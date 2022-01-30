Gönül Dağı Münir Başkan öldü mü, diziden ayrılıyor mu?

Münir Başkan'a bakan ve besleyen kızı Asuman ile sevgilisi Ramazan'ın akıbeti kadar, Münir Başkan'ın dizideki akıbeti de merak ediliyor. Yeni fragmanda Münir Başkan'ın olmaması ise araştırmaları hızlandırdı. Felç geçiren Münir Başkan'a neler olacağı önümüdeki bölümlerde açığa çıkacak.