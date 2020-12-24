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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 24 Aralık 2020 - 10:07 | 

Güle güle paparazzi! Zozo Toledo'ya veda

Türkiye’nin ilk paparazzisi Zozo Toledo önceki gün hayatını kaybetti. Renkli karakteriyle tanınan Toledo, Grace Kelly, Brigitte Bardot, Sean Connery, Sophia Loren gibi dünyaca ünlü birçok isimle de çalıştı.

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Türkiye’nin ilk paparazzisi ve cemiyet fotoğrafçılığı denince ilk akla gelen ismi Zozo Toledo olarak bilinen Don Jose De Toledo En Salina, COVID-19 tedavisi gördüğü özel hastane hayatını kaybetti.

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83 yaşındaki gazeteci önceki gün Hasköy Musevi Mezarlığı’na defnedildi. Toledo’nun ardından Magazin Gazetecileri Derneği bir başsağlığı mesajı yayınladı:

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“Türkiye’nin bilinen en eski ve en renkli cemiyet fotoğrafçılarından ilk paparazzi, dostumuz, Don Jose De Toledo En Salinas bilinen adıyla Zozo Toledo’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.”

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Ünlü söz yazarı Şehrazat ise sosyal medya hesabından, “Türkiye’nin en sevilen magazin gazetecisi, benim de çok sevdiğim Zozom vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Ey gidi yıllar ey” yorumunu yazdı.

5Tabutçuluk da yaptı savaş muhabirliği de
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Tabutçuluk da yaptı savaş muhabirliği de

Zozo Toledo, 1937 yılında İstanbul Tophane’de İspanyol bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir yetimhanede büyüyen gazeteci, İtalyanca, Fransızca, Yunanca ve İspanyolca biliyordu. Tabutçuluktan marangozluğa, masörlükten paparazziliğe uzanan enteresan bir yaşam hikayesi bulunan Toledo, savaş muhabirliği de yaptı. Toledo, Akşam, Hürriyet, Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. Gazeteci, Ferzan Özpetek’in “Hamam” ve “Harem Suare” filmlerinde de rol aldı.

6Kraliçe ElIzabeth’İn elini öptüm
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Kraliçe ElIzabeth’İn elini öptüm

Zozo Toledo, verdiği bir röportajda dünyaca ünlü isimlerle nasıl bir araya geldiğini şöyle anlatmıştı: “Magazin ve cemiyet haberleri yapan sadece dört kişiydik. ‘Topkapı’ filmi çekiminde İran Şahı’nın eski karısı Süreyya ve Maximilan Shell’i fotoğrafladım. Bu fotoğraflar bütün Avrupa’ya dağıldı. Sonra dünyadaki ajanslarla çalışmaya başladım.

Her sene dünyadaki tüm film festivallerine giderdim. Bakanlar ile çalıştım. Turgut Özal ile Çin’e kadar gittim. Kraliçe Elizabeth’in elini öptüm. Monte Carlo’da Grace Kelly’nin fotoğraflarını çektim. Brigitte Bardot, Sean Connery, Sophia Loren’i fotoğrafladım. İtalya’daki aktrislerin hepsinin fotoğraflarını La Chita diye bir stüdyoda çektim.”

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