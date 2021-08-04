Gündemimiz yangınlar... Cansel Elçin'in oyuncu eşi Zeynep Tuğçe Bayat yaşadıkları üzüntüyü gözyaşlarıyla anlattı: Ne yapabiliriz diye çıldırıyoruz!
Türkiye’nin birçok yerinde çıkan orman yangınları ünlü isimleri de seferber etti. Sosyal medyadan üzüntülerini sık sık dile getiren ünlüler, bir yandan da oradaki kişilere yardım eli uzatmak için çaba sarf ediyor.
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Ne yapabiliriz diye çıldırıyoruz
Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, orman yangınlarıyla ilgili yaşadıkları üzüntüyü gözyaşlarıyla anlattı. 15 gün Marmaris’te kalan çift, son durumu çaresiz bir şekilde takip ettiklerini söyledi.
Türkiye’nin güneyini ve pek çok kentini saran orman yangınları Cansel Elçin ile eşi Zeynep Tuğçe Bayat’ı isyan ettirdi. Nişantaşı’nda görüntülenen çift konuyla ilgili konuştu. Zeynep Tuğçe Bayat, yangında yok olup giden canlılar için gözyaşı dökerken “Elimiz kolumuz bağlı bir şekilde ne yapabiliriz diye çıldırıyoruz” dedi. Birkaç hafta önce tatilden geldikleri Marmaris’in yanışını sosyal medyadan ağlayarak takip ettiklerini anlatan Cansel Elçin “Elimizden de bir şey gelmiyor. 15 gün oradaydık, çöpleri topluyorduk. Bakamıyorum o hayvanların haline. Neden bunlar oluyor? Hayvanların bize ihtiyacı var ama en çok insanın hayvana ihtiyacı var. Arılar ve hayvanlar yok oluyor. Betonlaştırabilirsiniz, milyarlarınız olabilir ama bir gün o masadaki yediğiniz balığa, nefes aldığınız ağaçlara ihtiyacınız olacak. O paraların da hiçbir önemi kalmayacak” diye konuştu. ◊ Sayit DURMAZ
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Köy köy dolaşıp yardım ediyor
Eşi Zeynep Kırşan ve iki oğluyla Bodrum’da yaşayan sunucu Alp Kırşan, günlerdir süren yangınların sönmesi için Muğla halkıyla birlikte çaba sarf ediyor. Önceki gün “yel değirmenlerine karşı savaşan Don Kişot gibi hissediyorum” diye yazan Kırşan, yardım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Köy köy dolaşarak yangın yerinden paylaşım yapan sunucu, en son teknesine doldurduğu su, buz ve mazotu yangın bölgesine götürdü.
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Olay yerine gitti
Alperen Duymaz, Fethiye’deki yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Sosyal medya hesabından canlı yayın açan oyuncu, yangın bölgesine yardım istedi. Yayın sırasında tankerlerde su bittiğini söyleyen Duymaz, herkesi bölgeye yardıma çağırdı. 28 yaşındaki genç oyuncunun nefes nefese kaldığı anlar kameraya yansıdı.
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Dokunsan ağlayacak durumdayız
Halit Ergenç, önceki gün Levent’te bağlı bulunduğu menajerlik ofisinden çıkarken objektife yansıdı. Oyuncu, hamile eşi Bergüzar Korel’in sağlık durumu sorulması üzerine, “Sağlık açısından bir sıkıntımız yok çok şükür, hamilelik güzel bir şekilde ilerliyor. Ama yaşanan yangınlardan dolayı dokunsan ağlayacak durumdayız” yanıtını verdi. ◊ Sayit DURMAZ
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Ciğerimiz yanıyor
Fikret Kuşkan, önceki gün Bebek Otel’de objektife yansıdı. Meydana gelen yangınlardan dolayı bir hayli moralsiz olduğunu ifade eden oyuncu, “Çok tatsızım, kusura bakmayın. Konuşacak halde değilim. Ciğerimiz yanıyor, çocuklarımıza bırakacağımız miras yanıyor” dedi. ◊ Sayit DURMAZ
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Evini kaybeden bir aileye yardım
Oyuncu Burcu Özberk, orman yangını nedeniyle evini kaybeden bir aileye yardımda bulunacağını açıkladı: “Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap Derneği aracılığıyla orman yangınlarında evini kaybeden bir aileye beyaz eşya desteğinde bulunacağım. Oynadığım dizinin bir bölüm ücretiyle destek de olacağım.”
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Gösterilerimizi iptal ettik
Sosyal medyadan açıklama yapan komedyen Tolga Çevik, tüm gösterilerini iptal ettiğini söyledi: “Sevgili dostlar, acı dolu günler yaşıyoruz. Bu felaketi atlatıp, yaralarımızı sarıp huzura ulaşınca tekrar birlikte güleceğiz. O vakte kadar Tolgshow ekibi olarak 8,9,10,12,14,15 Ağustos tarihlerindeki gösterilerimizi iptal ettik. Bugünleri de birlikte atlatacağız” dedi.
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İspanyol oyuncudan destek
La Casa de Papel dizisiyle yıldızı parlayan İspanyol oyuncu Ursula Corbero, Türkiye’de devam eden yangınları sosyal medya sayfasına taşıdı. Haberleri yakından takip eden Corbero, Instagram hesabından Türkiye’deki orman yangınlarını paylaştı.
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100 bin TL’lik yardım
YouTuber ve influencer Demet Işıl Yılmaz, Manavgat’ta başlayan ve birçok ilde aynı anda yaşanan yangın felaketi için başlatmış olduğu kampanyalarla 100 bin TL’yi bulan yardım yaptığını söyledi. Antalyalı olmasından dolayı kısa bir süre içinde koordine olan Yılmaz, bir günde 500 adet termos, bir kamyon dolusu buz, soğuk su, göz damlası ve yanık kremi gibi afet bölgesi ihtiyaçlarını karşıladı.
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Doğa için şarkı yazdı
Tan Taşçı, Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşen “Söz&Müzik: Tan Taşçı” Açıkhava Turnesi’nin İstanbul’daki dördüncü konseri için Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ndeydiŞarkıcı, doğa katliamları için bestelediği “Zor İşimiz Zor” adlı şarkısını ilk kez Harbiye’de söyledi ve şöyle dedi: “Yeniden yeşerteceğiz. Doğayı, hayvanları, insanları. Ama zor işimiz zor.”