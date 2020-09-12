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Haber Giriş: 12 Eylül 2020 - 11:50 | 

Glee dizisinin oyuncusu Naya Rivera gölde böyle ölmüş

Küçük oğluyla birlikte çıktığı göl gezintisinden geri dönemeyen Glee dizisi oyuncusu Naya Rivera'nın son anlarında neler olduğu açığa çıktı.

Mega News Agency, Splash News, Backgrid USA

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1RAPOR TAMAMLANDI
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RAPOR TAMAMLANDI

Geçtiğimiz 8 Temmuz'da oğlu Josey Hollis Dorsey ile birlikte California'daki Piru gölüne giden ve 13 Temmuz'da da cansız bedeni bulunan Naya Rivera'nın otopsi raporu tamamlandı.

2OĞLUNUN ANLATTIKLARI DA DEĞERLENDİRİLDİ
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OĞLUNUN ANLATTIKLARI DA DEĞERLENDİRİLDİ

Ventura County Adli Tıbbı'nın raporu, 33 yaşında hayata veda eden Naya Rivera'nın başına gelenleri de gözler önüne serdi. Polis, olay sırasında Rivera'nın yanında olan 4 yaşındaki oğlu Josey'in anlattıklarını da değerlendirdi.

3TEKNE KİRALAYIP GÖLE AÇILDI
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TEKNE KİRALAYIP GÖLE AÇILDI

Olayın meydana geldiği 8 Temmuz'da Naya Rivera oğlunu da alarak Piru Gölü'ne gitti. Burada bir tekne kiralayan Rivera oğluyla birlikte göle açıldı.

4OĞLU UYURKEN BULUNDU
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OĞLU UYURKEN BULUNDU

Saatler sonra gölde seyreden başka bir teknenin sürücüsü Rivera'nın oğlunu, kiraladıkları teknede uyur halde buldu. Rivera ise görünürde yoktu. Diğer tekne kullanıcısı olayı hemen polise bildirdi ve Naya Rivera'nın kayıp olduğu haberi duyuldu. Günler süren aramadan sonra Rivera'nın cansız bedeni bulundu.

5SEVENLERİNİ YASA BOĞDU
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SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

İyi bir yüzücü olduğu bilinen oyuncunun böylesine talihsiz bir şekilde hayata veda etmesi sevenlerini ve hayranlarını yasa boğdu. 

6BİR, İKİ ÜÇ DEDİK VE TEKNEDEN ATLADIK
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'BİR, İKİ ÜÇ DEDİK VE TEKNEDEN ATLADIK'

People dergisinde yer alan habere göre Rivera'nın eski eşi Ryan Dorsey'den olan oğlu Josey, o anları polislere şöyle anlattı: "Bir, iki,üç dedik ve tekneden atladık." 

7OĞLUNU TEKNEYE ÇIKARDI
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OĞLUNU TEKNEYE ÇIKARDI

Polisin raporuna göre göle atladıktan kısa bir süre sonra Rivera oğluna hemen tekneye geri dönmesini söyledi. Hatta onun tekneye çıkmasına yardım etti.

8BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ DUYAN OLMADI
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BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ DUYAN OLMADI

Rapora göre Naya Rivera, oğlu tekneye çıktıktan sonra yardım istemek için bir kolunu havaya kaldırarak bağırmaya başladı. Ardından da gölün sularında kayboldu. 

9VERTİGO SORUNU VARDI
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VERTİGO SORUNU VARDI

Resmi rapora göre Naya Rivera'nın sağlık durumuyla ilgili herhangi bir ciddi sorun yoktu. Fakat vertigo (baş dönmesi) sorunu olan Rivera'nın bu ataklarının göle girdiğinde kontrol edilemez hale gelmiş olabileceği de dikkate alındı. Rivera'nın vertigo sorunu için ilaç kullandığı ve aslında durumunu kontrol altında tutmayı bildiği de belirtildi.

10ANKSİYETE İLAÇLARI ALIYORDU
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ANKSİYETE İLAÇLARI ALIYORDU

Anksiyete için ilaç kullanan Rivera'nın son günleride sinüs enfeksiyonunu tedai etmek için de reçeteli ilaçlar aldığı belirtildi. Raporda Rivera'nın haftada bir paket sigara içtiği bilgisi de yer aldı. Rivera'nın daha önceden bilinen bir intihar eğilimi olmadığı da yer rapor edildi.

11PEMBE SIVI DOLU ŞIRINGA
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PEMBE SIVI DOLU ŞIRINGA

Teknede yapılan araştırmada Rivera'nın cep telefonu, kimlik belgesi ve içinde pembe bir sıvı yer alan şırıngalar da bulundu. Ayrıca amfetamin içeren reçete fişi, biri boş diğeri açık ve yarıdan fazlası dolu alkol kutusu da oyuncunun kiraladığı teknede bulunanlar arasında.

12KAZA SONUCU BOĞULMA
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KAZA SONUCU BOĞULMA

Rivera'nın toksikoloji raporunda ise kanında düşük dozda amfetamin, iştah baskılacıyı ilaç ve kafein bulunduğu bilgisi de yer aldı. İyi bir yüzücü olan Naya Rivera'nın ölüm nedeni kaza sonucu ölüm olarak kaydedildi.

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