Hakan Meriçliler: Hiç estetik yaptırmadım
Hakan Meriçliler, önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. Arkadaşları ile bir kafeye giden oyuncu, mekana girmeden önce muhabirlerle sohbet etti.
Bir dijital platform için Kıbrıs’ta film çektiklerini söyleyen oyuncu, İstanbul’a yeni geldiğini belirtti. 53 yaşında olan Meriçliler, “Hiç güzellik merkezine gidip estetik, botoks yaptırdınız mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:
“Hayatım boyunca o tür yerlere hiç gitmedim. Doğallıktan yanayım. Tabii ki gidenlere de karşı değilim. Herkesin kendi tercihi.”(Sayit DURMAZ)
Kendimi iyi hissetmek için yaptım!
Ünlü sunucu yaptırdığı estetikler hakkında şunları söyledi: “Ben yaptırınca tuhaf karşılandı. Seda Sayan’dan duydum ve güç aldım. Kendimi iyi hissetmek için yaptım. Çok eleştiren de oldu. İlk başta tedirgin oldum ama şimdi çok mutluyum. 10 yıl daha ekranda bulunurum.” (Deniz BOY)
Ünlü sunucu ameliyatın izleri iyileşince son halini sevenleriyle paylaştı. 'Evlerinize misafir olmaya adım adım yaklaşıyorum' diyen Paköz'ün fotoğrafı tartışma yarattı.
Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren ünlü sunucunun son görüntüsü bazı takipçileri tarafından eleştirildi. 'Doğallığınızı kaybetmişsiniz, eski haliniz daha güzeldi' yorumları alan Paköz gelen eleştiriler karşısında sessizliğini korudu.Bazı takipçileri de Paköz'ün yeni görüntüsünün çok güzel olduğunu savundu.
SEVENLERİ TANIMADI
Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Geçmişimi çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işi" diyerek tüm hayvan severleri kızdıran Zerrin Özer, son haliyle görenleri şaşırttı. Bambaşka birine dönen Özer'in estetik mi yaptırdığı yoksa photoshop mu yaptığı merak edildi.
NE YAPTIRDIĞINI KİMSE ANLAYAMADI
Yeni klibi için hazırlıklara başlayan Zerrin Özer, imaj değişikliğine gitti. Sosyal medya hesabından son halini paylaşan Özer, "Canlarım; canım dostum, kıymetlim ve çok başarılım. Gururum Fatih Sarıkaya. Tüm ekibiyle hem eğlendik hem de klip çekimine hazırlıklar yaptık. Yahu biz şahaneyiz" notunu yazdı.
Özer'in son halini görünce tanımakta güçlük çeken sosyal medya kullanıcıları "Estetik mi yaptırdın, yoksa photoshop mu?" şeklinde yorumlarda bulundular.
AYCAN'A NE OLDU?
Survivor yarışmasıyla şöhretini arttıran futbolcu Aycan Yanaç da estetik yaptıran isimler arasına katıldı.
Çenesi sivrien Yanaç'ın değişimi dikkat çekti.
'Televizyonda görünce tanıyamadım'
Ünlü şarkıcı Funda Arar, Volkan Konak'ın sunduğu 'Kuzeyin Oğlu' programına katıldı. Eğlenceli anların yaşandığı gecede Arar'ın değişimi dikkat çekti.
Star TV ekranında Volkan Konak'ın sunduğu 'Kuzeyin Oğlu' adlı eğlence programında şarkıcı Funda Arar konuk oldu. Performansıyla büyük beğeni toplayan Arar'ın yüzündeki değişim dikkat çekti.
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü şarkıcı Funda Arar son haliyle sevenlerini şaşırttı. Arar'ın yanak dolgusu ve alın bölgesine botoks yaptırdı iddia edildi.
