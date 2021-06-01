Hakan Hatipoğlu eşi Gizem Hatipoğlu'nun doğum gününü kutladı

Eşinin doğum gününü kutlayan Hakan Hatipoğlu paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü; "1 Haziran doğum günün bir tanem... Canım benim her şeyim, kızımızın anası, kalbimin tek sahibi. İyi ki doğdun iyi ki varsın. Seni çok seviyorum, seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun"