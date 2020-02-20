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Haber Giriş: 20 Şubat 2020 - 13:16, /

Hadise'den duygusal paylaşım

Annesinin intihar girişimiyle zor günler geçiren Hadise'nin kardeşleriyle arası açılmıştı. Anne Gülnihal Açıkgöz yaşananların ardından Belçika'ya yerleşmişti.

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Hadise, annesinin doğum gününü kutladı. Şarkıcı, Instagram hesabından annesiyle fotoğrafını paylaşıp bu duygusal notu düştü.

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“Bugün 20 Şubat, senin doğduğun gün annem. Seni, beni, bizi kimse bilemez. Ben bilirim, sen bilirsin. Bazen zor bazen kolay ama hep el ele. İyi günde, kötü günde yanındayım, yanımdasın. Hala her sahne öncesi sana mesaj atmadan, senden cevap gelmeden rahat etmiyorum. Senin duan olmadan sahneye çıkamıyorum. Seni, senden çok seviyorum. İyi ki doğdun annem”

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