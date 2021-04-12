Haldun Demirhisar ile aşk mı yaşıyor? Serenay Sarıkaya'dan cevap geldi

Su gibisin Simge, yeni şarkısı “Sevmek Yüzünden” ile beğeni topladı. Şarkıcıya meslektaşları da övgü dolu yorumlarda bulundu.



Simge, yeni şarkısı “Sevmek Yüzünden”i beğeniye sundu. Sezen Aksu, Ersay Üner, Ozan Bayraşa ve Simge’nin ortak şarkısı olan “Sevmek Yüzünden”, çıktığı günden beri listelerde hızla yükselirken, Simge sanatçı dostları tarafından da beğeni yağmuruna tutuldu. Hande Yener, Demet Akalın ve İrem Derici, sosyal medyadan şarkıyı beğendiklerini dile getirerek Simge’yi tebrik ettiler. Simge’nin Instagram’da paylaştığı klibinin altına Demet Akalın ateş, Hande Yener ise pırlanta emoji’si koyarken İrem Derici ise “Su gibisin su! Çok dinlensin, çok sevilsin güzelliğim benim!” notunu yazdı.