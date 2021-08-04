Gündemimiz yangınlar... Cansel Elçin'in oyuncu eşi Zeynep Tuğçe Bayat yaşadıkları üzüntüyü gözyaşlarıyla anlattı: Ne yapabiliriz diye çıldırıyoruz!

Ne yapabiliriz diye çıldırıyoruz Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, orman yangınlarıyla ilgili yaşadıkları üzüntüyü gözyaşlarıyla anlattı. 15 gün Marmaris’te kalan çift, son durumu çaresiz bir şekilde takip ettiklerini söyledi.



Türkiye’nin güneyini ve pek çok kentini saran orman yangınları Cansel Elçin ile eşi Zeynep Tuğçe Bayat’ı isyan ettirdi. Nişantaşı’nda görüntülenen çift konuyla ilgili konuştu. Zeynep Tuğçe Bayat, yangında yok olup giden canlılar için gözyaşı dökerken “Elimiz kolumuz bağlı bir şekilde ne yapabiliriz diye çıldırıyoruz” dedi. Birkaç hafta önce tatilden geldikleri Marmaris’in yanışını sosyal medyadan ağlayarak takip ettiklerini anlatan Cansel Elçin “Elimizden de bir şey gelmiyor. 15 gün oradaydık, çöpleri topluyorduk. Bakamıyorum o hayvanların haline. Neden bunlar oluyor? Hayvanların bize ihtiyacı var ama en çok insanın hayvana ihtiyacı var. Arılar ve hayvanlar yok oluyor. Betonlaştırabilirsiniz, milyarlarınız olabilir ama bir gün o masadaki yediğiniz balığa, nefes aldığınız ağaçlara ihtiyacınız olacak. O paraların da hiçbir önemi kalmayacak” diye konuştu. ◊ Sayit DURMAZ