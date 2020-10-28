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Haber GiriÅŸ: 28 Ekim 2020 - 13:22 | 

Ünlü çift niÅŸanlandÄ±: 'Bir evet aldÄ±m'

ÃœnlÃ¼ Ã§ift beÅŸ yÄ±llÄ±k birlikteliÄŸin sonunda niÅŸanlanmaya karar verdi.

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MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ Ã§iftinden mutlu haber geldi. 2015 yÄ±lÄ±ndan bu yana birlikte olan Gwen Stefani ile Blake Shelton niÅŸanlandÄ±.

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Stefani ve Shelton, mutlu haberi sosya medya sayfalarÄ±ndan duyurdu. Ã‡iftin konuyla ilgili paylaÅŸÄ±mlarÄ±na takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da tebrik ve mutluluk dilekleri geldi.

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Â Blake Shelton, Instagram sayfasÄ±nda yer verdiÄŸi niÅŸan paylaÅŸÄ±mÄ±nda "Bir 'evet' duydum" diyerek mutluluÄŸunu ifade etti. Shelton, Stefani'yi sevdiÄŸini de belirtti.Â 

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Gwen Stefani de aynÄ± pozu "Evet, lÃ¼tfen" diyerek paylaÅŸtÄ±.

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51 yaÅŸÄ±ndaki Gwen Stefani, ilk evliliÄŸini 2002 ile 2016 arasÄ±nda Gavin Rossdale ile yaptÄ±. Ã‡iftin bu evlilikten iki Ã§ocuÄŸu bulunuyor.Â

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44 yaÅŸÄ±ndaki Blake Shelkon ise 2003 ile 2006 arasÄ±nda Kaynett Williams, 2011 ile 2015 arasÄ±nda da Miranda Lambert ile evliydi.

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