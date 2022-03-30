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'Hakim" dizisinin yayın tarihi belli oldu... 'Hakim" dizisi ne zaman başlayacak?

#Hakim#Hakim Yayın Tarihi#Hakim Oyuncuları

ATV’nin yeni dizisi Hakim’in yayın tarihi belli oldu. Your Honor dizisinden uyarlanan Hakim dizisi nisan ayının ilk günlerinde ekran macerasına başlayacak. Peki, Hakim dizisi ne zaman başlayacak? İşte Hakim dizisinin ilk bölüm tarihi ve oyuncu kadrosu…

1/3Hakim dizisinin yayın tarihi belli oldu... Hakim dizisi ne zaman başlayacak

Tanıtımları ile ilgili uyandıran Hakim ekran macerası için gün sayıyor. Pazartesi akşamları ekrana gelecek olan Hakim dizisi 4 Nisan 2022 tarihinde diziseverlerle buluşacak.

2/3Hakim dizisinin yayın tarihi belli oldu... Hakim dizisi ne zaman başlayacak

Your Honor uyarlaması olan Hakim, farklı konusuyla öne çıkıyor. Dizide, yıllarca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin oğlunun suça karışmasıyla birlikte yaşadıkları ele alınıyor. Hakimin yaşadığı trajik olayları işleyecek olan dizi, adalet ve vicdan arasında nasıl bir ilişki olduğunu da izleyiciye sunuyor.

3/3HAKİM DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

HAKİM DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Hakim, muhteşem kadrosuyla göz kamaştırdı. İddiasını ilk tanıtımıyla gösteren yeni dizide Erdal Beşikçioğlu yer alıyor. Erdal Beşikçioğlu'ndan sonra ünlü oyuncu Ebru Özkan da dizide yer alacak isimler arasına girerken Hakim oyuncu kadrosu yeni isimlerle güçlendi. Limon Film imzasıyla sete çıkan Hakim'de Yurdaer Okur, Uğur Yücel, Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Naz Çağla Irmak ve Gülsen Tuncer gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

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#Hakim#Hakim Yayın Tarihi#Hakim Oyuncuları