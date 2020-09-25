Ödülü şarkıcı ilk kez anlattı: Ablam beni hayat kadını yapmaya çalıştı

ANNE VE BABASI O KÜÇÜKKEN BOŞANDI Ebeveynleri, Mariah çok küçükken boşandı. Carey'nin babasıyla çok az teması vardı ve annesi aileyi desteklemek için birkaç işte birden çalıştı. Carey, zamanının çoğunu evde yalnız geçirdi, üç yaşında şarkı söylemeye başladı ve çoğu zaman annesinin Verdi'nin Rigoletto operasını İtalyanca olarak söylemesini taklit etti.