Ödülü şarkıcı ilk kez anlattı: Ablam beni hayat kadını yapmaya çalıştı
Müzik dünyasının ünlü yıldızı travmatik çocukluğu hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.
Backgrid USA, Depo Photos,
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TÜYLER ÜRPERTEN ÇOCUKLUK YILLARI
Bol ödüllü şarkıcı, yıllardır arasının bozuk olduğu ablasının, kendisini henüz 12 yaşında bir çocukken hayat kadını yapmaya çalıştığını ileri sürdü.
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KİTABINDAN BÖLÜMLER OKUDU
Grammy ödüllü 50 yaşındaki Mariah Carey, bugüne kadar çok ayrıntılı şekilde anlatmadığı çocukluğu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Şarkıcı, The Oprah Conversation adlı programa konuk oldu ve yakında piyasaya çıkacak olan The Meaning of Mariah Carey adlı kitabından bazı bölümler okudu.
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'UYUŞTURUCU KULLANMAYA ZORLADI'
Carey'nin okuduğu bölümler arasında en çarpıcısı da ablası Allison'ın kendisini bir seks işçisi yapmaya zorladığını iddia ettiği satırlardı. Mariah Carey, 12 yaşındayken ablası Allison'ın kendisine zorla uyuşturucu vermeye çalıştığını ve bu sırada da yaralayarak üçüncü derecede yanıklar oluşmasına yol açtığını ileri sürdü.
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'ESKİ ABLAM VE ESKİ AĞABEYİM'
Carey, ablası Allison ile ağabeyi Morgan'dan "eski ablam" ve "eski ağabeyim" diye söz etti. Ünlü şarkıcı her ikisinin de yıllarca kendisi hakkında yalanlar söyleyip kendisine saldırdıklarını ileri sürdü. Ağabeyini "uç noktada şiddete eğilimli", ablasını da "travmalı" diyerek tanımladı.
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'KOLAY BİR HAYATIM OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER'
Mariah Carey, kardeşleri hakkında "Birbirimizi gerçekte tanımıyorduk, birlikte büyümedik" dedi. Ünlü şarkıcı, "Allison ile Morgan benim onlardan daha kolay bir hayatım olduğunu düşündüler. Çünkü büyürken annemle kalan sadece bendim" diye konuştu.
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AİLESİNİN EN KÜÇÜK ÇOCUĞU
Mariah Carey, 27 Mart 1970'te Huntington, New York'ta doğan Mariah Carey'nin annesi İrlanda asıllı eski bir opera şarkıcısı ve vokal koçu Patricia, babası da Afro-Venezuela kökenli havacılık mühendisi Alfred Roy Carey. Mariah Carey, ailenin üçüncü ve en küçük çocuğuydu.
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KOMŞULARLA ZOR HAYAT
Patricia'nın ailesi, siyah bir erkekle evlendiği için onu reddetti. Irksal sorunlar, Carey ailesinin topluluklarına entegre olmasını engelledi. Huntington'da yaşarken komşuları, ailenin köpeğini zehirledi ve arabalarını ateşe verdi.
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ANNE VE BABASI O KÜÇÜKKEN BOŞANDI
Ebeveynleri, Mariah çok küçükken boşandı. Carey'nin babasıyla çok az teması vardı ve annesi aileyi desteklemek için birkaç işte birden çalıştı. Carey, zamanının çoğunu evde yalnız geçirdi, üç yaşında şarkı söylemeye başladı ve çoğu zaman annesinin Verdi'nin Rigoletto operasını İtalyanca olarak söylemesini taklit etti.
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MARIAH ANNESİYLE KALDI
Ablası Alison, babalarıyla birlikte taşınırken Carey ağabeyi Morgan ile birlikte anneleriyle kaldı. Ancak Morgan da bir süre sonra evden ayrıldı.
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ABLASI HAYAT KADINLIĞI YAPIYORDA
Bundan 9 yıl önce Mariah Carey'nin ablası Allison'ın, geçinmek için hayat kadınlığı yaptığı ve AIDS kaptığı haberleri basına yansımıştı. Allison Carey, yaşamak için başka bir seçeneği olmadığını ileri sürmüştü.
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ALLISON, ANNESİNİ SUÇLADI
Allison Carey, bu yılın başlarında basına verdiği röportajda annesinin henüz çok gençken annesinin kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.
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BASINA YANSIYAN VİDEO
2016 yılında Alison Carey'nin ünlü kardeşine seslendiği bir video İngiliz basınında yer aldı. Bu videoda HIV virüsü taşıdığı yıllardır bilinen Alison Carey, ünlü kardeşine hasta yatağından "Seni seviyorum, yardımına ihtiyacım var. Lütfen beni terk etme" diye sesleniyor.
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AĞABEYİ DE SUÇLAMIŞTI
Ağabeyi Morgan Carey de Mariah'ı kendilerine hiç yardım etmemekle suçlamıştı. Morgan Carey, "Mariah muhtemelen köpeklerinin bakımı için çok daha fazla para harcıyor. Ama Alison ile ilgilenmiyor" diye konuşmuştu.
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İKİ EVLİLİK YAPTI
Mariah Carey, Guinness Dünya Rekorları tarafından "Songbird Supreme" olarak anılmasını sağlayan beş oktavlık vokal aralığı, melizmatik şarkı söyleme stili ve imzalı "ıslık notası" kullanımı ile biliniyor. İlk evliliğini 1993 ile 98 arasında Tommy Mottola ile yapan Carey, 2008 ile 2016 arasında da Nick Cannon ile evli kaldı. İkinci evliliğinden biri kız diğeri erkek ikizleri bulunuyor.