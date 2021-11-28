Günay Musayeva'dan eski eşi Tolga Karel'e sitem: Ne nafakası, onu geçtim; çocuğunu bile aramıyor
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından fısıltı haberler...
Azerbaycanlı model Günay Musayeva, önceki akşam Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.
Kuaförden çıkan Musayeva, saçlarına fön çektirdiğini söyleyerek, “Herkes spor sonrası bakıma giriyor. Ben spor öncesi fön çektirmeye geldim” dedi.
Kuaförden çıkan Musayeva, saçlarına fön çektirdiğini söyleyerek, “Herkes spor sonrası bakıma giriyor. Ben spor öncesi fön çektirmeye geldim” dedi.
Basın mensuplarının, “Eski eşiniz Tolga Karel ile görüşüyor musunuz? Nafaka veriyor mu?” şeklindeki sorusuna sitemli bir yanıt veren Musayeva, “Aradan 10 yıl geçmiş. Kendisiyle görüşmüyorum. Ne nafakası, onu geçtim; çocuğunu bile aramıyor! Bizim onun vereceğe paraya ihyacımız yok zaten, herkes kendi yolunda” dedi. (Sayit DURMAZ)
300 bin lira kaşe ‘Bastık’
Son dönemde yıldızı parlayan ve üst üste reklam teklifleri alan Zeynep Bastık ücretini yükseltti.
Ünlü şarkıcı, reklam jingle’larında sesini kullanmak isteyen markalar için kaşesini 300 bin lira olarak belirledi. Bastık şimdilerde ara verdiği YouTube cover serisine de yeniden başlamaya hazırlanıyor. Genç yıldız; Fatih Erkoç, Leman Sam, Zuhal Olcay, Timur Selçuk gibi usta sanatçıların şarkılarını yorumlayacak.
Ünlü şarkıcı, reklam jingle’larında sesini kullanmak isteyen markalar için kaşesini 300 bin lira olarak belirledi. Bastık şimdilerde ara verdiği YouTube cover serisine de yeniden başlamaya hazırlanıyor. Genç yıldız; Fatih Erkoç, Leman Sam, Zuhal Olcay, Timur Selçuk gibi usta sanatçıların şarkılarını yorumlayacak.
En pahalı klibi
Ajda Pekkan, “Bi Tık” şarkısına Nihat Odabaşı’yla çektiği klip için kesenin ağzını açtı.Ajda Pekkan, yönetmen koltuğunda Nihat Odabaşı’nın oturduğu, virtual teknikle çekilen yeni klibi için 150 bin lira harcadı.
Sanatçı, astronot olup uzaya çıktığı, ateşle oynadığı, karlara oturduğu ve çelik halatlarla tavana asıldığı bu çalışmayla kariyerinin en pahalı klibine imza attı.
Sanatçı, astronot olup uzaya çıktığı, ateşle oynadığı, karlara oturduğu ve çelik halatlarla tavana asıldığı bu çalışmayla kariyerinin en pahalı klibine imza attı.
2 anlaşma 2 milyon TL
Ünlü oyuncu Burak Deniz, milyonluk iki reklam anlaşmasına imza attı.
Burak Deniz, global bir şampuan markasının reklam yüzü oldu. Ünlü oyuncu, gelecek hafta, rol aldığı “Şahmaran” dizisinin Adana’daki setinden izin alıp, şampuan reklamının İstabul’daki çekimlerine katılacak. Aynı zamanda bir diş fırçası markasıyla da 6 aylık dijital reklam anlaşması yapan ünlü oyuncunun iki anlaşmadan 2 milyon lira alacağı öğrenildi. (Behlül AYDIN)
Burak Deniz, global bir şampuan markasının reklam yüzü oldu. Ünlü oyuncu, gelecek hafta, rol aldığı “Şahmaran” dizisinin Adana’daki setinden izin alıp, şampuan reklamının İstabul’daki çekimlerine katılacak. Aynı zamanda bir diş fırçası markasıyla da 6 aylık dijital reklam anlaşması yapan ünlü oyuncunun iki anlaşmadan 2 milyon lira alacağı öğrenildi. (Behlül AYDIN)
'Yüz Güzeli' sırası ondaHülya Avşar, önceki gün Yeniköy’de trafikte seyir halinde görüntülendi. Araçta son ses müzik dinleyen Avşar, gazetecileri görünce “Ses, size kadar geliyor mu?” diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Geçtiğimiz yıllarda yüz güzelliğiyle, uluslararası sinema-TV veritabanı IMDb’nin listesine giren Hülya Avşar, 2021’de aynı kategoride seçilen Hande Erçel hakkında konuştu. “Ben seçildim, sıramı savdım. Şimdi sıra onlarda” diyen sanatçı, “Benim veliahdım kim olur, hiç düşünmedim. Düşünsem ortaya çıkar” yorumunda bulundu. (Deniz BOY)
Pandemi boyunca çamaşır çitiledim
Gökhan Tepe, dün gece Yeni Gazino’da sahne aldı. Sahne öncesi gazetecilerle buluşan Tepe, “Pandemide bebek büyüttük evde, hey yavrum hey” diyerek herkesi güldürdü. “Bir buçuk yıl boyunca yer sildim, çamaşır çitiledim, bulaşık yıkadım. Eşim ne derse yapmaya çalıştım” diyen Tepe, şimdi müzikal çalışmalarına ağırlık verdiğini söyledi: “Ebru Gündeş’in albümü için çalıştık ve harika oldu. Kendim için aynı kelimeyi kullanamıyorum. Tıkanıklık dönemimdeyim, en kısa sürede aşacağım diye ümit ediyorum.”
Oyuna ilgi büyük oldu
2016’da Özcan Deniz’in “İkinci Şans” filminde anne-kızı canlandıran Nurgül Yeşilçay ve Afra Saraçoğlu, yıllar sonra tiyatro sahnesinde bir kez daha buluştu. DasDas’ın yeni prodüksiyonu “Bir Barda Bir Gece”de birlikte rol alan ikili, dün akşam oyunun ilk temsili için sahnedeydi. Prömiyerde sanatçıları; Azra Akın, Cansel Elçin- Zeynep Tuğçe Bayat, Cem Karcı, Deniz Can Aktaş, Didem Balçın, Ece Yüksel, Furkan Andıç, Gizem Erman Soysaldı, İdil Fırat, Mert Yazıcıoğlu, Naz Çağla Irmak gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı. İngiliz yazar Lulu Raczka’nın imzasını taşıyan oyun; kadınların her akşam başlayan elektrik kesintileri sırasında kayboldukları bir dünyada, arkadaşını bulmak için bara giden okul üniformalı bir kızla, barın tek çalışanı bir kadının arasındaki gerilimli geceyi merkezine alıyor.
Aralık boyunca sahnelenecek!
İzleyenlerin günümüze çok da uzak olmayan distopik bir dünyaya tanıklık edeceği oyunu Nagihan Gürkan yönetiyor. Dün akşam prömiyerini gerçekleştiren oyun, aralık ayında DasDas Sahne’de seyirciyle buluşmaya devam edecek.
Aralık boyunca sahnelenecek!
İzleyenlerin günümüze çok da uzak olmayan distopik bir dünyaya tanıklık edeceği oyunu Nagihan Gürkan yönetiyor. Dün akşam prömiyerini gerçekleştiren oyun, aralık ayında DasDas Sahne’de seyirciyle buluşmaya devam edecek.