Haldun Demirhisar ile aşk mı yaşıyor? Serenay Sarıkaya'dan cevap geldi
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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Aşk iddialarına yanıt verdi
Serenay Sarıkaya ile iş adamı Haldun Demirhisar’ın aşk yaşadığı ve ikilinin Göcek’te tatil yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddiaların ardından oyuncu sosyal medyasından açıklama yaparak aşkı yalanladı.
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Sarıkaya, “Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi geçen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgili olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan çirkin yorumları kınıyorum.” dedi.
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Kıbrıs romantizmi
“Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin başrol oyuncularından Ahmet Kural, sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile romantik pozlar verdi. Kıbrıs sahillerinde fotoğraf çektiren ikilinin bu kareleri sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
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Çekimler bitti
Aslıhan Karalar, rol aldığı “Şafak Vakti” adlı filmindeki rol arkadaşı Doğa Özüm’le Nişantaşı’nda görüntülendi. Kayseri’deki çekimlerin tamamlanmasının ardından İstanbul’a gelen ikili, “Çekimlerimiz geçen hafta tamamlandı. Çok keyifli geçti” dedi.
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Çekimlere fotoğraf molası
Dijital platformda yayınlanan “O Ses Türkiye Rap” yarışmasının jüri koltuğunda oturan Hadise, çekimler sırasında verdiği pozu Instagram hesabında yayınladı. Şarkıcının pozuna takipçilerinden beğeni geldi.
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Yolumdan çekilin
Merve Boluğur, önceki gün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde Nişantaşı’ndaydı. Bir pastaneden çıkan oyuncu, muhabirleri görünce sinirlendi. “Nasılsınız” diye soran muhabirlere Boluğur, “Hesap mı vereceğim, yolumdan çekilin” diyerek uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)
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Su gibisin
Simge, yeni şarkısı “Sevmek Yüzünden” ile beğeni topladı. Şarkıcıya meslektaşları da övgü dolu yorumlarda bulundu.
Simge, yeni şarkısı “Sevmek Yüzünden”i beğeniye sundu. Sezen Aksu, Ersay Üner, Ozan Bayraşa ve Simge’nin ortak şarkısı olan “Sevmek Yüzünden”, çıktığı günden beri listelerde hızla yükselirken, Simge sanatçı dostları tarafından da beğeni yağmuruna tutuldu. Hande Yener, Demet Akalın ve İrem Derici, sosyal medyadan şarkıyı beğendiklerini dile getirerek Simge’yi tebrik ettiler. Simge’nin Instagram’da paylaştığı klibinin altına Demet Akalın ateş, Hande Yener ise pırlanta emoji’si koyarken İrem Derici ise “Su gibisin su! Çok dinlensin, çok sevilsin güzelliğim benim!” notunu yazdı.
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11 yıl sonra yeni şarkı
Kısa süre önce “İbo Show”la ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, 11 yıl aradan sonra stüdyoya da girdi ve yeni bir şarkı seslendirdi.Söz ve müziği Sema Nur Kaplan’a, aranjesi Ceyhun Çelikten’e ait “Gelmesin”, 16 Nisan’da Poll Production etiketiyle yayınlanacak.
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Ugandalı çocuklara diş fırçası dağıttı
Buray, Uganda tatilinde küçük çocuklara diş fırçalamayı öğretti.Çocuklara diş fırçası ve macunu dağıtan Buray, o anların videosunu sosyal medyada paylaşarak diş hekimi Eyüp Çelik’e teşekkür etti: “Emanet-lerin teslim edilmiştir!”