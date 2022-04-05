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Hakim hangi diziden uyarlama, konusu nedir? Hakim dizisi oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler

#Hakim#Hakim Dizisi#Hakim Konusu

Hakim dizisi oyuncuları ve konusu ilk bölümün izleyici karşısına çıkmasının ardından merak konusu oldu. ATV ekranlarında yayınlanan Hakim dün akşam 1. Bölümü ile ekrana geldi. Her hafta pazartesi akşamları yayınlanacak olan dizinin yönetmenliğini Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir yapıyor. Peki, Hakim hangi diziden uyarlama, konusu nedir?

1/4Hakim hangi diziden uyarlama, konusu nedir Hakim dizisi oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler

Hakim dizisi ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Hakim oyuncuları arasında bulunan Erdal Beşikçioğlu Ömer Arif Derman karakterini, Yurdaer Okur Azem karakterini Fatih Berk Şahin Ozan karakterini, Ebru Özkan Yasemin karakterini canlandırıyor. Usta oyuncu Uğur Yücel’de Hakim dizisi oyuncu kadrosunda yer alıyor.

2/4HAKİM HANGİ DİZİDEN UYARLAMA

HAKİM HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Hakim dizisi Your Honor isimli diziden uyarlandı. Your Honor, New Orleans'ta gelişen bir hukuk davasını konu ediniyor. Dizinin başrolünde yer alan "Breaking Bad"in yıldızı Bryan Cranston, oğlu suça bulaşan bir hakimi canlandırıyor.

3/4HAKİM DİZİSİ KONUSU

HAKİM DİZİSİ KONUSU

Ömer Arif Derman; dürüst, adil ve vicdanlı olmayı ilke edinmiş, çevresi tarafından sevilip sayılan, başarılı bir hakimdir. Oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet verir. Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybeder. Telaş ve korkuyla kaza mahallini terk eden Ozan, eve döndüğünde başından geçenleri babasına anlatır. Oğlunu kendi elleriyle adalete teslim etmek üzere emniyete giden Ömer Arif, orada kötü bir sürprizle karşılaşır. Ozan'ın ölüme sebebiyet verdiği kişi, ülkenin ünlü iş adamlarından, suç örgütü lideri Azem Demirkıran'ın oğludur. Acımasızlığı ile nam salmış bu adam ve eşi Zümrüt Demirkıran, oğullarının katilini bir an evvel bulmak istemekte, intikam yeminleri etmektedirler. Ömrü boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan Ömer Arif, bir baba olarak oğlunu korumak için vicdanının sesini dindirmek zorundadır şimdi. Hakim, hayatının en zor kararını, bu kez oğlu adına verecektir! Üstelik içinden çıkılması güç, kirli bir hikayeye günbegün batacağını bilmeden…

4/4HAKİM DİZİSİ OYUNCULARI

HAKİM DİZİSİ OYUNCULARI

Hakim dizisi oyuncuları arasında Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Uğur Yücel, Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Seda Akman, Eslem Akar, Burcu Kara, Naz Çağla Irmak, Hakan Yufkacıgil ve Gülsen Tuncer gibi isimler de rol alıyor.

Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif

Fatih Berk Şahin - Ozan

Yurdaer Okur - Azem

Ebru Özkan – Yasemin

Seda Akman - Zümrüt

Uğur Yücel - Cevdet

Hasibe Eren – Gülbahar

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