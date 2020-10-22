Hakan Altun'dan tepki: Onlara erkek demiyorum, mahlukat diyorum

YÜREĞİ GÜZEL OLSUN YETER Son zamanlarda adı Ajda Pekkan’la anılan Hakan Altun’a Aslı Hünel “Şu anda hayatında biri var mı, evlenmeyi düşünüyor musun” diye sordu. Ünlü şarkıcı bu soruya “Hayatımda şu an kimse yok. Evlenmeyi tabii ki düşünüyorum ama bu işler kısmet. Ben kaderciyim, her şeyin Allah’tan geldiğine inanan biriyim. Evleneceğim kişinin de yüreği güzel olsun tebessümlü olsun yeter” diye yanıt verdi.