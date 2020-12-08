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Haber Giriş: 08 Aralık 2020 - 10:12 | 

Gülşah Saraçoğlu’nun sevgilisi Gökhan Göz kimdir?

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, bir darılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayında yaptığı yorumlarla gündeme geldi. Gökhan Göz'ün evinde çalgıcılarla eğlendiği anları yayınlandığı canlı yayına Gülşah Saraçoğlu’nun sinkaflı sözleri damga vurdu. Yapılan paylaşımlar sosyal medyanın da en çok konuşulan konusu oldu. Peki, Gülşah Saraçoğlu’nun sevgilisi Gökhan Göz kimdir?

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Yatırımcı ve girişimci iş insanı Gökhan Göz, 1989 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Aslen Samsun Bafra'lıdır. Otomotiv ve gıda dışında inşaat ve hizmet sektörlerinde de girişimleri bulunmaktadır.

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Türkiye’nin Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanıdığı Gökhan Göz, Gülşah Saraçoğlu'nun evini dağıttığını gösteren videoyu paylaşması ile haber olmuştu. Olaylı bir şekilde ayrılan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ve Gökhan Göz günlerce konuşulmuştu.

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Arabesk'in önemli seslerinden Ferdi Tayfur'un kendisi gibi şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur ile görüntülenmiş, çift kameralara mutluluk pozları vermişti.

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