54... Hayat daha da güzelleşiyor!

HAYAT DAHA DA GÜZELLEŞİYOR Oyuncu, Instagram sayfasında yaptığı bir paylaşımda da yaş almaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Sokakta çekilen bir pozunu paylaşan Berry "54... Hayat daha da ve daha da güzelleşiyor" notunu yazdı. Berry'nin bu paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.