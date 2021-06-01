Hakan Hatipoğlu eşi Gizem Hatipoğlu'nun doğum gününü kutladı
Gösteri dünyasında öyle çiftler var ki insan onlara bakınca "kesinlikle birbirleri için yaratılmışlar" diye düşünüyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Hakan Hatipoğlu eşi Gizem Hatioğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
2
Katıldıkları 'Var Mısın Yok Musun' yarışmasında tanışıp daha sonra evlenen Hakan-Gizem Hatipoğlu çifti evliliklerini bebekle taçlandırdı ve kızları Lila'ya kavuştular.
3
Eşinin doğum gününü kutlayan Hakan Hatipoğlu paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü; "1 Haziran doğum günün bir tanem... Canım benim her şeyim, kızımızın anası, kalbimin tek sahibi. İyi ki doğdun iyi ki varsın. Seni çok seviyorum, seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun"
4
Gittikleri her yerde de kelimenin tam anlamıyla "mutluluğun resmini" çiziyorlar, her anlamda birbirlerini tamamlıyorlar.
İşte görenlerin aşka inancını tazeleyen ve birbirlerine çok yakışan o ünlü çiftler.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, Instagram
5
Oyuncu sunucu Behzat Uygur eşi Çiğdem Uygur'la 1986 yılında çekildiği bir fotoğrafı; '1986 Kıyıkent disco Çiğdem Uygur ile henüz çıkıyoruz (o zamanlar öyle denirdi) o dönemin modası kolyeler' notuyla paylaştı.
6
Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafa 'Birbirinize çok yakışıyorsunuz, hiç değişmemişsiniz sadece saçlar beyazlamış' yorumları yapıldı.
7
Usta oyuncu Behzat Uygur ve eşi Çiğdem Uygur, evliliklerinde 28 yılı geride bıraktı.
8
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, Türkiye'de gösteri dünyasının en çok dikkat çeken çiftlerinden. 2016 yılında evlenen çiftin mutluluğu gözlerinden bile okunuyor.
9
Özellikle de sosyal medyadaki paylaşımları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.
10
Türkiye'nin birbirine en çok yakışan ve mutluluk tablosu çizen ünlü çiftlerinden biri de Pelin Karahan ile Bedri Güntay.
11
Çift iki çocukları ile mutlu bir aile yaşantısı sürdürüyor.
12
Pelin Akil ile Akın Altan bir dizinin setinde tanıştılar. Aralarında bir aşk doğdu.
13
Genç çift soluğu nikah masasında aldı. Alin ve Lina adında ikizleri olan çift evliliklerini mutlu bir şekilde sürdürüyor
14
Birbirine en çok yakışan ünlü çiftlerden biri de Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül.
15
Beraberliklerini nikah masasına taşıyan çiftten hayranlarının en çok beklediği bir bebek haberi.
16
Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar, mutluluğu birbirlerinde buldular. Kısa süre flört eden çift, herkesin parmakla gösterdiği bir çift oldu.
17
Düzyatan ve Alkoçlar, çocuklarıyla mutluluk tablosu çiziyor.
18
Kenan İmirzalıoğlu neredeyse "müzmin bekar" olarak tanınıyordu ki Sinem Kobal ile tanıştı ve aşık oldu.
19
Bir kır düğünüyle evlenen çiftin sosyal medyadaki fotoğraflarından bile mutluluk akıyor. Bir kızları olan mutlu çift büyük heyecan yaşıyor.
20
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak daha önce başka evlilikler yaşamıştı. Ancak mutluluğu birbirlerinde buldular.
21
Düvenci'nin önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ve oğullarıyla birlikte mutlu bir hayat sürdürüyorlar.
22
Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı, 2005 yılından bu yana evliler. Çiftin mutluluğu oğullarıyla perçinlendi .Şimdi üç kişilik bir aile olarak hayatlarını sürdürüyorlar.
23
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit kelimenin tam anlamıyla birbirlerini tamamlıyorlar.
24
Çok konuşan bir törenle evlenen çift, oğulları Karan'ın doğumuyla mutluluklarını ikiye katladı.
25
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, yıllar önce birlikte rol aldıkları bir dizinin setinde tanıştı. Önceleri aşkları büyük olay olmuştu.
26
Ama sonra taşlar yerine oturdu. Çift, kızları Su ile birlikte mutlu bir hayat sürüyor.
27
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in aşkı da dizi setinde başladı. Kısa bir flört döneminin ardından evlendiler.
28
İki oğlu olan çift şu sıralar üçüncü bebek heyecanı yaşıyor.
29
Engin Hepileri ile Beyza Şekerci de dizi setinde tanıştı. İş arkadaşlığı aşka dönüştü.
30
Çift, soluğu nikah masasında aldı. Büyük aşkları birbirlerine bakışlarından bile belli oluyor.
31
İşte Türkiye'nin örnek çiftlerinden biri daha: Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ.
32
1991 yılında nikah masasına oturdular ve görünüşe göre birbirlerine hala ilk günkü kadar aşıklar.
33
Hatice Şendil ile Burak Sağşayar da dizi setinde tanıştı. Onlarınki de önce iş arkadaşlığıydı.
34
Fakat sonra aşık olup evlendiler. Bebekleriyle birlikte mutlu bir hayat sürdürüyorlar.