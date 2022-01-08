Gönül Dağı bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı
Her cumartesi yeni bölümleriyle ve hikayesiyle izleyenleri ekrana bağlayan Gönül Dağı bugün var mı merak ediliyor. Yeni yıl haftası nedeniyle çoğu dizi ve program hafta boyunca tekrar bölümleriyle ekrana gelmişti. Bu nedenle Gönül Dağı yeni bölümün bugun olup olmayacağı ara araştırma konusu oldu. İşte Gönül Dağı yeni bölüm hakkında bilgiler...
Sevilen dizilerin geçtiğimiz hafta boyunca yayın akışında yer almaması, bu akşam ekranlarda olması beklenen Gönül Dağı için de merak konusu oldu. Son olarak 45. bölümü yayınlanan Gönül Dağı bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte Gönül Dağı yeni bölüm hakkında bilgiler...
GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
SNK Havacılık ile görüşmesinden eli boş dönen Taner, varını yoğunu ortaya koyup kendi şirketini kurar ve amcaoğullarıyla birlikte yeniden icat işlerine girişirler. Kendi işlerinin patronu olmalarını sağlayan bu şirket amcaoğullarını nasıl maceralara sürükleyecektir?
Asuman ve Ramazan aşkı tam gaz devam ederken gizlice mesajlaşmaları iyice dikkat çekmeye başlamıştır. Ramazan’ın kiminle mesajlaştığına dair herkesin ayrı bir fikri vardır. Tam da bu sırada oluşan bir aksilik Ramazan’ı hiç istemediği bir duruma sürükler. Bu durum Ramazan'ın nasıl bir hata yapmasına sebep olacaktır?
Öte yandan Arif’in yıllar sonra dönmesi Elif’i sarsarken Zeynep’in ise öfkelenmesine neden olur. Bu beklenmeyen olay karşısında geçmişi ile vicdanı arasında sıkışıp kalan Elif, ne yapacağını şaşırmış haldedir. Geldiği onca yolun sonunda Arif, yıllar evvel terkettiği kızlarının gönlünü almayı başarabilecek midir?”
Asuman ve Ramazan aşkı tam gaz devam ederken gizlice mesajlaşmaları iyice dikkat çekmeye başlamıştır. Ramazan’ın kiminle mesajlaştığına dair herkesin ayrı bir fikri vardır. Tam da bu sırada oluşan bir aksilik Ramazan’ı hiç istemediği bir duruma sürükler. Bu durum Ramazan'ın nasıl bir hata yapmasına sebep olacaktır?
Öte yandan Arif’in yıllar sonra dönmesi Elif’i sarsarken Zeynep’in ise öfkelenmesine neden olur. Bu beklenmeyen olay karşısında geçmişi ile vicdanı arasında sıkışıp kalan Elif, ne yapacağını şaşırmış haldedir. Geldiği onca yolun sonunda Arif, yıllar evvel terkettiği kızlarının gönlünü almayı başarabilecek midir?”
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