Gönül Dağı Münir Başkan öldü mü, diziden ayrılıyor mu?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
İngiltereden Türk ailelere keyfi vize eziyetiİngiltere'den Türk ailelere 'keyfi' vize eziyeti!#İngiltere
Süper Ligde yeyni yayın döneminin bütün detaylarıSüper Lig'de yeyni yayın döneminin bütün detayları!#Süper Lig
Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş! İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları... #Egzersiz
Aşı karşıtları sokağa döküldü... Başbakan ve ailesi gizli bir yere nakledildiAşı karşıtları sokağa döküldü... Başbakan ve ailesi gizli bir yere nakledildi!#Kanada
Hemşirelerin aşı oyunu Yakayı böyle ele verdilerHemşirelerin aşı oyunu! Yakayı böyle ele verdiler #ABD
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Gece yarısı cinayetine şafak baskınıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Gece yarısı cinayetine şafak baskını#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
NeoCov alarmı... DSÖden açıklama geldiNeoCov alarmı... DSÖ'den açıklama geldi#Koronavirüs
İnternet sağlayıcısına ayıplı hizmet kararıİnternet sağlayıcısına 'ayıplı hizmet' kararı#Ayıplı Hizmet
THYden İBB Sözcüsü Murat Ongunun iddiasına yalanlamaTHY'den İBB Sözcüsü Murat Ongun'un iddiasına yalanlama#Türk Hava Yolları
Belediye kameramanını kör eden yumruk Gözü geçen yıl nakledilmiştiBelediye kameramanını kör eden yumruk! Gözü geçen yıl nakledilmişti#İstanbul
65 saniye... Dikkatimiz dağılmıyor, çalınıyor Telefonum tarafından ele geçirildim...65 saniye... Dikkatimiz dağılmıyor, çalınıyor! 'Telefonum tarafından ele geçirildim...'#Teknoloji
‘Büklüm Büklüm’ şarkısıyla bir döneme damga vurdu Nakil için donör bekliyorum‘Büklüm Büklüm’ şarkısıyla bir döneme damga vurdu! 'Nakil için donör bekliyorum'#Tülay Özer
Whatsapp grubuna mesaj attı Tazminatından oldu...Whatsapp grubuna mesaj attı! Tazminatından oldu...#Whatsapp
Asırlık tartışma: Duş sabah mı alınmalı gece yatmadan mıAsırlık tartışma: Duş sabah mı alınmalı gece yatmadan mı?#Cilt Sağlığı
Serdar Ortaçtan kürtaj itirafı: Aralarında ünlü isimler de varSerdar Ortaç'tan kürtaj itirafı: Aralarında ünlü isimler de var!#Serdar Ortaç
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Gönül Dağı Münir Başkan öldü mü, diziden ayrılıyor mu?

#Gönül Dağı#Gönül Dağı Münir Başkan#Gönüş Dağı Münir Başkan Öldü Mü

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönğl Dağı her cumartesi oyuncuları ve karakterleriyle konuşulmaya devam ediyor. Son haftalarda dizideki Münir Başkan karakterinin ise başına gelen olaylar nedeniyle ölüp ölmediği merak konusu oldu. Yeni fragmanda Münir Başkan'ı canlandıran Ege Aydan'ın olmaması ise söylentileri artırdı. Peki, Gönül Dağı Münir Başkan öldü mü, diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...

1/3Gönül Dağı Münir Başkan öldü mü, diziden ayrılıyor mu

Cumartesi akşamlarının sevilen dizilerinden Gönül Dağı, bu kez Münir Başkan'ın ölüm söylentileriyle gündemde yer alıyor. Son olarak dizinin komik karakterlerinden Ramazan'ın, kızı Asuman ile kaçmaya çalıştığını öğrenen Münir Başkan beyin kanaması geçirmişti.

2/3Gönül Dağı Münir Başkan öldü mü, diziden ayrılıyor mu

Hastaneye yetiştirilen Münir Başkan ameliyata alınmış daha sonra ise eve çıkarılmıştı. Münir Başkan’ın kafadan aşağısı felç olmuştu.

3/3Gönül Dağı Münir Başkan öldü mü, diziden ayrılıyor mu

Münir Başkan'a bakan ve besleyen kızı Asuman ile sevgilisi Ramazan'ın akıbeti kadar, Münir Başkan'ın dizideki akıbeti de merak ediliyor. Yeni fragmanda Münir Başkan'ın olmaması ise araştırmaları hızlandırdı. Felç geçiren Münir Başkan'a neler olacağı önümüdeki bölümlerde açığa çıkacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gönül Dağı#Gönül Dağı Münir Başkan#Gönüş Dağı Münir Başkan Öldü Mü