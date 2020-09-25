MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÖdülü şarkıcı ilk kez anlattı: Ablam beni hayat kadını yapmaya çalıştı
GeriMagazin Ödülü şarkıcı ilk kez anlattı: Ablam beni hayat kadını yapmaya çalıştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 25 Eylül 2020 - 14:19 | 

Ödülü şarkıcı ilk kez anlattı: Ablam beni hayat kadını yapmaya çalıştı

Müzik dünyasının ünlü yıldızı travmatik çocukluğu hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

Backgrid USA, Depo Photos,

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1TÜYLER ÜRPERTEN ÇOCUKLUK YILLARI
Abone Olgoogle-news

TÜYLER ÜRPERTEN ÇOCUKLUK YILLARI

Bol ödüllü şarkıcı, yıllardır arasının bozuk olduğu ablasının, kendisini henüz 12 yaşında bir çocukken hayat kadını yapmaya çalıştığını ileri sürdü.

2KİTABINDAN BÖLÜMLER OKUDU
Abone Olgoogle-news

KİTABINDAN BÖLÜMLER OKUDU

Grammy ödüllü 50 yaşındaki Mariah Carey, bugüne kadar çok ayrıntılı şekilde anlatmadığı çocukluğu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Şarkıcı, The Oprah Conversation adlı programa konuk oldu ve yakında piyasaya çıkacak olan The Meaning of Mariah Carey adlı kitabından bazı bölümler okudu.

3UYUŞTURUCU KULLANMAYA ZORLADI
Abone Olgoogle-news

'UYUŞTURUCU KULLANMAYA ZORLADI'

Carey'nin okuduğu bölümler arasında en çarpıcısı da ablası Allison'ın kendisini bir seks işçisi yapmaya zorladığını iddia ettiği satırlardı.  Mariah Carey, 12 yaşındayken ablası Allison'ın kendisine zorla uyuşturucu vermeye çalıştığını ve bu sırada da yaralayarak üçüncü derecede yanıklar oluşmasına yol açtığını ileri sürdü.

4ESKİ ABLAM VE ESKİ AĞABEYİM
Abone Olgoogle-news

'ESKİ ABLAM VE ESKİ AĞABEYİM'

Carey, ablası Allison ile ağabeyi Morgan'dan "eski ablam" ve "eski ağabeyim" diye söz etti. Ünlü şarkıcı her ikisinin de yıllarca kendisi hakkında yalanlar söyleyip kendisine saldırdıklarını ileri sürdü. Ağabeyini "uç noktada şiddete eğilimli", ablasını da "travmalı" diyerek tanımladı.

5KOLAY BİR HAYATIM OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER
Abone Olgoogle-news

'KOLAY BİR HAYATIM OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER'

Mariah Carey, kardeşleri hakkında "Birbirimizi gerçekte tanımıyorduk, birlikte büyümedik" dedi. Ünlü şarkıcı, "Allison ile Morgan benim onlardan daha kolay bir hayatım olduğunu düşündüler. Çünkü büyürken annemle kalan sadece bendim" diye konuştu. 

6AİLESİNİN EN KÜÇÜK ÇOCUĞU
Abone Olgoogle-news

AİLESİNİN EN KÜÇÜK ÇOCUĞU

Mariah Carey, 27 Mart 1970'te Huntington, New York'ta doğan Mariah Carey'nin annesi İrlanda asıllı eski bir opera şarkıcısı ve vokal koçu Patricia, babası da Afro-Venezuela kökenli havacılık mühendisi Alfred Roy Carey. Mariah Carey, ailenin üçüncü ve en küçük çocuğuydu.

7KOMŞULARLA ZOR HAYAT
Abone Olgoogle-news

KOMŞULARLA ZOR HAYAT

Patricia'nın ailesi, siyah bir erkekle evlendiği için onu reddetti. Irksal sorunlar, Carey ailesinin topluluklarına entegre olmasını engelledi. Huntington'da yaşarken komşuları, ailenin köpeğini zehirledi ve arabalarını ateşe verdi.

8ANNE VE BABASI O KÜÇÜKKEN BOŞANDI
Abone Olgoogle-news

ANNE VE BABASI O KÜÇÜKKEN BOŞANDI

Ebeveynleri, Mariah çok küçükken boşandı. Carey'nin babasıyla çok az teması vardı ve annesi aileyi desteklemek için birkaç işte birden çalıştı. Carey, zamanının çoğunu evde yalnız geçirdi, üç yaşında şarkı söylemeye başladı ve çoğu zaman annesinin Verdi'nin Rigoletto operasını İtalyanca olarak söylemesini taklit etti.

9MARIAH ANNESİYLE KALDI
Abone Olgoogle-news

MARIAH ANNESİYLE KALDI

Ablası Alison, babalarıyla birlikte taşınırken Carey ağabeyi Morgan ile birlikte anneleriyle kaldı. Ancak Morgan da bir süre sonra evden ayrıldı.

10ABLASI HAYAT KADINLIĞI YAPIYORDA
Abone Olgoogle-news

ABLASI HAYAT KADINLIĞI YAPIYORDA

Bundan 9 yıl önce Mariah Carey'nin ablası Allison'ın, geçinmek için hayat kadınlığı yaptığı ve AIDS kaptığı haberleri basına yansımıştı. Allison Carey, yaşamak için başka bir seçeneği olmadığını ileri sürmüştü.

11ALLISON, ANNESİNİ SUÇLADI
Abone Olgoogle-news

ALLISON, ANNESİNİ SUÇLADI

Allison Carey, bu yılın başlarında basına verdiği röportajda annesinin henüz çok gençken annesinin kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.

12BASINA YANSIYAN VİDEO
Abone Olgoogle-news

BASINA YANSIYAN VİDEO

 2016 yılında Alison Carey'nin ünlü kardeşine seslendiği bir video İngiliz basınında yer aldı. Bu videoda HIV virüsü taşıdığı yıllardır bilinen Alison Carey, ünlü kardeşine hasta yatağından "Seni seviyorum, yardımına ihtiyacım var. Lütfen beni terk etme" diye sesleniyor. 

13AĞABEYİ DE SUÇLAMIŞTI
Abone Olgoogle-news

AĞABEYİ DE SUÇLAMIŞTI

Ağabeyi Morgan Carey de Mariah'ı kendilerine hiç yardım etmemekle suçlamıştı. Morgan Carey, "Mariah muhtemelen köpeklerinin bakımı için çok daha fazla para harcıyor. Ama Alison ile ilgilenmiyor" diye konuşmuştu.  

14İKİ EVLİLİK YAPTI
Abone Olgoogle-news

İKİ EVLİLİK YAPTI

 Mariah Carey, Guinness Dünya Rekorları tarafından "Songbird Supreme" olarak anılmasını sağlayan beş oktavlık vokal aralığı, melizmatik şarkı söyleme stili ve imzalı "ıslık notası" kullanımı ile biliniyor. İlk evliliğini 1993 ile 98 arasında Tommy Mottola ile yapan Carey, 2008 ile 2016 arasında da Nick Cannon ile evli kaldı. İkinci evliliğinden biri kız diğeri erkek ikizleri bulunuyor.  

15
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi