paylaşımlarına bakarak kendisinin daha çok çalışması gerektiğini yazdı. Kendisi de ilerleyen yaşına rağmen hala fiziksel formunu koruyan Mario Lopez de mesajında Berry'nin yaptığı egzersizi ve kas gücünü beğendiğini gözler önüne serdi. Bir başka ünlü takipçisi olan Kerry Washington ise Berry'nin bu hareketleri nasıl yaptığını sordu.

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