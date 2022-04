Hakim hangi diziden uyarlama, konusu nedir? Hakim dizisi oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler

HAKİM HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Hakim dizisi Your Honor isimli diziden uyarlandı. Your Honor, New Orleans'ta gelişen bir hukuk davasını konu ediniyor. Dizinin başrolünde yer alan "Breaking Bad"in yıldızı Bryan Cranston, oğlu suça bulaşan bir hakimi canlandırıyor.