Funda Arar'ın bu değişimi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı sevenleri ünlü şarkıcının yeni görüntüsünü beğenirken bazıları da yaptırdığı müdahaleler sonrası doğallığını kaybettiğini savundu. İşe yorumlardan bazıları...
'Neden kendine bunu yapmış ki güzel bir kadındı zaten'
'O eski halimden eser yok şimdi'
Bence güzel olmuş, Funda Hanım her haliyle güzel'
'Televizyonda görünce tanıyamadım'
'Keşke sen doğal kalsaydın Funda'
Kendi tercihi bize saygı duymak düşer'
Daha önce Seda Sayan'ın da tercih ettiği 'Fransız askısı' tekniğiyle operasyon geçiren Karaca, ameliyat öncesi ve sonrasını paylaştı.
"Fransız askısının yeni sürümü" diyen Karaca'nın elmacık kemikleri dolgunlaşıp havaya kalktı, dudaklar büyüdü, çene biraz sivrildi.
Operasyondan sonra duygularını dile getiren ünlü şarkıcı şunları söyledi: Ben de her kadın gibi dış görüntümün yaşlanmasını istemiyorum. Ruhum 28 ama dış kaporta aynı şeyi söylemiyordu.
Pandemi hepimizi ruhsal, fiziksel ve psikolojik olarak etkiledi.
Bazen aynaya bakamayacak hale gelmedik mi kızlar?
6 haftadan beridir planladığımız bu minik narkozsuz operasyonu doktorumuz ile gerçekleştirdik...
'Fransız askısı' diye adlandırılan müdahalenin yeni sürümü...
Soldaki 'ben’i de çok seviyordum, hala seviyorum. Ama sağdaki 'bana' bayıldım.
Yer çekimine karşı gelemeyen her kas ve yağ dokusu yere doğru iner fotoğrafta görüldüğü gibi. Aslında yapılana kadar ben de ne kadar yıprandığımın farkında değildim...
Geleneksel botoks ve dolgu işlemleri artık hemen hemen her kadın ve erkeğin hayatında var, migren ve diş gıcırdatma tedavisinde bile kullanılıyor...
Hanımlar, beyler....
Tıp ve teknoloji geliştikçe yaşlanmak yok...
Bugünü kendimi yenilemeye adadım...
Uzun zamandır bu kadar şımartılmamıştım.
Demet Akalın, Star TV'de Alişan'la beraber hazırladığı sabah programın bitmesinin nedeni olarak gördüğü Seda Sayan'ı Instagram'da engellemişti.Sosyal medya hesabından bir video çekip açıklama yapan Seda Sayan, "Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam" diyerek kendisini savundu.
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Elmacık kemikleri belirginleşen ve çenesini sivrileşen 58 yaşındaki ünlü şarkıcı ‘estetik yaptırmayı seviyorum’ sözleriyle eleştirilere cevap vermişti.
30 DİKİŞ ATILDI
Geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Lara, bu sefer de büyük dudaklarını küçülttü. Büyük bir operasyon geçiren şarkıcının dudaklarına 30 dikiş atıldı.
'SONUNDA DUDAKLARIM KÜÇÜLDÜ'
Büyük dudaklarından rahatsız olan Lara, bunun için ameliyat masasına yattı. Lara'nın operasyondan sonra arkadaşına gönderdiği fotoğraf da ortaya çıktı.
Geçirdiği operasyon sonra konuşmakta ve yemek yemekte güçlük çeken Lara, Instagram'dan "Sonunda dudaklarım küçüldü" diye paylaşım yaptıktan sonra sevenlerinden gelen geçmiş olsun mesajları için de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
AĞLAYARAK İTİRAF ETTİ
Aradan geçen zamanın ardından dudaklarını küçülttüğü için pişman olan Lara, "Ne olur bana dua edin. Lütfen hiçbir yerinize hiçbir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın. Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" sözleriyle gözyaşlarına boğuldu.Ünlü şarkıcının itirafı kısa sürede gündem oldu.
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