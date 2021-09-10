Gönül Dağı dizisinden Serdar ayrıldı mı? Utku Ateş’ten Gönül Dağı açıklaması

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDEN SERDAR AYRILDI MI? Gönül Dağı dizisine Serdar karakteri veda etti. Utku Ateş, "Arkadaşlar bir süredir tüm yazdıklarınızı okuyorum ve hepsi benim için çok değerli fakat bazen ne yazık ki güzel şeylerin bitmesi gerekiyor. Bu yolculuk sürecinde başından beri hep destek olan siz değerli izleyicilerimize, başta partnerim @zumre.megreli olmak üzere tüm oyuncu arkadaşlarıma, senaristlere, yönetmenlere ve bütün ekibe teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın" açıklamasını yaptı.