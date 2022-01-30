Gönül Dağı Münir Başkan öldü mü, diziden ayrılıyor mu?

Cumartesi akşamlarının sevilen dizilerinden Gönül Dağı, bu kez Münir Başkan'ın ölüm söylentileriyle gündemde yer alıyor. Son olarak dizinin komik karakterlerinden Ramazan'ın, kızı Asuman ile kaçmaya çalıştığını öğrenen Münir Başkan beyin kanaması geçirmişti.
Hastaneye yetiştirilen Münir Başkan ameliyata alınmış daha sonra ise eve çıkarılmıştı. Münir Başkan’ın kafadan aşağısı felç olmuştu.
Münir Başkan'a bakan ve besleyen kızı Asuman ile sevgilisi Ramazan'ın akıbeti kadar, Münir Başkan'ın dizideki akıbeti de merak ediliyor. Yeni fragmanda Münir Başkan'ın olmaması ise araştırmaları hızlandırdı. Felç geçiren Münir Başkan'a neler olacağı önümüdeki bölümlerde açığa çıkacak.