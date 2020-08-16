54... Hayat daha da güzelleşiyor!

Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry, geçtiğimiz 14 Ağustos'ta 54'üncü doğum gününü kutladı.
Instagram, Splash News, Deqo Photos
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HAYAT DAHA DA GÜZELLEŞİYOR
Oyuncu, Instagram sayfasında yaptığı bir paylaşımda da yaş almaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Sokakta çekilen bir pozunu paylaşan Berry "54... Hayat daha da ve daha da güzelleşiyor" notunu yazdı. Berry'nin bu paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.
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ÜNLÜ MESLEKTAŞLARI TEBRİK ETTİ
Berry'nin ünlü arkadaşları da bu paylaşıma mesaj yazıp oyuncunun yeni yaşını kutladı. Julianne Moore, Octavia Spencer, Jennifer Aniston, ünlü oyuncunun paylaşımını beğenen meslektaşlarından bazıları.
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YENİ YAŞA ÖZEL KLİP
Berry, yeni yaş kutlamaları kapsamında sosyal medya sayfasında bir de video paylaştı.
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OSCAR TARİHİNE GEÇTİ
14 Ağustos 1966 doğumlu olan Halle Berry, kariyerindeki en büyük çıkışını 2002 tarihinde kendisine en iyi kadın oyuncu dalında Oscar kazandıran Monster's Ball (Kesişen Yollar) filmiyle yaptı.
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DÖNÜM NOKTASI
Bu dalda Oscar kazanan ilk siyahi adın oyuncu olarak tarihe geçti Halle Berry. O zamana kadar sadece Hattie McDaniel. Gone With The Wind (Rüzgar Gibi Geçti) filmindeki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar'a değer görülen tek kadın oyuncuydu.
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MUTSUZ EVLİLİK
Halle Berry, mesleğinin yanı sıra özel yaşamıyla da hep gündemde oldu. İlk evliliğini Eric Benet ile 2001 yılında yaptı. Ancak bu evlilik 2005 yılında sona erdi. Berry bu evlilikte şiddet gördüğünü ileri sürdü.
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OLAYLI AYRILIK
Berry, en çok konuşulan ilişkilerinden birini de Kanadalı model Gabriel Aubry ile yaşadı. Nahla adında bir kızları olan çiftin ayrılığı olaylı oldu. Nahla'nın vasiyeti yüzünden çift uzun süren bir hukuki mücadeleye girdi.
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O EVLİLİK DE BOŞANMAYLA BİTTİ
Berry daha sonra Fransız oyuncu Olivier Martinez ile evlendi. Fakat 2013'te başlayan bu evlilik de üç yıl sonra bitti. Çiftin Maceo adında bir oğlu bulunuyor.
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ÖZEL HAYATI DAHA GİZLİ
Halle Berry, boşanmanın ardından özel yaşamını eskisi gibi gözler önünde değil daha gizli bir şekilde yaşamaya başladı.