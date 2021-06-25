Kerem Bürsin, Hande Erçel, Gamze Erçel... Golden Wings Ödül Törenine ünlü akını

Hande Erçel ‘Yılın En İyi Kadın Oyuncusu’, Kerem Bürsin ise ‘Yılın En İyi Erkek Oyuncusu’ ödülü aldı. ‘Yılın En İyi Online Platform Dizisi’ seçilen ‘Aşk 101’ ödülünü, ekip adına oyuncu Mert Yazıcıoğlu aldı. ‘Yılın En İyi Youtube Sohbet ve Eğlence Kanalı’ ödülünü ‘Konuşanlar’ ile Hasan Can Kaya alırken, Gökhan Türkmen ‘Deli’ albümü ile ‘En İyi Şarkı Kategorisi’nin sahibi oldu.