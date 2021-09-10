Gönül Dağı dizisinden Serdar ayrıldı mı? Utku Ateş’ten Gönül Dağı açıklaması
Gönül Dağı dizisinden Serdar karakterinin ayrılıp ayrılmadığı merak konusu haline geldi. Her hafta cumartesi akşamları ekran gelen dizinin oyuncularından olan Utku Ateş’in canlandırdığı Serdar karakteri Elif’e veda mektubu yazmıştı. Gönül Dağı dizisinden Serdar ayrıldı mı? İşte Utku Ateş tarafından yapılan açıklama
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Gönül Dağı izleyicileri yeni sezonu heyecanla beklemeye başladılar. Dizinin izleyicileri Serdar’ın Gönül Dağı’ndan ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Utku Ateş, ‘Arkadaşlar bir süredir tüm yazdıklarınızı okuyorum ve hepsi benim için çok değerli fakat bazen ne yazık ki güzel şeylerin bitmesi gerekiyor.’ dedi.
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GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDEN SERDAR AYRILDI MI?
Gönül Dağı dizisine Serdar karakteri veda etti. Utku Ateş, "Arkadaşlar bir süredir tüm yazdıklarınızı okuyorum ve hepsi benim için çok değerli fakat bazen ne yazık ki güzel şeylerin bitmesi gerekiyor. Bu yolculuk sürecinde başından beri hep destek olan siz değerli izleyicilerimize, başta partnerim @zumre.megreli olmak üzere tüm oyuncu arkadaşlarıma, senaristlere, yönetmenlere ve bütün ekibe teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın" açıklamasını yaptı.
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UTKU ATEŞ KİMDİR?
Utku Ateş, 1 Ocak 1990, İstanbul doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun oldu. Ayrıca Akademi 35,5 Temel Oyunculuk Atölyesinde eğitim aldı.
Oyunculuk kariyerine ilk kez Kurt Seyit ve Şura dizisi ile adım atmıştır. Star TV ekranlarında yayınlanan kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ gibi oyuncuların yer aldığı Kurt Seyit ve Şura dizisinde dizi final yapana kadar yer aldı.
Utku Ateş, 2019 yılında Kuzgun dizisi kadrosunda yer aldı.