54... Hayat daha da güzelleşiyor!

DÖNÜM NOKTASI Bu dalda Oscar kazanan ilk siyahi adın oyuncu olarak tarihe geçti Halle Berry. O zamana kadar sadece Hattie McDaniel. Gone With The Wind (Rüzgar Gibi Geçti) filmindeki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar'a değer görülen tek kadın oyuncuydu.