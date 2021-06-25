Kerem Bürsin, Hande Erçel, Gamze Erçel... Golden Wings Ödül Törenine ünlü akını

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk üniversitelerinden Girne Amerikan Üniversitesi, kuruluşunun 35’inci yılını Golden Wings Ödül Töreni’yle kutladı. İstanbul’daki Raffles Hotel’de yapılan törene çok sayıda ünlü isim katıldı. Gecede, Rektörlük Özel Ödülü’nü geçen sezon yayınlanan ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisi aldı. TMC Film’in Yapımcısı Erol Avcı ve Pelin Karahan’a ödülünü üniversitenin Kurucu Rektörü Serhat Akpınar takdim etti.
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Hande Erçel ‘Yılın En İyi Kadın Oyuncusu’, Kerem Bürsin ise ‘Yılın En İyi Erkek Oyuncusu’ ödülü aldı. ‘Yılın En İyi Online Platform Dizisi’ seçilen ‘Aşk 101’ ödülünü, ekip adına oyuncu Mert Yazıcıoğlu aldı. ‘Yılın En İyi Youtube Sohbet ve Eğlence Kanalı’ ödülünü ‘Konuşanlar’ ile Hasan Can Kaya alırken, Gökhan Türkmen ‘Deli’ albümü ile ‘En İyi Şarkı Kategorisi’nin sahibi oldu.
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Kerem Bürsin ve Hande Erçel, “Birbirinize şanslı geldiğinizi düşünüyor musunuz?” sorusuna “Kesinlikle” cevabını verdi.
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Cemre Solmaz, ‘En İyi TikTok Influencer’ı seçildi.
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Duygu Özaslan, ‘En İyi Instagram Influencer’ seçildi
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Gamze Erçel, ‘En İyi Instagram Life&Style Influencer’ı oldu.
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Cansu Akın, ‘En İyi Instagram Moda Influencerı’ ödülünü aldı.
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Pelin Karahan, “Çalışan anne olmak hoşuma gidiyor. Oğullarım da bu durumu yadırgamıyor” dedi.
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Ahmet Aksöz, ‘En Yaratıcı İçerikli Instagrammer Influencerı’ seçildi.