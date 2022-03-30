'Hakim" dizisinin yayın tarihi belli oldu... 'Hakim" dizisi ne zaman başlayacak?

Your Honor uyarlaması olan Hakim, farklı konusuyla öne çıkıyor. Dizide, yıllarca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin oğlunun suça karışmasıyla birlikte yaşadıkları ele alınıyor. Hakimin yaşadığı trajik olayları işleyecek olan dizi, adalet ve vicdan arasında nasıl bir ilişki olduğunu da izleyiciye sunuyor.