Halil Sezai acaba gören var mı diye sokağın sağını solunu kontrol edecek kadar aklı yerinde

◊ “Olayı şöyle özetleyeyim de siz yine lince devam edin” diyor Sezai. Bir de kızmış yani bize tepki gösteriyoruz diye, linç ediyormuşuz beyefendiyi. Linç diye sizin toplaşıp üç kişi bir kişiye yaptığınıza denir.

◊ “Evet, 65 yaşında bir adamla kavga ettim. Kavga ettim diyorum çünkü daha önce defalarca bu abimizin ‘gelin lan’lı tekliflerini reddettim” diyor. Sen her şeyi birbirine karıştırdın Halil. Ona da kavga denmez. Adam duruyor, sen vuruyorsun.

◊ Buradan ilan ediyorum: YouTube için yemek programı çekiyormuş Halil Sezai. Her ne halt ediyorsa benim yakınımdan yöremden tek bir Allah’ın kulu tek bir tık, tek bir izleme yapmayacak, yapan da beni gözden çıkarmaya razı olacak. Siz de bu hassasiyeti kendi çevreniz üzerinde gösterin.

◊ Neden mi?

Çünkü şehir eşkıyalığına karşı bizim tekmemiz, yumruğumuz, kafamız yok. Tek yapabileceğimiz bu: Sessiz çoğunluk olarak tepkimizi göstermek. Ve şunu kanıtlamak: Sessiz atın çiftesi pek olur.