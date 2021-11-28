Günay Musayeva'dan eski eşi Tolga Karel'e sitem: Ne nafakası, onu geçtim; çocuğunu bile aramıyor

Oyuna ilgi büyük oldu

2016’da Özcan Deniz’in “İkinci Şans” filminde anne-kızı canlandıran Nurgül Yeşilçay ve Afra Saraçoğlu, yıllar sonra tiyatro sahnesinde bir kez daha buluştu. DasDas’ın yeni prodüksiyonu “Bir Barda Bir Gece”de birlikte rol alan ikili, dün akşam oyunun ilk temsili için sahnedeydi. Prömiyerde sanatçıları; Azra Akın, Cansel Elçin- Zeynep Tuğçe Bayat, Cem Karcı, Deniz Can Aktaş, Didem Balçın, Ece Yüksel, Furkan Andıç, Gizem Erman Soysaldı, İdil Fırat, Mert Yazıcıoğlu, Naz Çağla Irmak gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı. İngiliz yazar Lulu Raczka’nın imzasını taşıyan oyun; kadınların her akşam başlayan elektrik kesintileri sırasında kayboldukları bir dünyada, arkadaşını bulmak için bara giden okul üniformalı bir kızla, barın tek çalışanı bir kadının arasındaki gerilimli geceyi merkezine alıyor.



Aralık boyunca sahnelenecek!

İzleyenlerin günümüze çok da uzak olmayan distopik bir dünyaya tanıklık edeceği oyunu Nagihan Gürkan yönetiyor. Dün akşam prömiyerini gerçekleştiren oyun, aralık ayında DasDas Sahne’de seyirciyle buluşmaya devam edecek.