Güle güle paparazzi! Zozo Toledo'ya veda

Kraliçe ElIzabeth’İn elini öptüm Zozo Toledo, verdiği bir röportajda dünyaca ünlü isimlerle nasıl bir araya geldiğini şöyle anlatmıştı: “Magazin ve cemiyet haberleri yapan sadece dört kişiydik. ‘Topkapı’ filmi çekiminde İran Şahı’nın eski karısı Süreyya ve Maximilan Shell’i fotoğrafladım. Bu fotoğraflar bütün Avrupa’ya dağıldı. Sonra dünyadaki ajanslarla çalışmaya başladım.



Her sene dünyadaki tüm film festivallerine giderdim. Bakanlar ile çalıştım. Turgut Özal ile Çin’e kadar gittim. Kraliçe Elizabeth’in elini öptüm. Monte Carlo’da Grace Kelly’nin fotoğraflarını çektim. Brigitte Bardot, Sean Connery, Sophia Loren’i fotoğrafladım. İtalya’daki aktrislerin hepsinin fotoğraflarını La Chita diye bir stüdyoda çektim.”