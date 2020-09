Ödülü şarkıcı ilk kez anlattı: Ablam beni hayat kadını yapmaya çalıştı

KİTABINDAN BÖLÜMLER OKUDU Grammy ödüllü 50 yaşındaki Mariah Carey, bugüne kadar çok ayrıntılı şekilde anlatmadığı çocukluğu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Şarkıcı, The Oprah Conversation adlı programa konuk oldu ve yakında piyasaya çıkacak olan The Meaning of Mariah Carey adlı kitabından bazı bölümler okudu.