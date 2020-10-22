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Hürriyet
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Haber Giriş: 22 Ekim 2020 - 07:00 | 

Hakan Altun'dan tepki: Onlara erkek demiyorum, mahlukat diyorum

Hakan Altun, Aslı Hünel’in Instagram’da yayınlanan ‘Rengârenk’ adlı programına konuk oldu. Adı Ajda Pekkan’la aşk dedikodularına karışan şarkıcı, “Evlenmeyi tabii düşünüyorum ama hayatımda kimse yok” dedi.

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Hakan Altun, Aslı Hünel’in Tuzla Belediyesi Instagram hesabında yayınlanan “Aslı Hünel ile Rengârenk” programına katıldı. Demet Akalın ve Alişan’ın sabah programına “Risk grubundayım” diyerek katılmayan şarkıcı, “Pandemiden bu yana ilk kez bir canlı yayına katılıyorum” diyerek şöyle konuştu:

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“Bodrum’a yerleştim. 50 yaşında zaten Bodrum’a yerleşmeyi düşünüyordum. 48 sene zaten İstanbul’da yaşadım, 50 yaşında planlarım hayallerim vardı, iki sene erken gelmiş oldum ama çok mutluyum burada. Tabii bizi seven dostlarımızdan uzak kaldık mecburen konserlere çıkmamaya başladık. Ben zaten riskli gruptayım. İki beyin ameliyatım var. Rahmetli babamın 40’ı bittikten sonra 41. gün beni zatürre teşhisi ile hastaneye yatırdılar. Bu hayattaki en büyük servetin sağlık olduğunu düşünüyorum.”

3YÜREĞİ GÜZEL OLSUN YETER
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YÜREĞİ GÜZEL OLSUN YETER

Son zamanlarda adı Ajda Pekkan’la anılan Hakan Altun’a Aslı Hünel “Şu anda hayatında biri var mı, evlenmeyi düşünüyor musun” diye sordu. Ünlü şarkıcı bu soruya “Hayatımda şu an kimse yok. Evlenmeyi tabii ki düşünüyorum ama bu işler kısmet. Ben kaderciyim, her şeyin Allah’tan geldiğine inanan biriyim. Evleneceğim kişinin de yüreği güzel olsun tebessümlü olsun yeter” diye yanıt verdi.

4ONLAR ERKEK DEĞİL
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ONLAR ERKEK DEĞİL

İnsanları sevdiği için çok hassas biri olduğunu vurgulayan Hakan Altun, “Kimsenin kılına zarar gelsin istemiyorum. Çok hoşgörülü ve birbirimizi çok seven insanlardık ama şu an görüyorsunuz en büyük şikayetlerimden biri kadın şiddeti.

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Her zaman söylüyorum onlara erkek demiyorum, mahlukat diyorum. Hemcinsim olduğu için de utanıyorum. Sadece şunu söylüyorum kadına el kaldıran erkeklere, ‘Anneniz, kardeşiniz, teyzeniz, yengeniz yok mu?’” dedi.

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