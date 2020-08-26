Ünlü şarkıcı sosyal medyadan duyurdu: Kansere yakalandım, hastalık vücudumun her yerine yayıldı

BU YILIN İLK DÖNEMİNDE MEME KANSERİNE YAKALANDI

Sarah Harding, hayatındaki bu değişikliği anlatmak için doğru zamanın geldiğini de yazarak mesajını şöyle sürdürdü: "Bu yılın erken döneminde meme kanserine yakalandım. Birkaç hafta önce de yıkıcı haberi aldım. Kanser, ileri seviyede ve vücudumun diğer bölgelerine de sıçramış durumda. Şu anda haftalık kemoterapi seanslarına giriyorum. Hastalıkla olabildiğince güçlü bir şekilde savaşıyorum."